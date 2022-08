Mondkraft heute 20. August 2022 – Mars in Zwillinge – Mond in Zwillinge

Die Mondkraft heute wird von Energieplanet Mars in Zwillinge bestimmt, der Verwirrung und Möglichkeiten im Gepäck hat. Der Mond in den Zwillingen stärkt die mentalen Kräfte von Herrscherplanet Merkur. Achten wir auf unsere Wortwahl! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Zwillinge – Mondphase: abnehmender Mond in den Zwillingen – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur in Jungfrau – Wendepunkt – Mars in Zwillinge.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Es gilt, die Umgebung zu erkunden, Kontakte herzustellen, Wissen zu vermitteln und den Aktionsradius zu erweitern – vor allem geistig!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in den Zwillingen – Mars in Zwillinge

Geistige Klarheit regt unsere Gedankenwelt an, wobei wir durch den luftig-leichten Mond in den Zwillingen auch mit der nötigen Energie und Lebenskraft ausgestattet werden, um alle anstehenden Veränderungen in Angriff nehmen zu können. Dieser Samstag eignet sich auch hervorragend für alle Aktivitäten, bei denen wir Erfolg und Wachstum suchen, denn Zeichenherrscher Merkur wirkt auf uns inspirierend und unterstützt den Mond in den Zwillingen in seiner Kommunikationsfreude.



Schritt für Schritt können wir an alle Dinge herangehen, die wir nur durch Ausdauer und Disziplin erledigen können. Auch um etwas zu lernen, zu planen oder zu durchdenken ist die Kraft von Herrscherplanet Merkur durchaus hilfreich. Merkur beeinflusst aber auch unsere Emotionen und die Gedanken. Daher sind wir schnell eingeschnappt, sobald man unser Gesagtes in Frage stellt. Andererseits besitzen wir jedoch die Fähigkeit, auf unbewusste Informationen zuzugreifen, insbesondere was den Gefühlsbereich betrifft.

Tagesbestimmend wird heute jedoch Energieplanet Mars sein, der vom erdigen Stier in die luftig-leichten Zwillinge wechselt, wo er sich besonders lange aufhalten wird. Bis 25. März 2023 müssen wir immer mit massiven Eingriffen von Mars rechnen, denn er verleiht uns zwar einen Schub geistiger Aktivität und stärkt Durchsetzungskraft und Mut zur Veränderung, aber wir spüren auch eine zunehmende Aggression und Kampfbereitschaft.

.

.

Wir sind durch den Einfluss von Mars in Zwillinge von einer rastlosen Energie getrieben, die sich auch im Liebesleben als schwierig erweisen kann. Mars ist das Gegenstück zur Venus, die vereint und erschafft – Mars trennt und vernichtet. Wir neigen dazu, bestehende Partnerschaften aufs Spiel zu setzen, da wir die Abwechslung suchen und uns auf Liebesabenteuer einlassen.

Beziehungen können aber auch in die Brüche gehen, wenn es uns nicht gelingt, unsere Aggressionen in Zaum zu halten. Wir können zwar großartig durch unsere Redegewandheit in Diskussionen glänzen, es besteht jedoch die Gefahr, dass wir durch unsere Ausdrucksweise den anderen so sehr verletzen, dass dieser sich nicht anders zu helfen weiß, als sich gekränkt zurückzuziehen.

Schrauben wir unsere Kampfbereitschaft zurück – sonst stehen wir schneller alleine da als uns lieb ist!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Mars in Zwillinge

Kommunikation ist beim Mars in Zwillinge für uns nur ein Mittel zum Zweck, um etwas zu bewirken und unseren Willen durchzusetzen. Wir entwickeln in Gedanken “Schlachtpläne” und setzen uns so in allen Gesprächen ohne Rücksicht auf Verluste gezielt durch. Selbst unsere Handlungs- und Arbeitsweise zeugt von taktischem Geschick und Einfallsreichtum. Wir sind zwar zudem immer offen für Neues und wägen dabei verschiedene Möglichkeiten sachlich gegeneinander ab, trotzdem tun wir uns schwer mit Entscheidungen. Wenn wir handeln, dann sollten wir zumindest objektiv und vernünftig bleiben.

Mars wird in den Zwillingen seine Energie nicht einfach so bündeln können, sondern sie auf verschiedene Interessen und auf alle möglichen Lebensbereiche verstreuen. Im Laufe der nächsten Wochen wird der kriegerische Mars in seiner Wirkung von anderen Planeten etwas abgeschwächt, so dass er kontrolliert und in Bahnen gehalten wird, so dass er seine volle zerstörerische Kraft nicht immer entfalten kann. Jedoch sollte man die Marsenergie nicht unterschätzen, denn die negativen Eigenschaften können sich jederzeit plötzlich und unvorhergesehen entladen.

Gehen wir deshalb sehr achtsam vor und zügeln unsere Aggression gegen alles und jeden!

.

Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge



.

Tierkreiszeichen Zwillinge

Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Schulter, Arme, Hände

Organsystem: Drüsensystem

.

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Kümmern wir uns einmal nur intensiv um die Gegenwart. Blenden wir das Gestern und das Morgen aus, denn dann kann sich eine tiefe Entspannung breit machen!

.

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge besonders gut:

Allgemein – Neugierig huscht beim Mond in den Zwillingen unsere Aufmerksamkeit von Thema zu Thema. Planen wir deshalb keine Aufgaben ein, die eine stundenlange Konzentration erfordern.

Gesundheit – Wer eher zu den Stubenhockern zählen, sollte gerade an den lebhaften Zwillinge-Tagen einen Spaziergang machen, denn die frische Luft kräftigt den Körper wunderbar.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Zwillinge steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht.

Garten/Pflanzen – Besonders geeignet sind Zwillinge-Tage, um alles zu pflanzen, was ranken soll.

Fitness – Stärken wir Schultern und die Lunge durch eine gezielte Gymnastik in Verbindung mit Atemübungen!

Schönheit/Wellness – Eine sanfte Massage der Hände ist an Zwillinge-Tagen besonders wohltuend.

Haushalt – Öffnen wir alle Fenster und sorgen für Durchzug! Der Luftmond bringt mehr Frische ins Haus und entzieht den Räumen verstärkt die Feuchtigkeit.

Tages-Tipp – Das beste was wir heute für unsere Gesundheit tun können, sind ausgedehnte Spaziergänge an der frischen Luft. Auch eine Entgiftung des Körpers ist erfolgreich.

.

.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge vermeiden:

Gesundheit – Der Mond in Zwillinge ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Lunge, Bronchien, Luftröhre, obere Rippen, Schultern, Arme, Hände und Finger. Wer Probleme mit den Stimmbändern hat, sollte diese besonders schonen.

Ernährung – Wer bereits einen erhöhten Cholesterinspiegel hat, sollte beim Zwillinge-Mond komplett auf Fett und fettreiches Essen verzichten.

Tagesverbot – Gießen an Blütentagen (Zwillinge, Waage, Wassermann) lockt Schädlinge an – auch bei Zimmerpflanzen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

.

