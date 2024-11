Mondkraft heute 21. November 2024 – Mond in Löwe – Sonne in Schütze

Die Mondkraft heute weckt durch den Mond im Löwen die Lebensgeister und schenkt einen spürbaren Energieschub. Die temperamentvolle Sonne im Schützen lässt den Energiepegel gewaltig ansteigen. Bleiben wir körperlich und geistig in Bewegung! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Löwe – Mondphase: abnehmender Mond im Löwen – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Sonne im Schützen – Mond Trigon Neptun – Sonne Trigon Mond – Mond Opposition Pluto – Sonne in Schütze.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Genießen wir das Leben und die Liebe!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Löwen

Durch die Mondkraft heute fließen uns mit dem Mond im Löwen positive Energien aus dem Kosmos zu, die uns dynamisch und durchsetzungsstark machen. Unsere emotionale Stimmungslage ist gefestigt und wir können durch einen erhöhten Energiepegel voller Elan alles in Angriff nehmen.

Unser gesundes Selbstvertrauen, dass sich durch den Mond im Löwen zeigt, ermöglicht es uns aber auch, zu unseren Schwächen zu stehen und die Verantwortung in der Beziehung gleichmäßig zu verteilen.

In unseren gesamten Beziehungen wird somit ein deutlicher Wandel spürbar. Wir sind dazu aufgefordert, uns neu zu begegnen und das Gegenüber mit anderen Augen zu sehen.

Optimismus und Zuversicht werden durch den Mond im Löwen gestärkt und wir vertrauen in die Zukunft, da wir wissen, wie wir Hindernisse überwinden können. Inspirationen und Visionen sind dabei so leicht abrufbar wie nie.

Spüren wir die Kraft und Lebendigkeit und freuen wir uns auf die positive Energie, die uns auf völlig neue und überraschende Wege führen kann. Der ewige Kampf mit uns selbst hat heute einmal Pause, denn wir sind mit uns selbst im Reinen. Es herrscht Klarheit, ein Gefühl der Sicherheit kommt auf und der Weg scheint frei von Hindernissen.

Gehen wir mutig neue Wege und lassen dabei die dynamischen Mondkräfte zum Zug kommen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit der Sonne im Schützen

Happy Birthday allen Schütze-Geborenen!

Mit dem Eintritt der Sonne in das temperamentvolle Feuerzeichen Schütze wird die allgemeine Energie dynamischer und schneller. Die Zeit fliegt nur so dahin und wir erhalten lebensbejahende Unterstützung durch Hoffnung und Zuversicht. Die Schütze-Energie der Sonne stärkt den Glauben und das Selbstvertrauen, so dass unser Leben wieder unbeschwerter und leichter wird, denn der unerschütterliche Schütze-Optimismus lässt uns regelrecht aufblühen.

Auf der Suche nach den Dingen, die für uns sinnvoll sind und uns wirklich entsprechen, begleitet uns die positive Kraft der Sonne im Schützen ebenfalls, da das Feuerzeichen aktiv werden will und nach Wahrhaftigkeit sucht. Die Schütze-Sonne lässt uns aber auch optimistisch in die Zukunft blicken: Das Glas ist derzeit nicht halb leer, sondern halb voll. Das gibt Hoffnung. Allerdings besteht auch die Gefahr, dass wir unsere Situation zu positiv einschätzen oder uns selbst überschätzen.

Da uns die Sonne im Schützen bis zum 21. Dezember begleitet, wird auch allmählich ein deutlicher Wandel spürbar, denn nun dauert es nicht mehr lange, bis die spirituellen Energien der heiligen und mystischen Zeit unser Leben bereichern. Nutzen wir die Sonne im Schützen, um mit der Vergangenheit abzuschließen, damit wir das Fundament für eine von Lebensenergie und Lebensfreude getragene Zukunft errichten können.

Lassen wir uns von den Energien der Sonne im Schützen in eine kraftvolle Zeit tragen!

Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen



Tierkreiszeichen Löwe Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß, Frucht

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Herz

Organsystem: Sinnesorgane

Der Vagusnerv steuert nahezu alle Organe im Körper. Über ihn laufen die Signale vom Gehirn zu allen wichtigen Organen und Muskeln und auch wieder zurück zum Gehirn. Somit steuert und beeinflusst er eine große Bandbreite an Körperfunktionen. Der Vagusnerv ist der Schlüsselnerv für die Balance von Körper, Geist und Seele, so dass viele körperliche und seelische Beschwerden beseitigt werden können.

Wir leben in einer Welt voller Gifte. Tagein, tagaus werden wir unaufhörlich mit Umweltschadstoffen und Krankheitserregern bombardiert. Unsere Lebensmittel sind arm an Nährstoffen, und unser Wasser ist mit einer gefährlichen Menge an Schadstoffen belastet. Bei diesen massiven Angriffen auf unsere Gesundheit müssten wir eigentlich alle durch die übermäßige Giftstoffbelastung krank geworden sein – Und das sind wir auch!

Mond-Magie der Mondkraft heute Der Mond in Löwe schickt aufbauende Energien und Impulse. Wir müssen nur unser Herz öffnen, sie spüren und in uns aufnehmen.

. Mehr Energie zu atmen, ist einfach! Jeder kann es, man muss nur wissen, wie es geht – mit einem effektiven Trainingsprogramm! Atemtechnik für mehr Energie >>>. . Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Löwe besonders gut: Allgemein – Mit dem Mond im feurigen Löwen flirtet es sich einfach besser. Wenn wir also Gelegenheit haben auszugehen, sollten wir das nicht verschieben! Wir haben zudem ein ausgeprägtes Ego und sind selbstbewusst sowie durchsetzungsstark. Wir neigen aber auch dazu, arrogant und leichtsinnig zu sein. Gesundheit – Wir dürfen unsere Kräfte nicht überschätzen, da Herz und Kreislauf besonders anfällig sind Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Löwe steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken. Garten/Pflanzen – Heute ist ein guter Zeitpunkt um kränkelnde Pflanzen zu schneiden, da sie wieder kräftig nachwachsen werden. Fitness – Je länger und je mehr wir sitzen, desto höher steigt das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen und Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes. Nutzen wir die Löwe-Power für ein kraftvolles Training! Schönheit/Wellness – Der Löwe-Mond eignet sich ganz hervorragend für einen neuen Haarschnitt, besonders wenn man feines Haar hat. Wer volles Haar haben möchte, der sollte jetzt seine Spitzen schneiden lassen. Haushalt – Nehmen wir an Löwe-Tagen kreative Arbeiten im und um das Haus oder die Wohnung vor. Nutzen wir den Tag auch, um Unnützes auszusortieren. Liebe – Erotik spielt eine wichtige Rolle. Wir sind leidenschaftlich und wollen gefallen und andere verführen. Beruf/Karriere – Ausgestattet mit jeder Menge Selbstvertrauen können wir uns bei Vorgesetzten gut durchsetzen. Gehaltsverhandlungen laufen deshalb sehr erfolgreich! Tages-Tipp – Rufen wir dem Leben ein lautes “JA” zu! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Löwe vermeiden: Gesundheit – Löwe-Tage sind ungünstig für Operationen und Behandlungen an Herz, Rücken, Zwerchfell, Schlagadern und für alle Eingriffe, die den Blutkreislauf betreffen. Wäsche waschen – Trotz gleicher Waschpulvermenge wird die Wäsche nicht so sauber wie sonst. Warten wir mit dem Wäsche waschen bis nach dem Löwe-Mond. Tagesverbot – An Löwe-Tagen kann der Kreislauf schnell überlastet sein. Hüten wir uns vor all zu viel körperlicher Anstrengung, auch wenn wir uns fit fühlen.

. Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

