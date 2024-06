Mondkraft heute 2. Juni 2024 – Mond im Widder am Tag der Sonne

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Widder am Tag der Sonne schenkt neue Lebensenergie und stärkt das Selbstbewusstsein. Zeichenherrscher Mars mobilisiert alle Energiereserven für die bevorstehenden Herausforderungen. Nutzen wir die tatkräftige Mondenergie! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Widder – Mondphase: abnehmender Mond im Widder – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mars im Widder – Mond Sextil Sonne – Tag der Sonne.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Wir sind regelrecht euphorisch und voller dynamischer Energie, so dass vieles gelingen kann, wenn wir im Überschwang der Gefühle nicht maßlos übertreiben.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Widder am Tag der Sonne

Jeder Planet ist einem Wochentag zugeordnet und hat besondere Energien im Gepäck. Sonntag ist der Tag der Sonne, die heute so manche spannungsgeladene Situation entschärfen kann, da sie uns Lebendigkeit, Vitalität, Klarheit und Optimismus schenkt. Außerdem spornt uns die Sonne durch ihre Lebenskraft und Energie zu Freude und Lebendigkeit an.

Aktivitäten mit Familie und Freunden stehen am Tag der Sonne an erster Stelle, aber genauso gut können wir auch einfach nur die Seele baumeln lassen. Vermeiden wir jedenfalls, schon zu viel an die nächste Woche zu denken, denn besonders am Abend verleitet der Sonntag zum unnötigen Grübeln.

Zusätzliche Unterstützung erhalten wir durch die Sonne in den Zwillingen, da sie sich mit dem Widder-Mond zu einem förderlichen Sextil verbindet. Dieser Aspekt stellt die Ausgeglichenheit her, denn zwischen Seele und Geist, sowie Wille und Gefühl herrscht vollkommene Harmonie. Es wird auch die Gesundheit gestärkt und es wirken neue Kräfte, damit wir uns von Rückschlägen im Leben relativ schnell erholen können.

.

.