Mondkraft heute 19. April 2025 – Mond im Steinbock – Sonne im Stier

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock lässt durch Herrscherplanet Saturn die Lebensziele in greifbare Nähe rücken. Die Sonne im Stier bringt stabilisierende Energien mit sich. Blicken wir zuversichtlich in die Zukunft! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Steinbock – Mondphase: abnehmender Mond im Steinbock – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Saturn in Fisch – Mond Sextil Saturn – Sonne im Stier.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Richten wir den Blick in die Zukunft!

Mondkalender und Mondkraft heute – M ond im Steinbock

Die Mondkraft heute sorgt mit dem Mond im Steinbock dafür, dass wir unsere Ideen praktisch und gewinnbringend umsetzen können. Voraussetzung ist jedoch, dass wir uns darum auch ernsthaft bemühen. Das dürfte uns aber gar nicht schwer fallen, denn die Steinbock-Energien schenken uns den nötigen Ehrgeiz und spornen uns an, für ein gestecktes Ziel auch hart zu arbeiten.

Harmonische Mondaspekte unterstützen den ernsthaften Steinbock und nehmen ihm etwas von seinem sturen Pflichtbewusstsein, so dass wir voller Freude völlig neue Aufgaben und Vorhaben in Angriff nehmen können. Zudem finden wir die Lösung für ein schon länger bestehendes Problem, was zu einer dauerhaften Verbesserung führen wird.

Saturn als Zeichenherrscher des Steinbocks schenkt uns durch ein harmonisches Sextil bei allem was wir vorhaben Geduld, Disziplin und Beharrlichkeit, damit wir auch größere Ziele erreichen können.

Saturn erwartet aber auch von uns, die Konsequenzen unserer Entscheidungen zu tragen und fördert dadurch unsere Selbstverantwortlichkeit. Er befähigt uns dazu, Grenzen setzen zu können und fordert die Auseinandersetzung mit der Realität, um sich der eigenen Grenzen bewusst zu werden.

Das bedeutet zunächst Verzicht, Arbeit und Selbstdisziplin. Wem es jedoch gelingt, Ruhe zu bewahren und innere Klarheit zu gewinnen, kann trotz des nach Entscheidungen strebenden Zeichenherrschers Saturn, einen wichtigen Schritt nach vorne machen und stabile Ziele setzen, die uns neue Entwicklungsmöglichkeiten bieten.

Richten wir den Blick in die Zukunft!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit der Sonne im Stier

Am Abend verlässt die Sonne den stürmischen Widder und wechselt in das erdige und beharrliche Tierkreiszeichen Stier, wo die Energie nun deutlich weniger kämpferisch ist. Sicherheit, Gesundheit, Selbstliebe und Geld sind bei der Sonne im Stier die zentralen Themen. Die Kraft der Sonne im Stier ist auch ein energetischer Ausdruck der Lebenskraft und bietet uns damit einen Zugang zu unseren eigenen inneren Energien und Potentialen.

Wir sind überzeugt von dem, was wir tun, und strahlen eine unbändige Lebensfreude dabei aus. Wir sehen endlich auch wieder das Schöne, Gute und Wunderbare dieser Erde und sollten uns immer wieder kleine Zeitinseln erschaffen, um zu entspannen und die blühende Natur zu genießen.

Mit der Sonne im Stier gilt es jedoch auch zu prüfen, was von unseren vielen Visionen, die sich bereits durch die Widder-Sonne gezeigt haben, wahrlich Substanz hat. Die Stier-Energie hilft uns dabei, die Manifestation von unseren umsetzbaren Visionen voranzutreiben. Auch den finanziellen Fluss unserer Projekte können wir nun ankurbeln und unsere Beziehung zu Geld und Materie näher unter die Lupe nehmen.

Unser Auftreten anderen gegenüber hat durch die Sonne im Stier etwas Natürliches, Ruhiges und Besonnenes. Wir fallen nicht mit der Tür ins Haus, wie es bei der Widder-Sonne oft der Fall war. War in der Widder-Phase noch der kraftvolle Einzelkämpfer gefragt, so zählt bei der Sonne im Stier das Motto:

Nur gemeinsam sind wir stark!

Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock



Tierkreiszeichen Steinbock Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Knie, Knochen, Haut

Organsystem: Kreislauf

Mond-Magie der Mondkraft heute Wir dürfen unsere Pläne ruhig einmal über den Haufen werfen, denn die besten Dinge ergeben sich unerwartet.

. Mit einfachen Mitteln lassen sich die Probleme des Alltags meistern, Krankheiten überwinden und neue innere Kräfte entfalten. Die Natur schenkt uns nahezu alles, was wir zu unserer Heilung benötigen. Heilende Energie >>>

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond Steinbock besonders gut: Allgemein – Wer zu den Menschen gehört, die gerne im Chaos leben, sollte den ordnungsliebenden Steinbock-Mond nutzen, um aufzuräumen. Dabei kann dann auch gleich alles Überflüssige entsorgt werden. Gesundheit – Die Zeit ist günstig, um eine Fastenkur zu beginnen, denn der Steinbock schenkt die nötige Disziplin. Verwenden wir jedoch wenig bis gar kein Salz und wenn, dann nur Meer- oder Kräutersalz. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Steinbock steht, ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Meerrettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren. Ökologischer Selleriesaft in Premiumqualität in der praktischen 3 Liter Saftbox >>> Garten/Pflanzen – Unsere Pflanzen brauchen an diesen Tagen keinerlei Pflege! Fitness – Wer Probleme mit den Gelenken hat, sollte an Steinbock-Tagen auf Sport verzichten. Besonders Knieschmerzen dürfen nicht unterschätzt werden, da Meniskusschäden drohen. Schönheit/Wellness – Peelings zur Tiefenreinigung der Haut wirken gegenwärtig ausgesprochen gut. Haushalt – Entrümpeln wir Keller und Dachboden! Zurzeit fällt es besonders leicht, sich von Unnötigem zu trennen. Liebe – Leidenschaft spielt derzeit keine große Rolle. Somit wirkt die Erotik ein wenig emotionslos und routinemäßig. Beruf/Karriere – Im Beruf sind wir erfolgreich, denn wir sind mit Fleiß und Motivation bei der Arbeit. Bauen wir unsere Geschäftsbeziehungen aus! Tages-Tipp – Die Magie der Natur hilft uns dabei, wieder neue Kraft zu sammeln – Tanken wir unsere Energiespeicher bei einem Spaziergang auf! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit Mond in Steinbock vermeiden: Gesundheit – Der Steinbock-Mond ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an Knochen, Knien, Gelenken, Schienbein, Zahnfleisch, Haut und Innenohr. Die Steinbock-Energie neigt auch zur Verhärtung, und entsprechend können Verhärtungen und bleibende Narben auftreten. Wäsche waschen – Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen – was Allergien auslösen kann. Tagesverbot – Verzichten wir den Gelenken zuliebe auf alles, was zusätzlich belastet. Zu viel Treppensteigen oder bergab gehen ist für die Knie eher ungünstig.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

