Mondkraft heute 2. Mai 2025 – Mond im Krebs

Ob als Entgiftungskur mit Förderung der Säure-Basen-Balance, als Radikalenfänger zur Aktivierung der Selbstheilungskräfte, als Mittel zum Stoppen von entzündlichen Vorgängen und zu einer Verlangsamung des Alterungsprozesses, zur Darmsanierung oder um den Körper einfach wieder in ein gesundes Gleichgewicht zu bringen – das mineralische Zeolith-Pulver ist ein Universalheilmittel.

Selbst Allergien, Migräne, Rheuma und Arthritis oder Autoimmunerkrankungen, für die es kaum Hoffnung auf Besserung gibt, werden günstig beeinflusst.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Wurzelkraft ist ein omnimolekulares Naturlebensmittel, welches das Wohlbefinden fördert und Vitalität für ein Leben in Balance schenkt – Löffel für Löffel ein basischer Genuss, der stärkt.

Mit seinem Breitbandspektrum enthält das Hundert-Pflanzen-Lebensmittel wichtige Nähr- und Wirkstoffe wie Mineralstoffe, Vitamine, sekundäre Pflanzenstoffe, essenzielle Aminosäuren und andere Elemente in optimaler Bioverfügbarkeit, aus denen unser Organismus besteht und die er für seine vielfältigen Funktionen benötigt.

Mit der Kraft von mehr als hundert Pflanzen ist WurzelKraft der verlässliche Rundumversorger und der perfekte Partner, wenn es um eine basische Ernährung geht!

Mond-Magie der Mondkraft heute

An Krebs-Mond-Tagen hat man öfter das Gefühl, die ganze Welt habe sich gegen einen verschworen und die Last aller Menschen lastet auf den eigenen Schultern. Das kann den Tag verderben und tiefe Verzweiflung bringen. Es hilft dann, wenn wir ein paar Minuten in eine Traumwelt abtauchen.

Besuchen in Gedanken einen weißen Strand am blauen Meer, eine blühende Wiese, durch die sich ein klares Bächlein schlängelt, oder erinnern wir uns an zauberhafte Erlebnisse in der Vergangenheit – schon können wir wieder atmen und Ängste abschütteln.

