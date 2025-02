Mondkraft heute 2. Februar 2025: Mond im Widder

Die Mondkraft heute schenkt mit dem energiegeladenen Mond im Widder neue Kraft. Pluto, Merkur und Jupiter greifen wohlwollend in das Tagesgeschehen ein. Treten wir nicht auf der Stelle! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Widder – Mondphase: zunehmender Mond im Widder – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mars im Krebs – Mond Sextil Pluto – Mond Sextil Merkur – Mond Sextil Jupiter.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Vermeiden wir voreilige Entscheidungen zu treffen!

Die Mondkraft heute löst mit dem kraftvollen Mond im Widder stürmische Mondenergien aus, die sich zum einen durch starke Emotionen zeigen, aber auch unsere Lebensenergie und Willensstärke wieder antreiben. Wir haben ein unerschütterliches Vertrauen in unsere eigenen Fähigkeiten, so dass durch die Widder-Energie jetzt die beste Zeit ist, um Schwieriges anzupacken.

Klare Vorstellungen und die nötige Durchsetzungskraft werden uns zum gewünschten Ziel führen. Auch Arbeiten, die in den letzten Tagen nur stockend vorangingen, können nun mit neuer Kraft und Lust weitergeführt und beendet werden. Für berufliche Ziele oder auch für das Gelingen neuer Projekte sind wir bereit, aktiv zu werden und – wenn nötig – auch zu kämpfen.

Wir brauchen es, gefordert zu werden und in Bewegung zu sein, brauchen das Gefühl, hinter jeder Ecke könnte etwas Spannendes auf uns warten. Allgemein herrscht eine optimistische, energiegeladene Stimmung und wir können diese tatkräftigen Energien nutzen, um uns auf die Suche nach neuen Ideen und Anregungen zu machen, denn die Zeit ist günstig, um Raum für Neues zu schaffen.

.

.

Ein Mond-Pluto-Sextil verleiht uns zudem große Widerstandsfähigkeit, starkes Selbstvertrauen, positive Energie, durchschlagenden Willen, großen Ehrgeiz, Durchsetzungskraft und Mut. Somit können wir alle bestehenden Schwierigkeiten und Hindernisse mit dem nötigen Ehrgeiz überwinden.

Darüber hinaus sind wir durch das Mond Pluto Sextil fähig, überholte Strukturen, an denen unser Herz hängt, fallen zu lassen und diese durch neue zu ersetzen. Das Gleiche gilt auch für unser alltägliches Leben, weshalb wir zuhause Unbrauchbares ausmisten sollten oder auch ganz neue Verwendungen für ausgediente Dinge finden werden.

Treiben wir alles voran, was wir endlich beenden wollen!

Dieser Tag eignet sich auch hervorragend für alle Aktivitäten, bei denen wir Erfolg und Wachstum suchen, denn Merkur wirkt durch ein Sextil zum Mond im Widder auf uns inspirierend und unterstützt uns in unserer Kommunikationsfreude. Wir werden wir dazu animiert, dass wir Schritt für Schritt an alle Dinge herangehen, die wir nur durch Ausdauer und Disziplin erledigen können.

Auch um etwas zu lernen, zu planen oder zu durchdenken ist dieser Aspekt durchaus hilfreich. Wir finden zudem meist die richtigen, feinfühligen Worte, wodurch uns die zwischenmenschliche Kommunikation leicht fallen wird.

Eine besonders förderliche Verbindung geht der Mond im Widder mit Jupiter ein. Der Glücksplanet kann durch ein harmonisches Sextil zum Mond seine ganze Kraft entfalten. Dieser Tag eignet sich deshalb hervorragend für alle Aktivitäten, bei denen wir Erfolg und Wachstum suchen, denn Jupiter wirkt auf uns inspirierend.

Jupiter verspricht uns aber auch Glück in der Liebe. Außerdem ist es ein guter Zeitpunkt für Veränderungen. Wenn es ein Herzensprojekt gibt, haben wir mit dem Mond im Widder – gepuscht durch Jupiter und Merkur – sehr gute Chancen für den nächsten Schritt der Verwirklichung.

Wenn wir auf uns selbst vertrauen, können Wunder geschehen!

.



.

Tierkreiszeichen Widder

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Kopfbereich bis Oberkiefer

Organsystem: Sinnesorgane

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

In der alternativen Medizin gilt Grapefruitkernextrakt schon lange als Geheimtipp. Das natürliche Antibiotikum kommt dem körpereigenen Immunsystem zugute und hilft zahlreiche Krankheitsbilder wie Entzündungen, Pilzinfektionen sowie Herz-Kreislauf-Krankheiten effektiv zu bekämpfen.

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Auf dem Weg zu einem glücklichen und sinnvollen Leben muss sich jeder mit seinen Fehlern und Stärken, Tugenden und Lastern auseinandersetzen, die sein Leben entweder fördern und stärken oder schwächen und blockieren. Hildegard von Bingens Weg zur Heilung besteht darin, die 35 destruktiven Kräfte der Seele ins Positive umzuwandeln. Hierin liegt der Schlüssel für ein Leben voller Liebe, Lebenslust und Gesundheit.

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

In belastenden und stressigen Zeiten sollten wir uns immer wieder Zeit zur Entspannung nehmen. Gehen wir in die Natur, schließen wir dabei die Augen und lauschen wir bewusst auf alles, was wir hören. Die Klänge der Natur sind Balsam für die Ohren und verwandeln innere Unruhe nachhaltig in innere Balance.

.

Positive Gedanken können das Leben verändern!

Übungen, Affirmationen und Handlungsanweisungen helfen dabei, damit eigene Wünsche wahr werden und man sich das Leben, von dem man träumt, selbst manifestieren kann.

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Widder besonders gut:

Allgemein – Der Widder-Mond hat eine kämpferische Kraft. Im täglichen Leben lassen sich mit dieser Kraft ganz wunderbar wichtige Dinge neu beginnen. Arbeiten, die in letzter Zeit nur stockend vorangingen, können mit neuer Energie und Lust weitergeführt werden.

Gesundheit – Versuchen wir, Stress zu vermeiden, denn Migräne und Kopfschmerzen sind beim Widder-Mond ziemlich häufig. Trinken wir viel Wasser, wenn wir geistig arbeiten müssen, denn das kann uns vor Spannungskopfschmerzen bewahren. Achten wir auch darauf, dass wir unsere Augen nicht überanstrengen, wie zum Beispiel am Computer oder beim Fernsehen.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Widder steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken.

Garten/Pflanzen – Das Gießen unserer Pflanzen sollten wir auf alle Fälle vermeiden.

Fitness – Stresshormone und überschüssige Energie baut man am schnellsten durch Bewegung ab. Bei intensiven Bewegungen entwickeln wir ungeahnte Kräfte. Überwinden wir den inneren Schweinehund und nehmen unsere Fitness-Ziele als Herausforderung an.

Schönheit/Wellness – Gesichtsmasken und Augenbäder wirken jetzt besonders erfrischend.

Haushalt – Tätigkeiten wie Malen, Lackieren und Renovieren gelingen zu dieser Zeit perfekt.

Liebe – Das Liebesleben gestaltet sich temperamentvoll. Aufgrund unserer Neigung zur Rechthaberei kann es jedoch zu heftigen Streitigkeiten kommen.

Beruf/Karriere – Für Geschäftsverhandlungen sind Widder-Tage ideal, da wir jetzt besonders zielstrebig sind.

Tages-Tipp – Erledigen wir unsere Aufgaben sorgfältig und konzentriert. Wer sich zur Eile hetzen lässt, muss damit rechnen, dass Fehler passieren.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Widder vermeiden:

Gesundheit – Widder-Tage sind ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Kopf, Gehirn, Augen, Zähnen und den Blutbahnen. Auch der Muskelapparat sollte vor Skalpellen verschont bleiben. Allgemein sollte man beim Widder-Mond auf alle Eingriffe verzichten, bei denen geschnitten wird.

Allgemein – Verzichten wir auf Kaffee oder Schokolade und andere Genussmittel, da diese durch den Widder-Mond bei empfindlichen Menschen Migräne auslösen können. Dies gilt übrigens auch für den Geschmacksverstärker Glutamat!

Tagesverbot – Wer unerwünschte Körperhaare entfernt, muss mit unschönen Entzündungen rechnen.

.