Mondkraft heute 19. November 2024 – Mond im Krebs – Pluto im Wassermann

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs bringt alles wieder in ein harmonisches Gleichgewicht und ebnet durch Saturn den Weg zum Erfolg. Die Verbindung von Sonne und Neptun führt spirituell in die Tiefe. Pluto im Wassermann markiert einen tiefen Wandel! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Krebs – Mondphase: abnehmender Mond im Krebs – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mond – Mond Trigon Saturn – Sonne Trigon Neptun – Pluto im Wassermann.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Wir sind durch Pluto im Wassermann dazu aufgefordert, uns Gedanken zu machen, wie unser Beitrag zu einem guten Miteinander aussehen kann!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Krebs

Die Mondkraft heute meint es mit dem Mond im Krebs besonders gut mit uns, denn positive Konstellationen sorgen dafür, dass wir einen harmonischen Tag genießen können. Da auch Karmaplanet Saturn im Spiel ist, werden uns völlig neue Perspektiven eröffnet.

Wir verfügen durch die Saturn-Mond-Verbindung über eine logische Betrachtungsweise und organisatorisches Talent. Wir können zudem an bereits bestehenden Strukturen anknüpfen, wobei es uns sogar gelingen kann, diese dann weiter auszubauen.

Voller Verantwortungsbewusstsein und Pflichtbewusstsein können wir diejenigen Ziele verfolgen, die uns ein gewaltiges Stück weiter auf unserem Weg zum Erfolg bringen können. Um zukünftige Vorhaben zu verwirklichen, gehen wir unter diesem Aspekt besonders clever vor und zeigen geschäftliches Geschick, deshalb sollten wir uns verstärkt um unser Weiterkommen kümmern.

.

.

Heute beeinflusst uns auch ein Trigon, dass die kraftspendende Sonne und der feinfühlige Neptun miteinander bilden. Dieser harmonische Aspekt macht es uns leichter, spirituell in die Tiefe zu gehen. Wir verspüren aber auch ein starkes Bedürfnis, uns der Belange unserer Mitmenschen in einer sehr mitfühlenden Weise anzunehmen.

Wir haben durch die Sonne-Neptun-Verbindung die Chance, etwas Gutes für einen Mitmenschen zu tun. Diese Konstellation hält die Ego-Kräfte unter Kontrolle, und im Laufe des Nachmittags sollten wir genug Gelegenheiten bekommen, unser Karma positiv aufzustocken. Wir werden zudem offen für das wahre Wesen und die Ausstrahlung der uns umgebenden Dinge.

Dieser Aspekt stellt außerdem die seelische Ausgeglichenheit her, denn zwischen Seele und Geist, sowie Wille und Gefühl herrscht vollkommene Harmonie. Daher schenkt die Verbindung von Sonne und Neptun inneres Gleichgewicht und einen sehr gefestigten Charakter. Es wirken aber auch starke Kräfte, damit wir uns von Rückschlägen im Leben relativ schnell erholen können.

Zeigen wir unsere wahre Stärke – dann wird selbst Unmögliches möglich!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Pluto im Wassermann

Pluto im Wassermann markiert einen tiefen Wandel, der heute um 21.35 Uhr endgültig in Kraft tritt und unser kollektives Bewusstsein bis 2043 prägen wird. Pluto ist in der Astrologie der Planet der Transformation, der uns fantastische Chancen zur Weiterentwicklung bietet. Er steht für geheime Wünsche und Sehnsüchte, gleichzeitig aber auch für Probleme und Traumata, die wir in uns verbergen.

Somit bringt Pluto im Wassermann sowohl Herausforderungen als auch das Potential für nachhaltige und große Veränderung mit sich. Auf der persönlicheren Ebene wird Pluto Transformation, Evolution und Offenbarung auslösen. Es sind intensive, seelische und schöpferische Mächte, die ab jetzt auf uns einwirken und einen grundlegenden Wandel mit sich bringen.

Unter dem Einfluss von Pluto im Wassermann lässt sich alles aufarbeiten, was wir sonst lieber unter den Teppich kehren und wir erhalten auch die Möglichkeit, endlich mit der Vergangenheit abschließen. Pluto unterstützt uns dabei, aus alten Denkmustern auszubrechen und Neuanfänge zu wagen.

Die Wassermann-Pluto-Konstellation kann zudem einiges zum Positiven verändern, wenn wir uns darauf einlassen. Es wird klarer denn je, dass viele Dinge nicht so weitergehen können wie bisher, und genau dabei kommen der Weitblick und die unkonventionelle Sichtweise des Wassermanns zu Hilfe.

Durch Pluto im Wassermann faszinieren uns neue technische Möglichkeiten sowie Erfindungen und wir sind insgesamt allem Neuen gegenüber sehr offen und vor allem auch positiv gestimmt. Zusätzlich bringt Pluto tiefgreifende Umwälzungen auf der gesellschaftlichen, politischen und humanitären Ebene, da der Wassermann auch für die Gesellschaft, Politik, Forschung, Visionäres und Humanitäres steht.

Setzen wir das neue Wassermann-Bewusstsein für Frieden und Freiheit ein!

.

Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs



.

Tierkreiszeichen Krebs Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Brustbereich, Lunge

Organsystem: Nervensystem

. *****

.

. *****

.

. *****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute Die herrschen Pluto-Energien sind etwas Besonderes. Wir können diese Energien nutzen, um Probleme anzupacken und eine schwierige Situation als Chance zu sehen, stärker zu werden und zu lernen. Das führt zu mehr positiver Energie, so dass sich schneller eine Lösung finden lässt.

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs besonders gut: Allgemein – An Tagen mit Krebs-Mond reagieren viele Menschen sensibler auf kleine Seitenhiebe, Sticheleien oder Beleidigungen. Als Ergebnis entstehen oft Missverständnisse und eine ungute Atmosphäre. Deshalb ist ein Miteinander viel wichtiger, als Recht zu haben oder seinen Willen durchzusetzen. Gesundheit – Achten wir darauf, nicht allzu viel Kohlenhydrate zu uns zu nehmen. Das gilt ganz besonders für Weißmehl und Zucker, die beim Krebs-Mond nicht so gut verstoffwechselt werden können. Fette und scharfe Gewürze sollten wir ebenfalls meiden, da sie den Magen belasten. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Krebs steht, ist Zeit für Blattgemüse: Alle Salate, Mangold, Spinat, Pilze, Kresse, Kräuter, Porree und Kohl in jeder Form. Garten/Pflanzen – Wir können die Krebs-Tage zum ausgiebigen Gießen sowie Düngen unserer Zimmerpflanzen nutzen. Sind unsere Pflanzen von oberirdischen Schädlingen befallen, so können wir diese nun ebenfalls bekämpfen! Fitness – Lassen wir den inneren Schweinehund los und finden zu neuer Motivation, indem wir mit einer neuen Sportart anfangen. Schönheit/Wellness – Jetzt sind alle straffenden Maßnahmen für die Haut sehr wirksam. Wechselduschen kräftigen und durchbluten die empfindliche Haut im Brustbereich und lassen kleinere Hautunreinheiten verschwinden. Haushalt – Der Mond im Krebs hilft beim Wäsche waschen. Flecken, die man ansonsten nur schwer aus Kleidungsstücken entfernen kann, lassen sich durch einfaches Waschen erfolgreich beseitigen. Liebe – Wir sehnen uns beim Mond im Krebs nach menschlicher Nähe, häuslicher Geborgenheit und zärtlichen Berührungen. Ein Streit kann uns deshalb gewaltig aus der Fassung bringen. Beruf/Karriere – Vermeiden wir Hektik bei der Arbeit, da diese jetzt besonders auf den Magen schlagen kann! Tages-Tipp – Ganz egal, wie gerade unsere Stimmung ist, mit was wir gerade zu kämpfen haben, wie groß so manches Problem ist und wie sehr unsere Gesundheit angegriffen ist: Lachen ist die beste Medizin! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs vermeiden: Gesundheit – Schwer verdauliches Essen belastet beim Krebs-Mond unseren Körper mehr als sonst. Wer mit Gewichtsproblemen zu kämpfen hat, sollte Kohlenhydrate ganz vermeiden, denn diese schlagen nun besonders an. Auch auf Alkohol sollten wir ganz verzichten. Achten wir auf leichte Kost und gehen pfleglich mit Magen sowie Leber um! Einkochen – Die Fäulnis- und Schimmelgefahr ist durch den Mondstand größer, deshalb am besten Marmeladen, die man heute einkocht, sofort verbrauchen. Tagesverbot – Finger weg von allen Haarveränderungen! Am besten die Haare nicht waschen, denn sie könnten sonst struppig werden. Auch das Haareschneiden steht unter keinem guten Stern – Meiden wir einen Friseurbesuch!

. Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.