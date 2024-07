Mondkraft heute 20. Juli 2024 – Vollmondphase – Mars in Zwillinge

Die Mondkraft heute lässt in der Vollmondphase zum Vollmond im Steinbock durch Saturn starke kosmische Schwingungen spüren. Mars und Neptun vereinen ihre gegensätzlichen Energien. Mars in Zwillinge hat gegensätzliche Einflüsse im Gepäck. Geben wir allen nötigen Veränderungen genügend Raum sich zu entfalten!! Was der Mondkalender heute rät:

.

Der Mond steht im Sternzeichen Steinbock – Mondphase: abnehmender Mond im Steinbock – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Saturn im Wassermann – Mond Sextil Saturn – Mars Sextil Neptun – Vollmondphase zum Vollmond im Steinbock – Mars in Zwillinge.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Der Weg ist das Ziel!

Mondkalender und Mondkraft heute – Vollmondphase zum Vollmond im Steinbock

Die Mondkraft heute meint es in der Vollmondphase zum morgen stattfindenden Vollmond im Steinbock besonders gut mit uns, denn ungewöhnlich positive Konstellationen sorgen dafür, dass wir einen harmonischen Tag genießen können. Saturn als Zeichenherrscher des Steinbocks schenkt uns durch ein harmonisches Sextil bei allem was wir vorhaben Geduld, Disziplin und Beharrlichkeit, damit wir auch größere Ziele erreichen können.

Saturn erwartet aber auch von uns, die Konsequenzen unserer Entscheidungen zu tragen und fördert dadurch unsere Selbstverantwortlichkeit. Er befähigt uns dazu, Grenzen setzen zu können und fordert die Auseinandersetzung mit der Realität, um sich der eigenen Grenzen bewusst zu werden.

Das bedeutet zunächst Verzicht, Arbeit und Selbstdisziplin. Wem es jedoch gelingt, Ruhe zu bewahren und innere Klarheit zu gewinnen, kann trotz des nach Entscheidungen strebenden Zeichenherrschers Saturn, beim kommenden Vollmond einen wichtigen Schritt nach vorne machen und stabile Ziele setzen, die uns neue Entwicklungsmöglichkeiten bieten.

.

.

Vor allem können wir jedoch in dieser Vollmondphase von einer wundervollen Verbindung zwischen Mars und Neptun profitieren, die sich ebenfalls zu einem Sextil verbinden und ihre gegensätzlichen Kräfte vereinen. Die aktiven Energien von Mars sind dabei nach außen gerichtet und lassen uns tatkräftig handeln. Neptun hingegen herrscht über die inneren, unbewussten geistigen Kräfte.

Mit dem spontanen Mars wird in uns der Mut geweckt, alle sich bietenden Gelegenheiten beim Schopf zu packen. Während wir durch Neptun lieber entspannt in unserer Phantasiewelt träumen wollen und “Was-wäre-wenn”-Szenarien durchspielen, gibt es von Mars einen Reality-Check und einen kleinen Tritt in den Hintern.

Nutzen wir die positiven Planeteneinflüsse, um alle Hindernisse zu überwinden!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Mars in Zwillinge

Am Abend wechselt Energieplanet Mars vom erdigen Stier in die luftig-leichten Zwillinge, wo sich allerdings in der nächsten Zeit die 2 Gesichter der Zwillingsenergien zeigen werden. Bis 4. September 2024 müssen wir immer wieder mit massiven Eingriffen von Mars rechnen, denn er verleiht uns zwar einen Schub geistiger Aktivität und stärkt Durchsetzungskraft und Mut zur Veränderung, aber wir spüren auch eine zunehmende Aggression und Kampfbereitschaft.

Wir sind durch den Einfluss von Mars in Zwillinge von einer rastlosen Energie getrieben, die sich auch im Liebesleben als schwierig erweisen kann. Mars ist das Gegenstück zur Venus, die vereint und erschafft – Mars hingegen trennt und vernichtet. Wir neigen deshalb dazu, bestehende Partnerschaften aufs Spiel zu setzen, da wir die Abwechslung suchen und uns auf Liebesabenteuer einlassen.

Beziehungen können aber auch in die Brüche gehen, wenn es uns nicht gelingt, unsere Aggressionen in Zaum zu halten. Wir glänzen zwar großartig durch unsere Redegewandtheit in Diskussionen, es besteht jedoch die Gefahr, dass wir durch unsere Ausdrucksweise den anderen so sehr verletzen, dass dieser sich nicht anders zu helfen weiß, als sich gekränkt zurückzuziehen.

Schrauben wir unsere Kampfbereitschaft zurück und halten unsere Zunge in Zaum – sonst stehen wir schneller alleine da als uns lieb ist!

.

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock



.

Tierkreiszeichen Steinbock

Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Knie, Knochen, Haut

Organsystem: Kreislauf

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Schwarzkümmel soll ein Allheilmittel gegen nahezu jedes gesundheitliche Problem sein. Schwarzkümmelöl besitzt enorm viele Wirkstoffe, die bei entzündlichen und bronchialen Erkrankungen helfen können. Außerdem hat Schwarzkümmel eine antiasthmatische und antiallergische Wirkung. Das reine Öl hat jedoch einen scharfen Geschmack, weshalb geschmacksneutrale Kapseln eine gute Alternative sind.

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Das Zuhause ist für gewöhnlich ein Ort der Kraft, des Schutzes und der Regeneration. Durch eigene Emotionen und Handlungen, Schwingungen anderer Menschen oder Energiefelder der Umgebung kann jedoch die Wohlfühlatmosphäre der heimischen vier Wände beeinträchtigt werden und belastende Energien setzen sich fest.

Heilende Klänge lassen Anhaftungen, Blockaden und anderen energetischen Ballast aus allen Räumlichkeiten verfliegen – und positive Energien, die Harmonie und Frieden wiederherstellen, kehren zurück.

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Erinnern wir uns daran, wie unsere ganz persönliche Zukunftsvision aussieht und wie wir sie umsetzen wollen. Stellen wir uns hierfür die richtigen Fragen: Was ist wirklich unser Ziel? Was können wir tun um es zu erreichen? Wie sieht der erste Schritt aus?

.

Unser Leben funktioniert nach bestimmten Regeln. Wenn wir sie beachten, dann geht es uns gut und wir können das Spiel des Lebens erfolgreich spielen! Für jeden von uns steht die vollkommene Fülle bereit. Wir müssen sie nur sehen. Jeder von uns kann eine positive Lebenseinstellung entwickeln – und glücklich sein!

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Steinbock besonders gut:

Allgemein – Wer zu den Menschen gehört, die gerne im Chaos leben, sollte den ordnungsliebenden Steinbock-Mond nutzen, um aufzuräumen. Dabei kann dann auch gleich alles Überflüssige entsorgt werden.

Gesundheit – Die Zeit ist günstig, um eine Fastenkur zu beginnen, denn der Steinbock schenkt die nötige Disziplin. Verwenden wir jedoch wenig bis gar kein Salz und wenn, dann nur Meer- oder Kräutersalz.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Steinbock steht, ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Meerrettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren.

Garten/Pflanzen – Unsere Topfpflanzen brauchen an diesen Tagen keinerlei Pflege!

Fitness – Wer Probleme mit den Gelenken hat, sollte an Steinbock-Tagen auf Sport verzichten. Besonders Knieschmerzen dürfen nicht unterschätzt werden, da Meniskusschäden drohen.

Schönheit/Wellness – Gesichtsmasken zur Hautestraffung zeigen eine beachtliche Wirkung.

Haushalt – Beim Putzen erhalten wir die volle Mond-Unterstützung und können alles auf Vordermann bringen. Besonders leicht lassen sich nun Verkrustungen in Bad und Küche entfernen.

Liebe – Steinbock-Tage eignen sich sehr gut, um offen über seine individuellen Vorlieben und Bedürfnisse zu sprechen.

Beruf/Karriere – Im Beruf sind wir erfolgreich, denn wir sind mit Fleiß und Motivation bei der Arbeit.

Tages-Tipp – Die Magie der Natur hilft uns dabei, wieder neue Kraft zu sammeln – Tanken wir unsere Energiespeicher bei einem Spaziergang auf!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit Mond in Steinbock vermeiden:

Gesundheit – Der Steinbock-Mond ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an Knochen, Knien, Gelenken, Schienbein, Zahnfleisch, Haut und Innenohr. Die Steinbock-Energie neigt auch zur Verhärtung, und entsprechend können Verhärtungen und bleibende Narben auftreten.

Wäsche waschen – Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen – was Allergien auslösen kann.

Tagesverbot – Verzichten wir den Gelenken zuliebe auf alles, was zusätzlich belastet. Zu viel Treppensteigen oder bergab gehen ist für die Knie eher ungünstig.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

