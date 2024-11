Mondkraft heute 2. November 2024 – Merkur in Schütze

Die Mondkraft heute wird von Merkur dominiert. Die tatkräftige Verbindung von Merkur und Mars bringt Erfolg in allen Lebenslagen. Eine kraftvolle Verbindung von Merkur und Pluto vermittelt völlig neue Einsichten. Der Zeichenwechsel von Merkur in den Schützen aktiviert eine mentale Energie und macht offen für Neues. Treiben wir kraftvoll voran, was wir begonnen haben! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Skorpion – Mondphase: zunehmender Mond im Skorpion – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Pluto im Steinbock – Merkur Trigon Mars – Merkur Sextil Pluto – Merkur in Schütze.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Jetzt ist die Zeit gekommen, sich aus Unsicherheiten und Ängsten zu befreien. Geben wir dem Drang zur Veränderung nach!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Skorpion

Nach dem aufwühlenden Neumond im Skorpion können wir uns durch die Mondkraft heute über besonders inspirierende Einflüsse freuen, die Merkur durch seine Verbindung zu Mars und Pluto auslösen wird. Bereits am Vormittag kann uns die besonders kraftvolle trigonale Verbindung von Merkur und Mars Erfolg in allen Lebensbereichen schenken, denn wir erhalten eine starke mentale und kreative Energie.

Wir sind sehr kommunikationsstark und stellen uns in allen Belangen sehr geschickt an. Auch handwerklichen Fähigkeiten stehen jetzt unter einem guten Stern. Haben wir uns entschlossen, etwas durchzuführen, dann haben wir dafür die nötige Energie, die von den noch immer spürbaren Neumond-Kräften auch noch befeuert wird. Nichts bleibt liegen und wir können alle unsere Aufgaben zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen.

Eine weitere besonders positive Unterstützung erhalten wir am Nachmittag durch ein harmonisches Sextil, das Merkur und Pluto zusammen bilden und uns die Möglichkeit schenkt, den Dingen auf den Grund zu gehen. Egal, mit was wir uns auch auseinandersetzen müssen – wir tun es mit Leidenschaft, ausführlich und tiefgreifend.

Unter dem Einfluss der Merkur-Pluto-Verbindung werden zudem unsere Worte vom Umfeld nachdrücklicher empfunden. Wir neigen jetzt mehr als sonst dazu, unsere Meinung zum Ausdruck zu bringen. Jetzt geht es uns weniger um unterhaltsamen „Small Talk“ als vielmehr um Wahrheiten und Hintergründe.

Das Merkur Pluto Sextil bringt aber auch tiefgreifendes, hartnäckiges Erforschen mit sich, wobei wir generell sehr einfallsreich sowie kreativ und außergewöhnlich in unserer Denkweise sind. Pluto regt bei dieser Konstellation zwar auch Dominanzstreben und Nachdrücklichkeit an, doch sind hier in der Regel weniger Widerstände vom Umfeld zu erwarten.

Konzentrieren wir uns auf die Verarbeitung von Sorgen und Ängsten!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Merkur in Schütze

Auch der Abend wird von Merkur dominiert, denn er wechselt um 20.15 Uhr in denn Schützen, wo er uns als Geschenk neue Visionen bringt und unsere Flexibilität für unerwartete Möglichkeiten testen wird. Er unterstützt unsere lange gehegten Träume und Wünsche und fördert zudem unser spirituelles Wachstum.

Allerdings hat die Schütze-Energie von Merkur nicht nur sonnige Seiten, denn wir könnten das Problem haben, dass wir uns zu sehr in unsere vielfältigen Interessen verlieren. Dann besteht die Gefahr, dass wir vor lauter Theorien nicht den nächsten praktischen Schritt erkennen können.



Mit Merkur im Schützen streben wir jedoch auch nach Gerechtigkeit und Fairness. Wir sind freimütig im Denken, weltoffen, aufgeschlossen und vielseitig interessiert. Zudem sind wir ständig auf der Suche nach Idealen und nach höherer Bildung. Durch die Schütze-Energie haben wir einen unerschütterlichen Optimismus, sodass wir alle Ziele, die wir nun anstreben, auch erreichen können.

Geben wir nicht auf, dann wird uns der Erfolg gewiss sein!

Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion



