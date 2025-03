Mondkraft heute 20. März 2025 – Sonne im Widder – Tag- und Nachtgleiche

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen läutet durch die Sonne im Widder den astronomischen Frühlingsbeginn ein und führt in eine kraftvolle Zeit des Wandels. Es ist Frühlings-Tag- und Nachtgleiche und das Venusjahr 2025 beginnt. Wenn eine wichtige Entscheidung ansteht, sollte diese heute getroffen werden! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Schütze – Mondphase: abnehmender Mond im Schützen – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Jupiter in Zwillinge – Tag- und Nachtgleiche – astronomischer Frühlingsbeginn.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Konzentrieren wir uns ganz auf unsere Pläne, die wir umsetzen wollen. Was wir im Frühling säen, ernten wir im Herbst!

Mondkalender und Mondkraft heute – Sonne im Widder – Tag- und Nachtgleiche

Mit der Mondkraft heute starten wir durch den Wechsel der Sonne in den Widder kraftvoll in den Frühling und ein neues astrologisches Jahr beginnt, das von Liebesplanet Venus beherrscht wird. Alles erwacht nun zu neuem Leben und wir spüren eine unbändige Kraft in uns, die uns antreibt, so dass wir bevorstehende Herausforderungen besser bewältigen können.

Durch die Frühlings-Tag- und Nachtgleiche beginnt ein neuer Zyklus, es ist astronomischer Frühlingsbeginn und die Tage werden wieder länger als die Nächte sein. Die Kräfte richten sich nach außen, sind aktiv, impulsiv, dynamisch und wir können mutig voranschreiten.

Eine abwechslungsreiche, lebendige und spannende Zeit steht uns mit der Sonne im Widder bevor, wobei auch mit Überraschungen und Neuigkeiten gerechnet werden muss, die nicht immer nur positive Auswirkungen haben werden.

Eine ständige Informationsflut und viele Kehrtwendungen werden uns begleiten – am häufigsten dann, wenn wir am wenigsten damit rechnen. Versuchen wir zu unterscheiden zwischen Situationen und Erfahrungen, die alte Verletzungen und Befürchtungen aktivieren, und solchen, wo es darum geht, Mut zu zeigen und Neues zu wagen.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.



Natur- und Vitalprodukte >>>

.

Wer jetzt Neues beginnt, kann mit der vollen kosmischen Unterstützung durch die kraftvollen Energien der Sonne im Widder rechnen. Wer durch das Frühlingserwachen genauso wie die Natur in Aufbruchstimmung versetzt wird, sollte also nicht mehr zögern und damit beginnen, gänzlich neue Wege zu gehen.

Wir können die feurige Energie der Sonne in Widder auch zielgerichtet für uns und für unsere Vorhaben einsetzen, denn diese kosmischen Kräfte inspirieren und bereichern uns mit ihren mutigen Impulsen, so dass wir alle ins Auge gefassten Ziele erreichen können.

Nutzen wir die kraftvolle Sonne im Widder in dieser Zeit des Übergangs und wenden uns voller Energie den positiven Seiten des Lebens zu!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen

Der nach vorne strebende Mond im Schützen unterstützt die kraftvollen Energien der Sonne im Widder, denn er versetzt uns in eine Aufbruchstimmung, so dass wir mit Enthusiasmus, Idealismus und Zuversicht immer wieder dazu angetrieben werden, zu neuen Ufern aufzubrechen. Wir sind voller unbändiger Lebensenergie, können aus dem Vollen schöpfen, haben Lust auf Reisen und eine Horizonterweiterung.

Sollten sich uns dennoch unerwartete Hindernisse in den Weg stellen und unseren Erfolg und unser Wachstum ausbremsen, sorgt der Mond im Schützen dafür, dass wir selbst unter noch so widrigen Umständen alle Hürden überwinden können.

Gehen wir voller Energie und Tatkraft in die Zeit des Wandels!

.

Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen



Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Schütze

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Oberschenkel, Venen

Organsystem: Sinnesorgane

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Silizium (Kieselsäure) ist ein unentbehrlicher Baustein für Knochen, Gelenke, Wirbelsäule und Bandscheiben, arterielle Gefäßwände, Haare, Zähne, Nägel, das Bindegewebe und die Haut. Es ist auch ein wichtiger Aktivator unseres Immunsystems und hat entzündungshemmende Wirkung bei Husten und Bronchitis.

Bio Bambus-Silizium >>>.

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Akuter Stress, alte Verletzungen und seelische Belastungen, die sich im Laufe der Zeit angesammelt haben – all das bildet Blockaden in unserem Energiesystem, die sich schnell und effektiv mit der Klopfakupressur auflösen lassen. Entlaste Tag für Tag dein inneres Stress-Konto und komme Schritt für Schritt deiner persönlichen Frieden näher.

Klopfakupressur – Toolbox >>>.

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

In belastenden und stressigen Zeiten sollten wir uns immer wieder Zeit zur Entspannung nehmen. Gehen wir in die Natur, schließen wir dabei die Augen und lauschen wir bewusst auf alles, was wir hören. Die Klänge der Natur sind Balsam für die Ohren und verwandeln innere Unruhe nachhaltig in innere Balance.

.

Oft sind wir frustriert über uns selbst, über unsere fehlende Motivation, unsere mangelhaften Anstrengungen und Ergebnisse. Wenn wir jedoch Miracle Morning praktizieren, werden wir endlich unser volles Potenzial ausschöpfen können – und zwar in allen Lebensbereichen.

Miracle Morning >>>.

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze besonders gut:

Allgemein – Was heute getan wird, sollte einem höheren Sinn folgen und ein klares Ziel haben. Dabei lässt man sich durch den Schütze-Mond aber gerne vom Ziel ablenken. Wichtig ist deshalb, den begonnenen Weg zu Ende zu gehen.

Gesundheit – Da Leber und Galle unter dem Einfluss des Schütze-Mondes stehen, durchläuft unser Körper jetzt einen natürlichen Selbstreinigungsprozess.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Sternzeichen Schütze steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken.

Garten/Pflanzen – Düngen wir heute unsere Zimmerpflanzen, da die Nährstoffe besonders gut aufgenommen werden.

Fitness – Achten wir beim Sport auf den Rücken. Wer zu Ischias neigt, sollte heute auf keinen Fall Hüften und Oberschenkel strapazieren.

Schönheit/Wellness – Schütze-Tage sind ein besonders guter Zeitpunkt, um reinigende und ausleitende Maßnahmen zu ergreifen. So kann zum Beispiel die Cellulite an den Oberschenkeln laut Mondkalender an diesen Tagen besonders gut bekämpft werden.

Haarpflege – Eine Haarfarbe wird besonders intensiv und hält lange an. Auch Haarkuren sind wirkungsvoller als an anderen Mondtagen.

Liebe – Da der Schütze-Mond unsere erotischen Energien aktiviert, können wir neuen Schwung in unser Liebesleben bringen.

Beruf/Karriere – Wir suchen nach Neuerungen und sehnen uns nach beruflichen Veränderungen. Wir sollten deshalb nicht in der Routine erstarren, sondern Altes verändern und Neues erschaffen.

Tages-Tipp – Auf zu neuen Ufern!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze vermeiden:

Gesundheit – Der Mond in Schütze ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Oberschenkeln, am Becken, der Hüfte, den Adern und am Ischiasnerv. Vermeiden wir auch ruckartiges Heben und Aufstehen sowie alles, was die Hüften und Oberschenkel strapaziert.

Umtopfen – Wer seinen Pflanzen etwas gutes tun möchte, sollte sie die nächsten beiden Tage nicht umtopfen, da sie bei diesem Mondstand nicht mehr richtig anwurzeln werden.

Tagesverbot – Vermeiden wir Trainingseinheiten, die uns viel Kraft kosten, da wir ansonsten mit einem starken Muskelkater rechnen müssen. Verschieben wir auch besonders anstrengende körperliche Arbeiten.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

.



Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Blume des Lebens Kupferflasche >>>.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

Mondzeit ist Seelenzeit >>>

Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen!

Hildegards Favoriten-Kapseln >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.