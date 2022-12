Mondkraft heute 20. Dezember 2022 – Mond im Skorpion – Jupiter im Widder

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion verlangt das Loslassen von allen Belastungen. Negative Energien von Uranus wirken auf die Gefühlswelt ein. Der Zeichenwechsel von Jupiter in den Widder bringt Glück und neue Möglichkeiten mit sich. Kommen wir in unsere Kraft! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Skorpion – Mondphase: abnehmender Mond in Skorpion – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Pluto im Steinbock – Mond Opposition Uranus – Jupiter in Widder.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Vieles kann gelingen, wenn wir im Überschwang der Gefühle nicht maßlos übertreiben!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Skorpion

Eine der größten Aufgaben, vor die uns die Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion stellt, ist das „Loslassen“. Schmerzhafte Erinnerungen aus der Vergangenheit loslassen – und sie als Möglichkeit zum Wachstum und der inneren Reife sehen. Geliebte Menschen loslassen – und sie mit offenen Armen empfangen, wenn sie wiederkommen, es aber auch annehmen, wenn sie sich ganz entfernen. Sich selbst loslassen, aus der eigenen Umklammerung, aus der eigenen Kontrolle, sich loslassen in das Vertrauen, dass alles fließt und das wir aufgefangen werden, wenn wir uns trauen, offen, weich und verletzlich zu sein.

Da sich Merkur mit dem Mond im Skorpion zu einem Sextil verbindet, werden wir dabei unterstützt, dass wir Schritt für Schritt an alle Dinge herangehen, die wir nur durch Ausdauer und Disziplin erledigen können. Auch um etwas zu lernen, zu planen oder zu durchdenken ist die Kraft von Merkur durchaus hilfreich. Wir finden zudem meist die richtigen, feinfühligen Worte, wodurch uns die zwischenmenschliche Kommunikation leicht fallen wird.

.

.

In Acht nehmen müssen wir uns jedoch vor Uranus, der in Opposition zum Mond im Skorpion steht. Gefühlsbetonte Menschen können darauf sehr heftig mit abrupten Stimmungswechseln, Launen und Unzuverlässigkeit reagieren. Der Mond steht ja für den gesamten Gefühlsbereich und Uranus für die Unangepasstheit und Revolution, der seine Kräfte bei dieser Opposition auch völlig rücksichtslos einsetzen wird. Nahezu den ganzen Tag wirken die unruhigen Energien auf unsere Gefühlswelt ein. Das betrifft vor allem auch unsere Beziehungen, denn Revoluzzer Uranus will uns aus zu engen emotionalen Bindungen oder von einem zu angepassten Verhalten befreien. Da es sich hier jedoch um einen Spannungsaspekt handelt, sind damit Widerstände verbunden, die auch ungewollte Krisen mit Menschen in unserem Umfeld auslösen können. Achten wir auf ein respektvolles Miteinander und vermeiden Konflikte!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Jupiter im Widder

Jupiter, der Planet für Expansion, Wachstum und geistige Entwicklung wechselt heute zum zweiten Mal in das Tierkreiszeichen Widder, wo er sich dann auch das ganze Jahr 2023 aufhalten wird. Wir erkennen dadurch „das große Ganze“, was umgesetzt werden muss und was es braucht, dass wir alles vorwärts bringen können, was wir uns vorgenommen haben. Jupiter facht die Abenteuerlust des Widders an, wir müssen lediglich aufpassen, dass wir in unserer Euphorie nicht gleich über das Ziel hinauszuschießen.

Wenn wir uns mit Begeisterung, aber zugleich mit Bedacht an die Projekte machen, die uns wichtig sind, dann kann uns nichts mehr stoppen, denn mit Jupiter im Widder haben wir die Gelegenheit, uns selbst zu verwirklichen. Wir erhalten die Chance, unser Leben noch etwas mehr in die Richtung zu schubsen, die wir uns vorstellen. Wir glauben an uns und daran, dass wir es verdient haben, glücklich zu sein.

Dank einer optimistischen Sicht auf die Dinge ziehen wir das Glück auch regelrecht an. Die Widder-Energie von Jupiter wirkt in vielen Bereichen als eine Art Türöffner und mit ihm an der Seite fällt uns alles viel leichter. Jetzt geht es darum, die Dinge voranzutreiben und den Rahm abzuschöpfen.

Neues Glück und gute Möglichkeiten werden nun zu unserem stetigen Begleiter!

.

..

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion



.

Tierkreiszeichen Skorpion

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Geschlechtsorgane

Organsystem: Nervensystem

.

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Mit der Kraft der Natur können wir unsere Seele nähren und eine Oase der Entspannung schaffen. Gerade wenn kreisende Gedanken uns am Einschlafen hindern und zu viel Stress uns nicht zur Ruhe kommen lässt, finden wir in einer gereinigten und angenehmen Atmosphäre Erholung und können neue Kraft schöpfen.

.

*****

.

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Gerade in diesen Zeiten sehnen wir uns nach Liebe und Geborgenheit und die Umarmung von einem lieben Menschen. Das muss nicht zwingend der Partner sein, denn fast noch wichtiger sind Freunde. Sie sind Ausruhplätze für die Seele – seien wir auch selbst ein guter Freund.

.

Gute Freunde gehören zu den Kraftquellen in unserem Leben. Umgeben wir uns mit Menschen, die sich so geben, wie sie sind, die stets das Positive sehen und die uns liebevoll und ehrlich bei unseren Zielen unterstützen.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Skorpion besonders gut:

Allgemein – Mit dem Skorpion-Mond können wir unsere tiefsten Wünsche gut ergründen. Woran hängt mein Herz, was stört mich total? Brechen wir Tabus und sprechen über Dinge, die wir ansonsten lieber für uns behalten.

Gesundheit – Da sich unser Körper in einer Regenerationsphase befindet, klammert er sich an alles – auch an Kalorien und Fett. Wenn wir uns nicht in Zurückhaltung üben, werden wir dies unweigerlich auf der Waage zu sehen bekommen.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Skorpion steht, ist Zeit für Blattgemüse: Alle Salate, Mangold, Spinat, Pilze, Kresse, Rhabarber, Kräuter, Porree und Kohl in jeder Form.

Garten/Pflanzen – Jetzt ist die ganze Existenz aufnahmebereit für Wasser. Wer jetzt seine Pflanzen gießt, führt lebendige Mondkraft zu und die Pflanzen gedeihen besser.

Fitness – Skorpion-Tage wirken stark auf den Unterleib. Stärken wir unser Immunsystem mit einem langen Spaziergang, aber ziehen wir uns warm an.

Schönheit/Wellness – Da Heilkräuter jetzt eine starke Wirkung haben, kann man diese nicht nur für Kräutertees nutzen, sondern auch für die Schönheitspflege einsetzen – zum Beispiel als Zusatz für ein entspannendes und pflegendes Bad.

Haushalt – Die aktuelle Mondphase eignet sich perfekt für die große Wäsche, insbesondere für die Entfernung hartnäckiger Flecken.

Tages-Tipp – Jetzt geht es darum, die Dinge zu ergründen und zu verstehen. Verstecktes wird aufgedeckt, etwas, das man verloren hat, kann man nun endlich wieder finden.

.

.

.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion vermeiden:

Gesundheit – Der Mond im Skorpion ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Geschlechts- und Ausscheidungsorganen, der Prostata, dem Enddarm, dem After und von Hämorrhoiden. An Skorpion-Tagen sollte man Operationen im gesamten Unterleib vermeiden. Bei schlechter Aspektierung drohen unentdeckte Blutgerinnsel oder schlimmstenfalls üble Infektionen.

Es können beim Skorpion-Mond auch vermehrt Frauenleiden auftreten. Scharfgabe beugt dem erfahrungsgemäß vor.

Tagesverbot – Hüten wir uns vor größeren körperlichen Anstrengungen, denn momentan reagiert unser Körper darauf besonders empfindlich.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

.

