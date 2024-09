Mondkraft heute 19. September 2024 – tatkräftiger Mond im Widder

Die Mondkraft heute stärkt durch den Mond im Widder das Selbstbewusstsein und ermöglicht einen positiven Durchbruch. Mit der kraftvollen Verbindung von Sonne und Uranus zeigen sich kreative Ideen und der Blick auf das Wesentliche wird geschärft. Visualisieren wir unsere Ziele! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Widder – Mondphase: abnehmender Mond im Widder – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mars im Krebs – Sonne Trigon Uranus.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Wir sind regelrecht euphorisch und voller dynamischer Energie, so dass viel gelingen kann, wenn wir im Überschwang der Gefühle nicht maßlos übertreiben.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Widder

Der Mond im Widder löst dann durch seinen kraftvollen Einfluss starke Emotionen aus, die wieder Lebensfreude und Leidenschaft zurückbringen. Voller Tatendrang und neu gewonnener Energie bringen wir viel Schwung in unseren Alltag. Wir brennen zudem nach dem eher anstrengenden Vollmond regelrecht darauf, Neues in Angriff zu nehmen und können deshalb den Blick optimistischer in die Zukunft richten.

Mit dem energiegeladenen Mond im Widder wächst auch zunehmend die Bereitschaft, in allen Bereichen, die wir bis jetzt noch vor uns hergeschoben haben, aktiv zu werden und nach Wegen zu suchen, die uns befähigen, ein angestrebtes Ziel zu erreichen. Es gilt nun, die eigenen Ziele zu bestimmen, alte Ängste loszulassen und die innere Stärke zu aktivieren.

.

.

Die unbändige Kraft vom Mond im Widder können wir aber auch nutzen, um alles, was wir bereits auf den Weg gebracht haben, nun noch einmal kraftvoll voranzutreiben. Die feurige Energie des Widder-Mondes lässt sich somit für unsere Vorhaben zielgerichtet einsetzen, wobei konstruktive und innovative Durchbrüche durchaus möglich sind.

Falls wir jedoch dazu neigen, an alten Strukturen und Mustern festhalten zu wollen, wird uns durch die Mondkraft heute deutlich aufgezeigt, was wir zurücklassen müssen und welche alten Denkmuster wir besser überwinden sollten.

Mobilisieren wir unsere ganze Energie für ein Ziel, das wir erreichen wollen, aber wägen wir auch das Für und Wider genau ab!

.

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Sonne und Uranus

Besondere Unterstützung erhalten wir heute durch ein Trigon zwischen Sonne und Uranus, welches uns aufgeschlossen macht für alles Neue und so manche kreative Idee im Gepäck hat. Wir müssen uns aber auch auf Überraschungen und unerwartete Wandlungen gefasst machen, die so manches nicht gleich in gewohnten Bahnen laufen lassen. Es können sich außerdem plötzliche Lebenswendungen ergeben, wie zum Beispiel auch Orts- und Berufswechsel, die jedoch durchaus positive Auswirkungen haben werden



Darüber hinaus sind wir durch den kraftvollen Sonne-Uranus-Einfluss fähig, überholte Strukturen, an denen unser Herz hängt, fallen zu lassen und diese durch neue zu ersetzen. Das Gleiche gilt auch für unser alltägliches Leben, weshalb wir zuhause Unbrauchbares ausmisten können oder auch ganz neue Verwendungen für ausgediente Dinge finden. So können wir mithilfe der Mondkraft heute eine Lebenswende in allen Bereichen anstoßen.

Nutzen wir die Gunst der Stunde und probieren etwas gänzlich Neues aus!

.

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Widder



.

Tierkreiszeichen Widder

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Kopfbereich bis Oberkiefer

Organsystem: Sinnesorgane

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Wir dürfen unsere Pläne ruhig einmal über den Haufen werfen, denn die besten Dinge ergeben sich unerwartet.

.

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Widder besonders gut:

Allgemein – Der Widder-Mond hat eine kämpferische Kraft. Im täglichen Leben lassen sich mit dieser Kraft ganz wunderbar wichtige Dinge neu beginnen. Arbeiten, die in letzter Zeit nur stockend vorangingen, können mit neuer Energie und Lust weitergeführt werden.

Gesundheit – Versuchen wir, Stress zu vermeiden, denn Migräne und Kopfschmerzen sind beim Widder-Mond ziemlich häufig. Trinken wir viel Wasser, wenn wir geistig arbeiten müssen, denn das kann uns vor Spannungskopfschmerzen bewahren. Achten wir auch darauf, dass wir unsere Augen nicht überanstrengen, wie zum Beispiel am Computer oder beim Fernsehen.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Widder steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken.

Garten/Pflanzen – Das Gießen unserer Pflanzen sollten wir auf alle Fälle vermeiden.

Fitness – Stresshormone und überschüssige Energie baut man am schnellsten durch Bewegung ab. Bei intensiven Bewegungen entwickeln wir ungeahnte Kräfte. Überwinden wir den inneren Schweinehund und nehmen unsere Fitness-Ziele als Herausforderung an.

Schönheit/Wellness – Massieren wir sanft und ausgiebig die Kopfhaut, um Kopfschmerzen zu lindern und Verspannungen zu lösen, die beim Widder-Mond verstärkt auftreten können.

Haushalt – Widder-Tage eignen sich gut für das Einkochen von Marmelade und Früchten. Das Aroma ist dann besser und die Haltbarkeit länger.

Liebe – Der temperamentvolle Widder macht uns sehr leidenschaftlich. Wir sollten jedoch nichts auf Spiel setzen, denn die Gefahr eines Seitensprungs ist sehr hoch.

Beruf/Karriere – Wir sind ehrgeizig und hoch motiviert, sollten aber darauf achten, dass wir in der Hitze des Gefechts keine Fehler machen.

Tages-Tipp – Erledigen wir unsere Aufgaben sorgfältig und konzentriert. Wer sich zur Eile hetzen lässt, muss damit rechnen, dass Fehler passieren.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Widder vermeiden:

Gesundheit – Widder-Tage sind ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Kopf, Gehirn, Augen, Zähnen und den Blutbahnen. Auch der Muskelapparat sollte vor Skalpellen verschont bleiben. Allgemein sollte man beim Widder-Mond auf alle Eingriffe verzichten, bei denen geschnitten wird.

Allgemein – Verzichten wir auf Kaffee oder Schokolade und andere Genussmittel, da diese durch den Widder-Mond bei empfindlichen Menschen Migräne auslösen können. Dies gilt übrigens auch für den Geschmacksverstärker Glutamat!

Tagesverbot – Wer unerwünschte Körperhaare entfernt, muss mit unschönen Entzündungen rechnen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

.





