Mondkraft heute 2. März 2025: Mond im Widder – Venus rückläufig

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Widder kann durch gegensätzliche Planeteneinflüsse für massive Belastungen sorgen. Die rückläufige Venus bringt Veränderungen im Liebesleben mit sich. Bleiben wir fokussiert! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Widder – Mondphase: zunehmender Mond im Widder – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mars im Krebs – Venus rückläufig.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Wir sind regelrecht euphorisch und voller dynamischer Energie, so dass viel gelingen kann, wenn wir im Überschwang der Gefühle nicht maßlos übertreiben.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mondpause zum Mond im Widder

Einer besonderen Belastung werden wir heute durch ein Quadrat zwischen Sonne und Jupiter ausgesetzt. Das erweiternde Prinzip des Jupiters wird durch die Quadratstellung zur Sonne in die falsche Richtung gelenkt. Großzügigkeit und Güte verkehren sich dabei in Eitelkeit und in eine rein materialistische Lebensauffassung, wobei wir jedoch zu unnötigen Ausgaben und Extravaganzen neigen.

Da wir durch den dynamischen Widder-Mond zu schnell zu viel erreichen wollen, müssen wir uns auch vor Selbstüberschätzung in Acht nehmen, da wir ansonsten mit einer unsanften Bruchlandung rechnen müssen. Durch diesen Aspekt sind wir außerdem in unseren Äußerungen undiplomatisch, so dass die Konfliktgefahr deutlich erhöht sein wird. Üben wir uns in Selbstbeherrschung, damit wir uns nicht zu unüberlegten Handlungen verleiten lassen, die fatale Folgen nach sich ziehen würden.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte >>>

.

Am Nachmittag sorgen außerdem die explosiven Energien von Zeichenherrscher Mars, der im Quadrat zum Mond im Widder steht, für weitere massive Belastungen. Der spannungsgeladene Mars kann viel Porzellan zerschlagen und für heftige Konflikte sorgen, denn wir verhalten uns provokativ und neigen dazu, uns zu sehr auf das Negative zu konzentrieren.

Diskussionen fruchten nicht und es besteht die Tendenz, dass wir auf der eigenen Meinung beharren und auch sehr verletzend sein können. Aber gerade die heute wirkende Opposition von Mars kann auch das „Salz in der Suppe“ sein. Die Reibungen, die dieser Aspekt in uns und in unserem Leben auslöst, macht uns kreativ und und ist ein wesentlicher Antrieb, um etwas im Leben zu bewegen.

Zeigen wir uns kompromissbereit!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Venus rückläufig

Liebesplanet Venus wird heute früh bis 13. April rückläufig – ein Ereignis, dass nur alle 1 1/2 Jahre stattfindet. Die Rückläufigkeit von Venus hat deutliche Auswirkungen auf uns, die wir in den nächsten Wochen zu spüren bekommen werden. Wenn die Venus in ihrem rückläufigen Zyklus ist, dreht sich alles um die Bereiche Liebe, Schönheit und Finanzen – all die Aspekte, die mit Liebesplanet Venus in Verbindung stehen.

Die rückläufige Venus treibt uns jedoch dazu an, bestehende Beziehungen, aber auch die eigenen Werte und Überzeugungen kritisch zu hinterfragen. Während der rückläufigen Phase kann es auch zu Problemen und Schwierigkeiten in der Liebe und generell in zwischenmenschlichen Beziehungen kommen. Wir laufen Gefahr, in ein echtes Gefühlschaos stürzen und wissen plötzlich nicht mehr, was und wen wir wirklich wollen.

Neben Liebesbeziehungen stehen deshalb auch Freundschaften oder Geschäftsbeziehungen während der rückläufigen Venus auf dem Prüfstand. Ungeklärte Konflikte werden deutlich, wobei wir jedoch die Möglichkeit erhalten, diese endlich zu klären und somit neue Harmonie herzustellen. Allerdings sollten wir vorsichtig sein, Veränderungen oder neue Abenteuer einzugehen, denn die Zeit ist dafür nicht günstig.

Stattdessen sollten wir die Erkenntnisse, die wir während der rückläufigen Venus gewinnen, als wertvolles Werkzeug für die Zukunft nutzen, dann werden wir nach der Rückläufigkeit mit frischer Energie und neuen Perspektiven belohnen. Nehmen wir uns deshalb die Zeit, um in uns zu gehen und die Vergangenheit zu durchleuchten.

Nutzen wir die rückläufige Venus, um unsere Beziehungen zu überdenken, alte Wunden zu heilen und die Vorstellungen von Schönheit zu erweitern.

.

Mondkraft heute mit dem Mond im Widder



Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Widder Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Kopfbereich bis Oberkiefer

Organsystem: Sinnesorgane

. *****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Camu–Camu ist eine außergewöhnliche Frucht aus dem Amazonasgebiet Perus und besticht durch ihren Vitamin-C-Gehalt, der höher ist als in jeder anderen uns bekannten Pflanze. Die Camu-Camu-Frucht hat sogar 60 Prozent mehr Vitamin C als zum Beispiel Acerola und ist ein echter Booster für das Immunsystem! Bio Camu–Camu >>>

. *****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute Jeder von uns ist einzigartig und unverwechselbar auch wenn wir manchmal den Blick dafür verlieren und an uns zweifeln. Mit inspirierenden Reflexionen von Bahar Yilmaz können wir uns schnell aus Situationen lösen, in denen wir uns verloren und »nicht gut genug« fühlen. Erinnern wir uns immer daran: Wir sind wundervoll genau so, wie wir sind! Du wurdest in den Sternen geschrieben >>>

. *****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute Wir dürfen unsere Pläne ruhig einmal über den Haufen werfen, denn die besten Dinge ergeben sich unerwartet.

. Mit einfachen Mitteln lassen sich die Probleme des Alltags meistern, Krankheiten überwinden und neue innere Kräfte entfalten. Die Natur schenkt uns nahezu alles, was wir zu unserer Heilung benötigen. Heilende Energie >>>

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Widder besonders gut: Allgemein – Der Widder-Mond hat eine kämpferische Kraft. Im täglichen Leben lassen sich mit dieser Kraft ganz wunderbar wichtige Dinge neu beginnen. Arbeiten, die in letzter Zeit nur stockend vorangingen, können mit neuer Energie und Lust weitergeführt werden. Gesundheit – Versuchen wir, Stress zu vermeiden, denn Migräne und Kopfschmerzen sind beim Widder-Mond ziemlich häufig. Trinken wir viel Wasser, wenn wir geistig arbeiten müssen, denn das kann uns vor Spannungskopfschmerzen bewahren. Achten wir auch darauf, dass wir unsere Augen nicht überanstrengen, wie zum Beispiel am Computer oder beim Fernsehen. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Widder steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken. Garten/Pflanzen – Das Gießen unserer Pflanzen sollten wir auf alle Fälle vermeiden. Fitness – Stresshormone und überschüssige Energie baut man am schnellsten durch Bewegung ab. Bei intensiven Bewegungen entwickeln wir ungeahnte Kräfte. Überwinden wir den inneren Schweinehund und nehmen unsere Fitness-Ziele als Herausforderung an. Schönheit/Wellness – Massieren wir sanft und ausgiebig die Kopfhaut, um Kopfschmerzen zu lindern und Verspannungen zu lösen, die beim Widder-Mond verstärkt auftreten können. Haushalt – Widder-Tage eignen sich gut für das Einkochen von Marmelade und Früchten. Das Aroma ist dann besser und die Haltbarkeit länger. Liebe – Der temperamentvolle Widder macht uns sehr leidenschaftlich. Wir sollten jedoch nichts auf Spiel setzen, denn die Gefahr eines Seitensprungs ist sehr hoch. Beruf/Karriere – Wir sind ehrgeizig und hoch motiviert, sollten aber darauf achten, dass wir in der Hitze des Gefechts keine Fehler machen. Tages-Tipp – Erledigen wir unsere Aufgaben sorgfältig und konzentriert. Wer sich zur Eile hetzen lässt, muss damit rechnen, dass Fehler passieren. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Widder vermeiden: Gesundheit – Widder-Tage sind ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Kopf, Gehirn, Augen, Zähnen und den Blutbahnen. Auch der Muskelapparat sollte vor Skalpellen verschont bleiben. Allgemein sollte man beim Widder-Mond auf alle Eingriffe verzichten, bei denen geschnitten wird. Allgemein – Verzichten wir auf Kaffee oder Schokolade und andere Genussmittel, da diese durch den Widder-Mond bei empfindlichen Menschen Migräne auslösen können. Dies gilt übrigens auch für den Geschmacksverstärker Glutamat! Tagesverbot – Wer unerwünschte Körperhaare entfernt, muss mit unschönen Entzündungen rechnen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

.



Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Blume des Lebens Kupferflasche >>>.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

Mondzeit ist Seelenzeit >>>

Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen!

Hildegards Favoriten-Kapseln >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.