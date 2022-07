Mondkraft heute 20. Juli 2022 – Halbmond im Widder – Mondpause

Die Mondkraft heute sorgt durch den Halbmond im Widder und die Mondpause zum Mond im Stier für massive Störungen in allen Lebensbereichen. Durch Sonne und Pluto werden die kosmischen Energien in falsche Bahnen gelenkt. Hüten wir uns vor Manipulation und Machtmissbrauch! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Widder – Mondphase: abnehmender Halbmond im Widder – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mars im Stier – Sonne Opposition Pluto – Mond Quadrat Pluto – Mondpause zum Mond im Stier.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Halbmond und Mondpause bremsen uns komplett aus. Geben wir einfach unser Bestes und gönnen wir uns immer wieder Pausen!

Mondkalender und Mondkraft heute – Halbmond im Widder und Mondpause zum Mond im Stier

Die Mondkraft heute bringt durch den Halbmond in Widder massive Störungen mit sich und sorgt durch einen spürbaren Energiewechsel dafür, dass wir den heutigen Tag als eher belastend empfinden werden. Wir haben mit Herausforderungen zu kämpfen, die unsere ganze Aufmerksamkeit erfordern. Wir befinden uns zudem in einem Zwiespalt zu unseren Gefühlen, was eine klare Haltung oder die Entscheidung für ein bestimmtes Vorhaben erschweren wird. Warten wir deshalb mit allem, was wir vorantreiben möchten bis morgen, da der Halbmond und die darauffolgende Mondpause einem erfolgreichen Wirken entgegenstehen.



Wir besitzen durch die negativen kosmischen Einflüsse keine Energie-Reserven, so dass wir schnell überlastet sind und besonders bei Stress und körperlichen Anstrengungen äussert sich dies zum teil in massiven gesundheitlichen Störungen. Wir sollten uns deshalb heute so oft es geht eine Auszeit gönnen.

Da unsere Pläne auf Widerspruch treffen, ist es wichtig darauf zu achten, dass wir in dieser schwierigen Mondphase so hart arbeiten, wie wir können und dabei einen kühlen Kopf bewahren. Flexibilität bringt uns heute besonders weit, auch sollte man seine Intentionen stets im Hinterkopf behalten.

.

.

Treffen wir keine wichtigen Entscheidungen, denn vor allem dann werden wir zu spüren bekommen, dass Halbmond und Mondpause alles ausbremsen und uns Steine in den Weg legen, die uns immer wieder ins Stolpern bringen.

Nehmen wir uns heute Zeit zum Durchatmen und vermeiden wir unnötige Belastungen, denn die negativen Mondenergien lassen deutlich merken, wie sehr unsere Konstitution beansprucht wird.



Achten wir daher gleichermaßen auf ausgleichende Bewegung, wohltuende Entspannung und vitaminreiche Ernährung. Wir werden von alledem viel brauchen, um allen Anforderungen gewachsen zu sein, die auf uns in den nächsten Tagen warten werden.

Üben wir uns in weiser Gelassenheit!

.

.

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Halbmond im Widder und Mondpause zum Mond im Stier

Neben den ohnehin sehr schwierigen kosmischen Einflüssen werden wir auch noch von der Sonne und Pluto bedrängt, die sich in einer Opposition zueinander befinden. Bei diesem Aspekt wird die Pluto-Energie in falsche Bahnen gelenkt. Aus diesem Grund werden wir versuchen etwas zu erzwingen oder anderen Menschen unsere Meinung aufzudrängen. Dies kann immer wieder zu heftigen Auseinandersetzungen führen.

Es kann zu Machtkämpfen kommen, da wir uns durch diesen Spannungsaspekt ohnmächtig und übergangen fühlen. Auch entsteht manchmal der Eindruck, missachtet oder manipuliert worden zu sein. Im schlechtesten Fall kommen alle unguten Begleiterscheinungen wie Machtstreben, Herrschsucht, fanatische Bestrebungen, Selbstüberschätzung, Überheblichkeit, Anmaßung und Aggressivität zum Vorschein.

Während der Mondpause steht Machtplanet Pluto auch noch in einem Quadrat zum Mond, wobei er für innere Zerrissenheit und Unsicherheit sorgen wird. Die aufwühlenden Pluto-Energien können für einschneidende Erfahrungen sorgen, denn oft markiert Pluto entscheidende Wendepunkte und führt einen tiefgreifenden inneren und äußeren Wandel herbei.

Erst wenn am Abend nach der Mondpause der Stier-Mond das Zepter übernommen hat, ändert sich die angespannte Stimmung und die aufgewühlten Emotionen beruhigen sich wieder. Es kann sich sogar eine liebevolle Atmosphäre ausbreiten, wofür Liebeplanet Venus als Zeichenherrscher des Stiers sorgen wird. Wir können uns außerdem dann erneut auf Projekte konzentrieren, die uns am Herzen liegen.

Nur wenn wir heute mit Bedacht vorgehen, können wir die großen Krisen vermeiden!

.

..

Mondkraft heute mit dem Mond im Widder



.

Tierkreiszeichen Widder

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Kopfbereich bis Oberkiefer

Organsystem: Sinnesorgane





.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Ständig stehen wir unter Druck und haben das Gefühl, die Masse an Aufgaben gar nicht bewältigen zu können. Wir empfinden unser Leben als nicht mehr im Gleichgewicht. Meist liegt das jedoch nicht daran, dass wir zu viel erledigen, sondern dass wir uns mit den falschen Dingen beschäftigen.

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Widder besonders gut:

Allgemein – Der Widder-Mond hat eine kämpferische Kraft. Im täglichen Leben lassen sich mit dieser Kraft ganz wunderbar wichtige Dinge neu beginnen. Arbeiten, die in letzter Zeit nur stockend vorangingen, können mit neuer Energie und Lust weitergeführt werden.

Gesundheit – Achten wir darauf, dass wir unsere Augen nicht überanstrengen, wie zum Beispiel am Computer oder beim Fernsehen. Trinken wir auch viel Wasser, wenn wir geistig arbeiten müssen, denn das kann uns vor Spannungskopfschmerzen bewahren, die der Widder-Mond auslösen kann!

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Widder steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken.

Garten/Pflanzen – Alle fruchttragenden Pflanzen können jetzt gedüngt und gepflegt werden. Alle störenden Triebe sollten dabei entfernt werden.

Fitness – Stresshormone und überschüssige Energie baut man am schnellsten durch Bewegung ab. Bei intensiven Bewegungen entwickeln wir ungeahnte Kräfte. Überwinden wir den inneren Schweinehund und nehmen unsere Fitness-Ziele als Herausforderung an.

Schönheit/Wellness – Massieren wir sanft und ausgiebig die Kopfhaut, um mögliche Kopfschmerzen zu lindern und Verspannungen zu lösen.

Haushalt – Jetzt ist ein günstiger Zeitpunkt um Früchte und Gemüse haltbar zu machen, einzulagern und einzufrieren. Widder-Tage eignen sich zudem gut für das Einkochen von Marmelade und Früchten. Das Aroma ist dann besser und die Haltbarkeit länger.

Tages-Tipp – Erledigen wir unsere Aufgaben sorgfältig und konzentriert. Wer sich zur Eile hetzen lässt, muss damit rechnen, dass Fehler passieren.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Widder vermeiden:

Gesundheit – Widder-Tage sind ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Kopf, Gehirn, Augen, Zähnen und den Blutbahnen. Auch der Muskelapparat sollte vor Skalpellen verschont bleiben. Allgemein sollte man beim Widder-Mond auf alle Eingriffe verzichten, bei denen geschnitten wird.

Allgemein – Verzichten wir auf Kaffee oder Schokolade und andere Genussmittel, da diese bei empfindlichen Menschen Migräne auslösen können. Dies gilt übrigens auch für den Geschmacksverstärker Glutamat!

Tagesverbot – Wer unerwünschte Körperhaare entfernt, muss mit unschönen Entzündungen rechnen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

.

