Mondkraft heute 19. Oktober 2024 – liebevoller Mond im Stier

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Stier intensiviert durch Herrscherplanet Venus die Liebe. Harmonische Planetenverbindungen bringen alles wieder ins Gleichgewicht. Greifen wir nach den Sternen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Stier – Mondphase: abnehmender Mond im Stier – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus im Schützen – Mond Sextil Mars – Mond Sextil Neptun.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Gehen wir mit einem offenen Herzen durch diesen Tag und vertrauen auf die Kraft der Liebe!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Stier

In der Liebe nimmt Liebesplanet Venus als Herrscherplanet des Stiers heute das Zepter in die Hand. Besonders wenn es um eine neue Liebe geht, sollten wir die Augen offen halten, da die Liebesenergie der Venus das Singledasein beenden kann. Auch bestehende Partnerschaften erhalten einen neuen Liebesschub und werden wieder besser funktionieren.

Energieplanet Mars wird uns ebenfalls kraftvoll unterstützen, so dass wir wahrhaft grossartige Dinge vollbringen können. Wenn wir uns auf Projekte konzentrieren, die uns am Herzen liegen und wir auch die nötigen Prioritäten setzen, dann schaffen wir die besten Voraussetzungen, um die ins Auge gefassten Pläne erfolgreich umzusetzen.

Die Mondkraft bietet uns heute mit dem Stier-Mond somit einzigartige Möglichkeiten, sofern wir zentriert und verantwortungsvoll mit diesen starken Energien umgehen.

Die Mondkraft heute mit Mond im Stier schenkt uns den ganzen Tag wundervolle kosmische Einflüsse, die es zu nutzen gilt. Wir können unsere Talente und Fähigkeiten besonders gut einsetzen, um Schönes zu erschaffen und alles vorwärts bringen, was der Vollmond angestoßen hat. Wir können jetzt endlich ernten, was wir gesät haben!

Das grösste Geschenk, das uns die positiven Planeten-Energien machen werden, ist der Mut anders zu denken, anders zu sein und sich nicht anzupassen. Finden wir diesen Mut wieder! Darauf können wir aufbauen, wenn wir in diesen herausfordernden Zeiten den Glauben an uns verloren haben.

Greifen wir nach den Sternen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Stier

Neptun, der sich harmonisch mit dem Mond im Stier verbindet, greift am Nachmittag wohlwollend in das Tagesgeschehen ein. Neptun, als Planet der Seelentiefe und der übersinnlichen Eingebungen, schenkt uns dabei Einsichten, welche weit über unseren Verstand hinausgehen.

Es keimen inspirierende Ideen aus dem Unbewussten auf, die maßgeblich zu unseren Entscheidungen beitragen werden. Wir erhalten Kräfte, die uns bislang nicht bewusst waren und uns die Türen zu Liebe und Erfolg öffnen können, wenn wir den positiven Einflüssen genügend Raum geben.

Bei diesem Aspekt verfügen wir auch über eine ausgeprägte Intuition und sind dazu fähig, unser Unterbewusstsein mit unseren bewussten Gedanken zu verbinden und in Einklang zu bringen. Zudem gelingt es uns, die Emotionen anderer Menschen wahrzunehmen, weshalb wir Lügner und Blender direkt enttarnen. So wissen wir intuitiv, wie wir in bestimmten Situationen am besten reagieren sollten.

Da wir unsere Umgebung sehr sensibel und daher verstärkt wahrnehmen, besitzen wir außerdem die Fähigkeit, die Vorhaben anderer bereits im Voraus zu erspüren, wenn nicht sogar vorherzusehen. Es entsteht manches Mal sogar der Eindruck, als könnten wir Gedanken lesen. Grundsätzlich macht uns dieser Aspekt sehr sensibel, ­anziehend und träumerisch und es zeigt sich ein Hang zu einem angenehmen und leichten Leben.

Bleiben wir bei der Verwirklichung von Plänen realistisch!

Mondkraft heute mit dem Mond im Stier und Neptun in Fische



