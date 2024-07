Mondkraft heute 2. Juli 2024 – Neptun rückläufig – Merkur in Löwe

Die Mondkraft heute führt nach einer kurzen Mondpause zum Mond in Zwillinge. Die Rückläufigkeit von Neptun richtet den Blick nach innen und ermöglicht spirituelle Erneuerung. Merkur im Löwen bringt neue Erfolgschancen mit sich und beeinflusst die Denkweise. Bewahren wir einen kühlen Kopf! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 17.50 im Sternzeichen Zwillinge – Mondphase: abnehmender Mond in Zwillinge – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur im Löwen – Neptun rückläufig – Merkur in Löwe.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Hören wir in uns hinein und ergründen unsere geheimsten Wünsche!

Mondkalender und Mondkraft heute – Neptun rückläufig

Neptun, der Planet der Seelentiefe, wird bis zum 7. Dezember 2024 rückläufig und führt uns in eine Zeit der inneren Reflexion, der Aufarbeitung von (Ent)-Täuschungen und der Überprüfung von Idealen. Dabei sind die Auswirkungen von Neptun weniger drastisch als es bei der Rückläufigkeit von anderen Planeten der Fall ist. Es werden die kosmischen Grenzen auflöst, wobei dadurch falsche Vorstellungen, geistige Begrenzungen und Illusionen aufgeweicht oder aufgelöst werden.

Mit dem rückläufigen Neptun wird auch so manches Geheimnis entschlüsselt und verborgene Informationen enthüllt. Uns sollte dennoch bewusst werden, dass einige Dinge nicht so sind wie sie scheinen. In dieser Zeit der Rückläufigkeit können wir uns zudem immer wieder körperlich und psychisch erschöpft fühlen, sind aber zum Ausgleich für Inspirationen jeder Art sehr empfänglich.

Wenn wir uns auf die Einflüsse von Neptun rückläufig ganz einlassen, können wir eine starke Verbindung zu unserem Unterbewussten entwickeln und aus (Gefühls-)Mustern ausbrechen, die uns bislang im Griff hatten. Wir erhalten während der Rückläufigkeit von Neptun auch die Möglichkeit zur spirituellen Erneuerung und zur Vertiefung unseres Verständnisses der „Wahrheiten“ des Lebens.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.



Natur- und Vitalprodukte >>>

.

Neues wird durch Neptun rückläufig allerdings zurückgestellt, der Blick richtet sich nach innen und vergangene Themen werden behandelt. Dies hat Auswirkungen auf die verschiedensten Lebensbereiche, vor allem aber auf unsere zwischenmenschlichen Beziehungen und die Gesundheit.

Wir neigen außerdem dazu uns in Tagträume zu flüchten, denn solange Neptun rückwärts läuft, erscheint uns die Realität oftmals hart und unbequem. Wir erhalten jedoch auch die Chance, die vergangenen Wochen aufzuarbeiten und uns auf das Kommende vorzubereiten.

Nutzen wir die Rückläufigkeit von Neptun um mit der Vergangenheit endgültig abzuschließen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Merkur in Löwe

Der markante Zeichenwechsel von Merkur, der bereits um 14.53 Uhr den sensiblen Krebs verlässt und in den feurigen Löwen wechselt, wird 26. Juli 2024 eine deutlich andere Kommunikationsfähigkeit und Denkweise mit sich bringen. Die Sprichworte “Wer wagt gewinnt” und “Dem Mutigen gehört die Welt” werden sich – während Merkur im Löwen verweilt – nach und nach bewahrheiten, da unser Denken wagemutiger und kühner wird.

Allerdings neigen wir bei Merkur im Löwen zu verbalen Übertreibungen und sind anfällig für überdimensionierte Versprechen sowie für theatralische Darbietungen. Deshalb ist Vorsicht angesagt, denn wenn man uns etwas in Aussicht stellt, muss sich dies nicht zwangsläufig erfüllen. Auch umgekehrt gilt, keine voreiligen Versprechungen zu machen, die wir nicht einhalten können.

Wir wollen mit mentalen Leistungen beeindrucken, wobei oft ein glänzender Ausdruck und großartige Ideen damit verbunden sind. Denken und Planen sind auf das Große angelegt und Details überlässt man lieber den anderen. Kreativ, optimistisch und plakativ können wir unsere Ideen und Pläne vortragen, wobei allerdings starke Egozüge die Objektivität beeinträchtigen können.

Zu hoch gegriffene Ideale führen dann zu Spekulation, übermäßigem Ich- und Besitzstreben und zu mentaler Eitelkeit. Merkur im Löwen schafft jedoch die besten Möglichkeiten, im Berufsleben wie auch im gesamtem Bereich der Kommunikation und bei Finanzangelegenheiten, außerdem bei Verhandlungen und schriftlichen Arbeiten zu brillieren. Mit Löwe-Merkur suchen wir aber auch nach herzlichem Austausch, wobei Dramatik, Humor und kreatives Denken Hand in Hand gehen.

Nutzen wir die mentale Energie für das Umsetzen von erfolgversprechenden Ideen!

.

Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge



Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Zwillinge

Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Schulter, Arme, Hände

Organsystem: Drüsensystem

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Die Leber, unser wichtigstes Entgiftungsorgan, muss tagtäglich Schwerstarbeit verrichten – insbesondere, wenn zu viel Zucker, Stress und zu wenig Bewegung auf sie einwirken. Die Folge sind Beschwerden wie Diabetes, Bluthochdruck oder chronische Müdigkeit.

Fatalerweise bleibt die wahre Leidensursache dabei meist unentdeckt, denn unsere Leber leidet still.

Heile deine Leber mit dem Reset-Plan >>>.

Mariendistel-Komplex-Kapseln >>>.

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Auf dem Weg zu einem glücklichen und sinnvollen Leben muss sich jeder mit seinen Fehlern und Stärken, Tugenden und Lastern auseinandersetzen, die sein Leben entweder fördern und stärken oder schwächen und blockieren. Hildegard von Bingens Weg zur Heilung besteht darin, die 35 destruktiven Kräfte der Seele ins Positive umzuwandeln. Hierin liegt der Schlüssel für ein Leben voller Liebe, Lebenslust und Gesundheit.

Heilung durch Seelenkraft >>>

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Wir können diese Mond-Energien nutzen, um Probleme anzupacken und eine schwierige Situation als Chance zu sehen, stärker zu werden und zu lernen. Das führt zu mehr positiver Energie, so dass sich schneller eine Lösung finden lässt.

.

Viele von uns fühlen sich den Beeinflussungen hilflos ausgeliefert und haben Schwierigkeiten, negative Gedanken abzustellen. Es ist jedoch jederzeit möglich, sich gute Gefühle zu bereiten und schmerzhafte Gefühle zu überwinden.

Gefühle verstehen und Probleme lösen >>>

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge besonders gut:

Allgemein – Neugierig huscht beim Mond in den Zwillingen unsere Aufmerksamkeit von Thema zu Thema. Planen wir deshalb keine Aufgaben ein, die eine stundenlange Konzentration erfordern.

Gesundheit – Wer eher zu den Stubenhockern zählt, sollte gerade an den lebhaften Zwillinge-Tagen einen Spaziergang machen, denn die frische Luft kräftigt den Körper wunderbar.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Zwillinge steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht.

Garten/Pflanzen – Schneiden wir kranke Pflanzen und Bäume jetzt zurück. Sie gesunden dann wieder besser.

Fitness – Stärken wir Schultern und die Lunge durch eine gezielte Gymnastik in Verbindung mit Atemübungen!

Schönheit/Wellness – Eine sanfte Massage der Hände ist an Zwillinge-Tagen besonders wohltuend.

Haushalt – Öffnen wir alle Fenster und sorgen für Durchzug! Der Luftmond bringt mehr Frische ins Haus und entzieht den Räumen verstärkt die Feuchtigkeit.

Liebe – Erotik spielt eine Nebenrolle. Es freut uns mehr, zu flirten, zu turteln und ein bisschen mit dem Feuer zu spielen.

Beruf/Karriere – Wir können uns durch den luftig-leichten Mond in den Zwillingen nicht gut konzentrieren, sind dafür aber äußerst redegewandt und überzeugend. Daher sind diese Tage für Brainstormings, Seminare und Konferenzen bestens geeignet.

Tages-Tipp – Das beste was wir heute für unsere Gesundheit tun können, sind ausgedehnte Spaziergänge an der frischen Luft. Auch eine Entgiftung des Körpers ist erfolgreich.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge vermeiden:

Gesundheit – Der Mond in Zwillinge ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Lunge, Bronchien, Luftröhre, obere Rippen, Schultern, Arme, Hände und Finger. Wer Probleme mit den Stimmbändern hat, sollte diese besonders schonen.

Ernährung – Wer bereits einen erhöhten Cholesterinspiegel hat, sollte beim Zwillinge-Mond komplett auf Fett und fettreiches Essen verzichten.

Tagesverbot – Gießen an Blütentagen (Zwillinge, Waage, Wassermann) lockt Schädlinge an – auch bei Zimmerpflanzen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

.





Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Blume des Lebens Kupferflasche >>>.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

Mondzeit ist Seelenzeit >>>

Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen!

Hildegards Favoriten-Kapseln >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.