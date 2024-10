Mondkraft heute 18. Oktober 2024 – Mond im Stier

Die Mondkraft heute schenkt mit dem Mond im Stier durch den immer noch spürbaren Vollmond einen tatkräftigen Tag. Ein kraftvoller Pluto beeinflusst das Gefühlsleben auf positive Weise. Merkur stört die Kommunikation und verleitet zu übereilten Reaktionen. Vermeiden wir unbedachte Handlungen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Stier – Mondphase: abnehmender Mond im Stier – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus im Schützen – Mond Opposition Merkur – Mond Sextil Pluto.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Genießen wir die Liebe und das Leben!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Stier

Ausgeglichenheit und Beständigkeit haben beim Mond im Stier nach dem intensiven Super-Vollmond, der auch am heutigen Tag seinen Einfluss spüren lassen wird, einen besonderen Stellenwert. Der aufbauende Mond im erdigen Stier sorgt für körperliches Wohlbefinden und alle Maßnahmen, die wir für unsere Gesundheit anwenden, zeigen mehr Erfolg als sonst.

Das Leben fühlt sich jetzt leichter und unbeschwerter an. Zusammenkünfte, Unterhaltungen oder dem Vergnügen dienende Veranstaltungen ziehen uns an. Andererseits fällt es jedoch schwerer, sich ernsten und anstrengenden Arbeiten zu widmen.

Der Mond im Stier schenkt uns zudem eine grosse Portion Gelassenheit, Sinnlichkeit und Geduld. Nutzen wir diesen Tag, um es uns daheim so behaglich wie möglich machen. Die Zweisamkeit bekommt durch Herrscherplanet Venus ebenfalls einen viel grösseren Stellenwert und man kann sich gegenseitig neu kennen lernen.

Unterstützung erhalten wir den ganzen Tag durch Pluto im Steinbock, der sich mit dem Mond im Stier zu einem Sextil verbindet und unsere Gefühlswelt auf positive Weise beeinflussen wird. Außerdem verleiht uns der Pluto-Einfluss große Widerstandsfähigkeit und starkes Selbstvertrauen.

Die starke Energie von Pluto sorgt auch für einen durchschlagenden Willen, großen Ehrgeiz, Durchsetzungskraft und Mut. Somit können wir alle bestehenden Schwierigkeiten und Hindernisse mit dem nötigen Ehrgeiz überwinden.

Lassen wir uns von den kraftvollen Energien leiten!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Stier

Merkur durchzieht den Vormittag allerdings mit negativen Energien, da er in Opposition zum Mond im Stier steht. Dadurch wird sich vor allem die Kommunikation als eher schwierig gestalten. Generell zeigen wir uns emotional sehr wechselhaft, wodurch wir oft unklar denken.

Unsere Verbindung zu Freunden stellt sich ebenfalls als problematisch dar und wir neigen zu Fehldeutungen sowie Unwahrheiten. Wir hängen gedanklich auch in der Vergangenheit fest. Dies kann soweit führen, dass wir uns so extrem in vergangene Geschichten verbeißen, dass wir der Realität regelrecht misstrauen.

Lassen wir die Heilung aller Verletzungen geschehen und wachsen über unsere Schattenseiten hinaus!

