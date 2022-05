Mondkraft heute 2. Mai 2022 – Mond in den Zwillingen – Venus im Widder

Die Mondkraft heute am Wendepunkt manifestiert durch den Mond in den Zwillingen luftig-leichte Energien. Venus im Widder bringt stürmischen Wind in alle Beziehungen. Unterliegen wir nicht der Täuschung von der „großen“ Liebe! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 12.48 Uhr im Sternzeichen Zwillinge – Mondphase: zunehmender Mond in Zwillinge – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur – Wendepunkt – Venus im Widder.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Als bewusste Menschen können wir die Kräfte weise, zielbewusst und vor allem heilend zum Wohle aller anwenden.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in den Zwillingen

Die Mondkraft heute führt uns nach einer extrem kurzen und kaum spürbaren Mondpause durch den Mond in Zwillinge in die Leichtigkeit des Seins, wobei wir die Offenheit und Neugier, die von den Zwillings-Energien an diesem Wendepunkt der Mondkräfte ausgelöst werden, nutzen können, um die gewonnenen Erkenntnisse der vergangenen Wochen mit spielerischer Leichtigkeit umzusetzen. Es erwartet uns auch ein sanfter Wochenstart, an dem sich eine freudige Energie manifestieren kann und ein gutes Gelingen auf allen Ebenen zu erwarten ist. Empfangen wir alles, was sich heute zeigt mit offenen Armen und lassen den Veränderungen ihren Raum.

Wir können die Mondenergie außerdem nutzen, um alle Probleme zu bewältigen, die wir in der Stiermondphase noch unbeachtet gelassen haben und dann aus unserer Erinnerung streichen, um uns ganz konkret auf die Bewältigung der Zukunft zu stürzen. Da der Mond in Zwillinge als Herrscherplanet den Merkur hat, ist dies auch eine gute Zeit für Kopfarbeit, denn alles was wir jetzt planen, hat Aussicht auf Erfolg.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte – hier >>>

Die Mondkraft heute kann uns mit dem Mond in Zwillinge helfen, unsere inneren Blockaden zum bröckeln zu bringen. Blicken wir tief in unser Inneres und nutzen wir die kosmischen Energien, um auf unser altbewährtes Wissen zurückzugreifen. Viele lang verdrängten Erinnerungen oder auch Begebenheiten stoßen uns mit der Nase auf all jenes, was wir schon viel zu lange vor uns hergeschoben haben.

Wir sollten jedoch achtsam mit uns selbst und anderen sein, wenn wir mit tieferliegenden Themen in Kontakt kommen. Beachten wir auch, dass der Zwilling zwei Gesichter hat. So kann es schnell passieren, dass auf ein erfreuliches Ereignis umgehend ein unerwarteter Dämpfer die Freude trübt.

Lassen wir uns von beschwingten Energien auf einer Welle der Leichtigkeit treiben!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Venus im Widder

Liebesplanet Venus verlässt das sensible Tierkreiszeichen Fische und wechselt in den stürmischen Widder, wo sie uns dazu verleitet, uns besonders extrovertiert der Liebe zuzuwenden und auf “Angriff” zu gehen. Wir laufen Gefahr, uns sehr schnell zu verlieben, aber auch genauso schnell wieder zu entlieben. Wer sich also zu vorschnell auf eine Beziehung einlässt, der muss damit rechnen, dass dies nur vermeintlich die “grosse Liebe” ist. Nach einem stürmischen und leidenschaftlichen Beginn kann deshalb schon nach kurzer Zeit die Ernüchterung auf den Fuß folgen, dass es doch nicht der passende Partner ist.



Mit der Venus im Widder lieben wir die Auseinandersetzung, aber gleichwohl auch die Eroberung. Unser Mut und unsere Fähigkeit zur bewussten Konfrontation helfen jedoch auch beim Loslassen von Beziehungen, aus denen die Luft raus ist. Bei dieser Venus-Energie lieben wir mehr mit dem Kopf als mit dem Herzen. Wir sind mit der Venus im Widder sehr impulsiv und direkt, wollen jedoch unabhängig in der Liebe sein und brauchen unseren Freiraum. Aber auch unsere Neigung zu Abenteuern wird geweckt, wobei wir sehr impulsiv sind und uns eine leidenschaftliche Art zu lieben überkommt.

Lassen wir unser Herz sprechen, um Konflikte zu umgehen!

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Blume des Lebens Kupferflasche >>>.

Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge



Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

Tierkreiszeichen Zwillinge

Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Schulter, Arme, Hände

Organsystem: Drüsensystem

Veränderung auf Knopfdruck!

Tauche in die Welt deines Bewusstseins ein und erfahre dein Leben aus neuen Perspektiven!

Der Löwenzahn-Extrakt hat eine entgiftende Wirkung. Er unterstützt die Magen- sowie Leberfunktion und reguliert die Verdauung. Nach einer Impfung können zudem die Nebenwirkungen abgemildert werden.

Löwenzahn-Extrakt >>>.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Wir leben in einer Welt voller Gifte. Tagein, tagaus werden wir unaufhörlich mit Umweltschadstoffen und Krankheitserregern bombardiert. Unsere Lebensmittel sind arm an Nährstoffen, unser Wasser ist mit einer gefährlichen Menge an Schadstoffen belastet. Bei diesen massiven Angriffen auf unsere Gesundheit müssten wir eigentlich alle krank geworden sein – Und das sind wir auch!

Aber die Natur hat uns die Lösung für diese Gesundheitsprobleme geschenkt…

Entgiftung von Körper und Seele >>>.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Was haben Ananas- und Salatstrunk, Zwiebelwurzel und Avocadokern gemeinsam? Sie alle landen in null Komma nichts im Müll. Wer ahnt schon, welch ungeahntes Potenzial in ihnen steckt? Wir zeigen dir, wie du vermeintliche Küchenabfälle durch Gemüse-, Obst- und Kräuterreste, beinahe endlos nachwachsen lassen kannst.

Regrow your Veggies >>>.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Nutzen wir die Mond-Energien, um Klarheit in so manche Lebenssituation zu bringen. Es können sich dann durchaus Möglichkeiten eröffnen, die uns auf dem eingeschlagenen Weg weiter bringen werden.

Jeder Mensch sucht nach Glück. In jedem Moment und mit allem, was er tut. Doch wie werde ich glücklich? Wie finde ich Lebensfreude, Erfüllung oder gar Erleuchtung? Die Antwort ist so einfach wie überzeugend…

Werde ganz du selbst >>>

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge besonders gut:

Allgemein – Neugierig huscht beim Mond in den Zwillingen unsere Aufmerksamkeit von Thema zu Thema. Planen wir deshalb keine Aufgaben ein, die eine stundenlange Konzentration erfordern.

Gesundheit – Wer eher zu den Stubenhockern zählen, sollte gerade an den lebhaften Zwillinge-Tagen einen Spaziergang machen, denn die frische Luft kräftigt den Körper wunderbar.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Zwillinge steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht.

Garten/Pflanzen – Besonders geeignet sind Zwillinge-Tage, um alles zu pflanzen, was ranken soll.

Fitness – Stärken wir Schultern und die Lunge durch eine gezielte Gymnastik in Verbindung mit Atemübungen!

Schönheit/Wellness – Eine sanfte Massage der Hände ist an Zwillinge-Tagen besonders wohltuend.

Haushalt – Öffnen wir alle Fenster und sorgen für Durchzug! Der Luftmond bringt mehr Frische ins Haus und entzieht den Räumen verstärkt die Feuchtigkeit.

Tages-Tipp – Das beste was wir heute für unsere Gesundheit tun können, sind ausgedehnte Spaziergänge an der frischen Luft. Auch eine Entgiftung des Körpers ist erfolgreich.

Natürlich Entgiften >>>

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge vermeiden:

Gesundheit – Der Mond in Zwillinge ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Lunge, Bronchien, Luftröhre, obere Rippen, Schultern, Arme, Hände und Finger. Wer Probleme mit den Stimmbändern hat, sollte diese besonders schonen.

Ernährung – Wer bereits einen erhöhten Cholesterinspiegel hat, sollte beim Zwillinge-Mond komplett auf Fett und fettreiches Essen verzichten.

Tagesverbot – Gießen an Blütentagen (Zwillinge, Waage, Wassermann) lockt Schädlinge an – auch bei Zimmerpflanzen.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

