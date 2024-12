Mondkraft heute 21. Dezember 2024 – Wintersonnenwende – Sonne im Steinbock

Die Mondkraft heute führt mit dem Mond in der Jungfrau in die Nacht der Wintersonnenwende. Die Sonne im Steinbock läutet den astronomischen Winteranfang ein. Erkennen wir, was wirklich wichtig ist! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Jungfrau – Mondphase: abnehmender Mond in der Jungfrau – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur im Schützen – Mond Opposition Saturn – Mond Quadrat Jupiter – Sonne im Steinbock – Wintersonnenwende – astronomischer Winterbeginn.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Versuchen wir uns heute zu entspannen und vermeiden jegliche Hektik. Nur so kommen wir an diesem besonderen Tag zur Ruhe.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in der Jungfrau zur Wintersonnenwende

Die Mondkraft heute führt mit dem dem Mond in der Jungfrau in die Nacht der Wintersonnenwende und läutet mit der Sonne im Steinbock den astronomischen Winterbeginn ein. Die Tage werden nun langsam wieder länger und das Licht kehrt zurück. Auch wir selbst haben die Möglichkeit, uns auf den Weg des Lichts zu begeben, wenn es uns gelingt, unsere Schwächen zu überwinden.

Wir werden zu den spürbaren magischen Energien der Wintersonnenwende allerdings von weniger positiven kosmischen Einflüssen begleitet. Vor allem Saturn und Jupiter werden für Schwierigkeiten in allen Lebensbereichen sorgen, so dass Beschränkungen und kritische Situationen uns den ganzen Tag zu schaffen machen werden.

Karmaplanet Saturn bringt vieles in Schieflage, da er Beschränkungen, Gemütsdepressionen, Unzufriedenheit, Eigensinnigkeit sowie Unaufrichtigkeit auslösen kann. Saturn steht nämlich in Opposition zum Mond in der Jungfrau, wobei er vor allem unser Seelenleben beeinflusst, was uns in geistiger Hinsicht hemmt und in eine melancholische Stimmung versetzt.

Die Mondenergien werden auch von Jupiter getrübt, der ein Quadrat zum Mond in der Jungfrau bildet. Wir werden hierbei stark von unseren Gefühlen gesteuert und legen wenig Sachlichkeit oder Logik an den Tag. Es kann uns auch die Vergangenheit emotional einholen und Dinge, die wir bereits zur Seite geschoben haben, kommen wieder ins Bewusstsein.

.

.

Die Mondkraft heute führt uns mit der Wintersonnenwende aber auch endgültig in eine Zeit des Wandels und fordert uns gleichzeitig auf, Licht ins Dunkel unserer verschütteten Seelenanteile zu bringen. Damit wir uns auf den Weg des Lichts begeben können, ist es auch notwendig, uns von allem Ballast zu befreien. Dies kann ein zu voller Kleiderschrank, ein unguter Lebensstil, können Energie raubende Beziehungen oder auch negative Gedanken sein!

Um zu einer tieferen Sinnhaftigkeit zu kommen, ist es nötig, sich auf das Wesentliche zu beschränken. Im Loslassen und in der Achtsamkeit auf uns selbst können wir dann Licht und Frieden in uns finden. Stellen wir uns alten Verletzungen und noch nicht ganz verheilten Wunden. Deren Integration hilft uns, in uns ganz und heil zu werden.

Dort wo es uns jetzt hinzieht, wo alles ganz einfach zu gelingen scheint, dort finden wir unsere Erfüllung!

Kosmische Energie der Mondkraft heute zur Wintersonnenwende mit der Sonne im Steinbock

Wenn die Sonne um 10.20 Uhr vom feurigen Schützen in den ernsthaften Steinbock wechselt, kehrt kurz vor den Rauhnächten eine Zeit der Ruhe ein. Statt um Idealismus geht es nun um Realismus, eigene Standortbestimmung und die objektive, sachliche Wirklichkeit. Selbstverständlich reagieren wir in der Steinbockzeit auch ehrgeizig, sollten aber alles ohne Druck ausüben, da wir ansonsten nicht zum Erfolg kommen werden.

Mit der Sonne im Steinbock wird die allgemeine Stimmung zwar wieder etwas ernsthafter, aber wir strahlen viel Kraft und Stärke aus. Unsere Stunde ist nun gekommen, in der wir wichtige Menschen von unseren genialen Ideen und Visionen überzeugen können. Nutzen wir die Kraft der Steinbock-Sonne gerade heute zur Wintersonnenwende um Bilanz zu ziehen, etwaige Altlasten zu entsorgen und uns mit unseren neuen Visionen zu befassen.

Wir können bereits für das neue Jahr Pläne schmieden und neue Ziele setzen, die wir im Venusjahr 2025 durchaus erreichen können. Die Sonne im Steinbock beschreibt Gefühle, die uns auf auf besondere Weise überraschen und verblüffen werden. Offenheit und Ehrlichkeit sowie unser gesunder Menschenverstand ermöglichen es zudem, dass wir sowohl bei beruflichen als auch privaten Tätigkeiten zum Erfolg kommen.

Lassen wir uns von der magischen Energie der Wintersonnenwende leiten und begeben uns auf die Reise in eine mystische Zeit!

.

Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau



.

Tierkreiszeichen Jungfrau Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Verdauungsorgane

Organsystem: Kreislauf

. *****

.

Migräne, Herzrhythmusstörungen, Darmprobleme, Schwindel, Tinnitus, Leistenschmerzen oder Schlaflosigkeit – Zahnerkrankungen können der Auslöser verschiedenster Krankheiten und Beschwerden sein.

. *****

.

Um die Alltagsprobleme besser bewältigen zu können, wünschen sich viele mehr Gelassenheit. Achtsamkeit ist ein wunderbarer Weg, um auch bei Stress und hohen Anforderungen entspannt zu reagieren oder zu bleiben. Anregungen und Übungen, die eine bessere seelische Balance ermöglichen und die zu einer entspannten Akzeptanz des täglichen Lebens und mehr Achtsamkeit in allen Bereichen beitragen, führen uns mit guten Gedanken durch das Jahr.

. *****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute Wer nicht gerade mit unaufschiebbaren Pflichten beschäftigt ist, sollte sich ein wenig Zeit für sich reservieren. Kümmern wir uns um unser körperliches und seelisches Wohl, um unsere Energiespeicher aufzutanken und das innere Gleichgewicht wahren zu können.

Wer nicht gerade mit unaufschiebbaren Pflichten beschäftigt ist, sollte sich ein wenig Zeit für sich reservieren. Kümmern wir uns um unser körperliches und seelisches Wohl, um unsere Energiespeicher aufzutanken und das innere Gleichgewicht wahren zu können.

.