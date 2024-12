Mondkraft heute 20. Dezember 2024 – heilender Mond in der Jungfrau

Die Mondkraft heute aktiviert durch den Mond in der Jungfrau eine heilende Energie und rückt die Gesundheit in den Fokus. Die Sonne im Schützen sorgt für einen kraftvollen Energieschub. Venus und Jupiter schenken wundervolle Liebesenergien. Lassen wir Liebe und Glück Einzug halten! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Jungfrau – Mondphase: abnehmender Mond in der Jungfrau – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur im Schützen – Sonne Trigon Mond – Venus Trigon Jupiter.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Gehen wir mit einem offenen Herzen durch diesen Tag!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in der Jungfrau

Wir sollten den Mond in der Jungfrau heute vor allem zur Stärkung unserer körperlichen Gesundheit nutzen, da wir die Mondenergien gezielt für alle Leiden einsetzen können, die einer Heilung bedürfen. Alles was wir unserem Körper nun zuführen, hat eine stärkende Wirkung.

Gönnen wir uns aber auch eine Auszeit mit einem Spaziergang in der Natur, damit wir uns besser erden können und zu unserer Mitte zurückfinden. Zudem erhalten wir durch die Bewegung im Freien wertvolle Unterstützung für unsere Gesundheit und können Vitamin D tanken, das unentbehrlich ist, weil es unter anderem auch für ein starkes Immunsystem sorgt.

Beim Mond in der Jungfrau wird vor allem Achtsamkeit gefordert, aber auch Vernunft und Verstand spielen jetzt eine Rolle, was wir durchaus positiv zur Lösung von Problemen nutzen können. Wer in seinen partnerschaftlichen und freundschaftlichen Beziehungen von schwelende Konflikten belastet wird oder wenn sogar Trennungen im Raum stehen, der sollte die Mondkraft heute nutzen, um alles was auf der Seele lastet, zur Sprache zu bringen.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte >>>

.

Wertvolle Unterstützung erhalten wir den ganzen Tag durch die Sonne im Schützen, die sich mit dem Mond in der Jungfrau zu einem förderlichen Trigon verbindet. Dieser Aspekt stellt die Ausgeglichenheit her, denn zwischen Seele und Geist, sowie Wille und Gefühl herrscht vollkommene Harmonie.

Daher schenkt diese Verbindung von Sonne und Mond inneres Gleichgewicht, große Beliebtheit und insgesamt einen sehr gefestigten Charakter. Das Mond Sonne Trigon stärkt aber auch die Gesundheit und bringt neue Kräfte mit sich, damit wir uns von Rückschlägen im Leben relativ schnell erholen können.

Wie bei allen harmonischen Aspekten besteht jedoch die Gefahr, ein wenig träge zu werden, weil alles so gut läuft. Legen wir die Hände nicht in den Schoß, denn wir verfügen im Überfluss über kreatives Talent, das wir im Umgang mit unseren Mitmenschen gewinnbringend einsetzen können, wenn wir uns nur einen Ruck geben würden.

Schöpfen wir unser ganzes Potential aus!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau

In der Liebe nimmt Liebesplanet Venus das Zepter in die Hand und verbindet sich bereits am frühen Morgen mit Glücksplanet Jupiter zu einem besonders harmonischen Trigon. Vor allem wenn es um eine neue Liebe geht, sollten wir heute die Augen offen halten, da die wundervollen Liebesenergien das Singledasein beenden können. Auch bestehende Partnerschaften erhalten einen neuen Liebesschub und werden wieder besser funktionieren.



Glücksplanet Jupiter weist in der Verbindung zu Liebesplanet Venus auch auf Bereiche hin, wo wir das Beste erreichen wollen: Fülle, Freude, Leichtigkeit, Erfolg. Es geht dabei um Wachstum und Expansion, wobei es uns gelingt, anspruchsvolle und komplizierte Aufgaben zu meistern. Außerdem besitzen wir starke geistige Fähigkeiten und sind damit in der Lage, unseren Gedanken auch Taten folgen zu lassen.

Greifen wir aber auch zum Telefon und suchen wir die Aussprache mit Menschen, zu denen wir den Kontakt abgebrochen haben, da Liebesplanet Venus uns versöhnungsbereit macht. Es ist gerade in diesen unruhigen Zeiten wichtig, den Zusammenhalt wieder zu stärken und über seinen Schatten zu springen, um die Hand zur Versöhnung zu reichen.

Lassen wir uns von den wundervollen Liebesenergien leiten!

.

Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau



Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Jungfrau Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Verdauungsorgane

Organsystem: Kreislauf

. *****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Für ein langes und gesundes Leben ist ein fitter und vitaler Körper elementar, denn er mindert das Risiko erheblich, chronische, psychische oder Infektionskrankheiten zu bekommen. Dr. med. Ulrich Strunz zeigt anhand seiner besten Tipps für Herz, Gehirn, Darm, Rücken, Gelenke und das Immunsystem, was unser Körper braucht, um rundum gesund zu sein. So bleibst du ein Leben lang gesund und fit >>>

. *****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute CDL ist die Abkürzung für Chlor-Dioxid-Lösung, eine Flüssigkeit, die innerhalb kurzer Zeit Krankheitserreger, Bakterien – auch Legionellen, Sporen, Algen, Pilze und sogar Viren aller Art – bekämpft und bereits seit Langem als bewährtes und ungefährliches Mittel zur Trinkwasserreinigung und damit zum innerlichen Gebrauch zugelassen ist! CDL-Lösung mit Pipette >>>

. *****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute Nutzen wir die Mondenergien, um Klarheit in so manche Lebenssituation zu bringen. Es können sich dann durchaus Möglichkeiten eröffnen, die uns auf dem eingeschlagenen Weg weiter bringen werden.

. Gegen Ärger, Stress, Burnout, Frust und Neid greift Gabrielle Bernstein auf alte spirituelle Weisheiten zurück, verpackt in eine Sprache, die man heute versteht. Sie hilft uns mit Meditationen und Übungen, den Alltagsstress zu reduzieren. Glück ist kein Zustand, sondern eine Entscheidung! Du bist dein Guru >>>

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Jungfrau besonders gut: Allgemein – Die Jungfrau-Energie will wissen, was abläuft. Überraschungen sind jetzt nicht unbedingt eine Freude. Versuchen wir deshalb ganz besonders flexibel zu sein. Nehmen wir uns vor, jede unerwartete Situation mit Gelassenheit hinzunehmen. Das erspart uns so manches Magendrücken. Gesundheit – Die besondere Kraft der Jungfrau-Tage macht sich an der Tätigkeit der Verdauungsorgane bemerkbar. Sie wirkt auf Dünn- und Dickdarm, Milz und Bauchspeicheldrüse. Wir sollten deshalb auf eine ausgewogene Ernährung achten. Für eine leichte Fastenkost ist unser Körper jetzt besonders dankbar. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Jungfrau steht, ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Rettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren. Garten/Pflanzen – Setzen wir an Jungfrau-Tagen Topfpflanzen um oder Ableger ein. Fitness – Ein Spaziergang ist heute genau das Richtige. Verbringen wir viel Zeit draußen in der Natur, denn das stärkt Gesundheit und Immunsystem. Schönheit/Wellness – Beim Jungfrau-Mond wird der Darm positiv beeinflusst – wir sollten deshalb wieder einmal eine Darmreinigung durchführen. Stärke deine Darmgesundheit >>> Haare schneiden – Beim Jungfrau-Mond geschnitten, wachsen die Haare dichter und kräftiger nach. Haushalt – Die Zeit ist ideal für Hausarbeiten, die Sorgfalt und Ordnungssinn verlangen. Liebe/Partnerschaft – Unser Privatleben ist durch den Jungfrau-Mond eher kühl, distanziert und leidenschaftslos. Kleinere Auseinandersetzungen sind ebenfalls möglich! Beruf/Karriere – Wir können jetzt fleißig und pflichtbewusst arbeiten, was uns wertvolle Punkte beim Chef einbringt. Tages-Tipp – Schalten wir alle Sorgen und Ängste aus und leben im Hier und Jetzt. Das ist wichtig, um Körper, Geist und Seele zu entlasten und zu stärken! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Jungfrau vermeiden: Gesundheit – Jungfrau-Tage sind ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Verdauungsorganen (vor allem Dünndarm), der Bauchspeicheldrüse und der Milz. Fenster putzen – Auch wenn der Mond in Jungfrau das Waschen und Putzen positiv beeinflusst, sollten wir aufs Fenster putzen verzichten, da wir keinen klaren Durchblick erhalten werden. Tagesverbot – Wir sollten keine zu schweren Gerichte essen – unser Verdauungsapparat ist im Augenblick etwas angeschlagen und könnte nur allzu rasch beleidigt reagieren.

.