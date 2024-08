Mondkraft heute 20. August 2024 – heilender Mond in Fische

Die Mondkraft heute mit dem Mond in Fische schenkt nach dem intensiven und immer noch spürbaren Vollmond-Einfluss Energien der Heilung und eine gestärkte Seelenkraft. Die Auflösungskraft von Herrscherplanet Neptun ermöglicht die Verarbeitung der Vergangenheit. Hören wir auf die innere Stimme! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Fische – Mondphase: abnehmender Mond in Fische – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Neptun in Fische.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Unserer Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Träumen wir ruhig einmal in den Tag hinein, aber verlieren wir die Realität nicht aus den Augen.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in Fische

Alles was uns gestern noch blockiert und davon abgehalten hat, unsere Lebensenergie ungehindert fließen zu lassen, können wir durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Fische und der Unterstützung von Herrscherplanet Neptun in Fische verwandeln und heilen. Oftmals haben wir jedoch unter dem Einfluss der Fische-Energie das Gefühl, dem Leben oder den Umständen hilflos ausgeliefert zu sein.

Dann können wir besonders durch heilende Meditationen zu mehr Lebenskraft gelangen und zugleich unsere natürlichen Selbstheilungskräfte aktivieren. Nutzen wir die heilende Kraft vom Mond in Fische auch dazu, um die Gesundheit zu stärken. Schenken wir unserem Körper vermehrte Aufmerksamkeit, da die Infektionsanfälligkeit beim Mond in den Fischen erhöht ist und wir deshalb empfänglicher für Infektionskrankheiten sind.



Wir werden außerdem auf besondere Weise in Beziehung zu unserem Seelenleben gebracht, denn durch den Mond in Fische werden unser Empfinden, die Phantasie und auch unsere Träume beeinflusst. Achten wir deshalb auch verstärkt darauf was wir träumen, denn gerade jetzt kann dies eine wertvolle Inspiration sein.

Zeichenherrscher Neptun kann jedoch für ein emotionales Chaos sorgen und uns der nötigen Seelenruhe berauben. Wir lassen uns zwar durch den immer noch spürbaren Vollmond-Einfluss leicht für etwas begeistern, haben aber auch den Hang dazu, uns von den Emotionen um uns herum anstecken zu lassen, da wir durch den sensiblen Mond in Fische alles wie einen Schwamm in uns aufsaugen.

Neptun unterstützt uns aber auch bei der Auflösung von allem Alten. Ohne diesen Auflösungsprozess wäre kein Wille und keine Motivation vorhanden, sich auf die unbequeme, anstrengende Suche nach Aufklärung und Wahrheit zu begeben.

Versuchen wir, unseren Seelenfrieden zu bewahren und nutzen wir die Mondkraft heute mit dem Mond in Fische zur Heilung von Körper und Geist!



Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in Fische

Der Mond in Fische bringt intensive Emotionen mit sich und wird uns wieder an den wahren Kern unserer Gefühle bringen, denn unser Herzensweg wird sich mit aller Kraft zeigen und über unser Herz mitteilen. Wir müssen nur den Mut haben, uns zu öffnen, damit die Herzenergie fließen kann, damit wir zu einer inneren Heilung und zu Seelenfrieden gelangen.

Positive kosmische Einflüsse sorgen dafür, dass Gefühl und Denken wieder in harmonischem Einklang sind, und so finden wir meist die richtigen, feinfühligen Worte. Dadurch fällt uns die zwischenmenschliche Kommunikation wieder leichter und viele Missverständnisse, die aus vergangenen Spannungsaspekten entstanden sind, können mit dem Mond in Fische nun aus dem Weg geräumt werden.

Durch Herrscherplanet Neptun werden die kosmischen Grenzen auflöst, wodurch auch falsche Vorstellungen, geistige Begrenzungen und Illusionen aufgeweicht werden. Es wird zudem so manches Geheimnis entschlüsselt und verborgene Informationen enthüllt. Uns sollte allerdings bewusst werden, dass einige Dinge nicht so sind wie sie scheinen.

Achten wir heute darauf, bei allem was wir tun, genau hinzuschauen, denn durch Neptun unterliegen wir in vielen Lebensbereichen der Illusion!

Mondkraft heute mit dem Mond in Fische



Tierkreiszeichen Fische

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Füße, Zehen

Organsystem: Nervensystem

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Ob als Entgiftungskur mit Förderung der Säure-Basen-Balance, als Radikalenfänger zur Aktivierung der Selbstheilungskräfte, als Mittel zum Stoppen von entzündlichen Vorgängen und zu einer Verlangsamung des Alterungsprozesses, zur Darmsanierung oder um den Körper einfach wieder in ein gesundes Gleichgewicht zu bringen – das mineralische Zeolith-Pulver ist ein Universalheilmittel.

Selbst Allergien, Migräne, Rheuma und Arthritis oder Autoimmunerkrankungen, für die es kaum Hoffnung auf Besserung gibt, werden günstig beeinflusst.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Die Geschichte des Oxymels reicht weit zurück in die Antike, wo es als das Elixier der Götter galt. Große Persönlichkeiten der Geschichte schworen ebenfalls auf die segensreichen Eigenschaften des Oxymels.

Oxymel wird als Heil- und Stärkungsmittel bei zahlreichen Beschwerden eingesetzt, ist aber auch eine hervorragende Prophylaxe gegen viele Erkrankungen.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Wir grübeln über Dinge, die wir nicht ändern können, werden immer wieder von der Vergangenheit eingeholt oder halten an Menschen und Dingen fest, die uns nicht guttun. Loslassen, sich selbst lieben, positiv denken – das ist leicht gesagt, fällt im Alltag aber oft erstaunlich schwer. Erstelle jetzt deine persönliche „Loslass-Checkliste“ und arbeite sie Tag für Tag ab!

Wenn du fliegen willst, lass los, was schwer macht! Wenn du dein Inneres aufräumst, schaffst du Platz für Selbstvertrauen, Lebensfreude und inneren Frieden. Mit Mentaltraining und Selbstliebe gelangst du zu mehr Leichtigkeit!

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Fische besonders gut:

Allgemein – Verrichten wir nur die wichtigen Arbeiten, und genießen dann die Mußestunden! Dabei tanken wir besonders viel seelische Kraft und Ruhe, und es wäre nur natürlich, wenn uns dabei auch prima Lösungen für bestimmte Probleme einfallen.

Gesundheit – Der zunehmende Mond im Zeichen der Fische begünstigt laut Mondkalender die Zufuhr von Nährstoffen für die Füße ebenso wie andere stärkende Maßnahmen. An diesen Tagen können wir also zum Beispiel unsere Zehennägel besonders gut mit Silicium pflegen oder den Füßen ein mineralstoffreiches Fußbad gönnen.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Fische steht, ist Zeit für Exotisches: Pimpinelle, Dill, Angelikawurzel, Bambussprosse, Chinakohl, Sojabohnen, sowie alle exotischen Gewürze.

Garten/Pflanzen – Gießen und düngen wir alle Pflanzen!

Fitness – Was Sport und Bewegung angeht, sind wir etwas weicher, langsamer und eigentlich nicht so richtig motiviert. Machen wir immer wieder eine Pause, um zu entspannen.

Schönheit/Wellness – Die Kraft beim Mond in Fische steht im körperlichen Bereich für die Reinigung und das Ausscheiden von Giften. Maßnahmen zur Entschlackung und Entgiftung wirken deshalb besonders gut.

Haushalt – Die Fische-Energie ist eine reinigende Kraft, und oft bekommt man ein besseres Gefühl in der Seele, wenn man zuerst im Außen für Sauberkeit sorgt. So haben wir wieder eine frische Atmosphäre zuhause und ein gutes Gefühl im Herzen. Also ran an den Putzeimer!

Liebe – Ein Abend zu zweit kann nun besonders romantisch sein.

Beruf/Karriere – Wir können uns bei allen beruflichen Entscheidungen ganz auf unser Bauchgefühl verlassen.

Tages-Tipp – Folgen wir unserer Intuition und öffnen unser Herz für die allumfassende Liebe.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Fische vermeiden:

Gesundheit – Der Körper reagiert in dieser Mondphase empfindlicher auf Alkohol, Drogen und Medikamente. Vor allem Alkohol wird nur langsam abgebaut, was zu Schlafstörungen und Kopfschmerzen führen kann. Auch sollte nichts unternommen werden, was die Füße belastet!

Tagesverbot – Auf das Haare waschen sollten wir beim Mond in Fische möglichst verzichten, denn trotz intensiver Pflege können die Haare leicht struppig und widerspenstig werden, außerdem neigen sie zur Schuppenbildung.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

