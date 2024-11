Mondkraft heute 18. November 2024 – Mondpause zum Mond im Krebs

Die Mondkraft heute führt mit einem schlecht gelaunten Pluto durch die Mondpause zum Mond im Krebs. Die Verbindung von Merkur und Jupiter belastet den Start in die neue Woche. Backen wir kleinere Brötchen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 9.50 Uhr im Sternzeichen Krebs – Mondphase: abnehmender Mond im Krebs – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mond – Mond Quadrat Pluto – Merkur Opposition Jupiter.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Krebstage wirken mitunter aufwühlend für Körper und Geist. Entspannung hilft dabei, zur Ruhe zu kommen!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mondpause zum Mond im Krebs

Wir starten heute mit der Mondpause zum Mond im Krebs in den Tag, die bereits um 4.00 Uhr früh begonnen hat und um 9.50 Uhr wieder endet. Wie immer bremst uns die Mondpause vorerst in vielen Bereichen aus, da uns die Kraft für Aktivitäten fehlt und wir nicht richtig in Schwung kommen werden.

Treffen wir keine wichtigen Entscheidungen, denn vor allem dann werden wir zu spüren bekommen, dass die Mondpause uns Steine in den Weg legt, die uns immer wieder ins Stolpern bringen. Diese Mondpause wird auch emotional sehr aufwühlend sein und uns dazu bewegen, unser Handeln zu hinterfragen.

Wir müssen uns besonders vor Pluto in acht nehmen, der im Quadrat zum Mond steht und uns bis zum Mondwechsel massiv beeinflussen wird. Oft markiert Machtplanet Pluto entscheidende Wendepunkte und führt einen tiefgreifenden inneren und äußeren Wandel herbei. Achten wir deshalb besonders während der Mondpause zum Mond im Skorpion darauf, was um uns herum geschieht!

Pluto konzentriert sich allgemein gesehen auf den Willen und die Manipulation sowie konsequente Umwandlungen. Ihm geht es um Macht, Transformation und kompromisslose Erneuerung. Mit Pluto stehen außerdem Sexualität sowie Tod und Wiedergeburt in Zusammenhang. So schafft dieser Mond-Pluto-Aspekt leidenschaftliche bis manipulative Emotionen, die jedoch sehr zerstörerisch sein können.

Vieles wird uns heute nicht so leicht von der Hand gehen. Geben wir einfach unser Bestes!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs

Besondere Aufmerksamkeit verlangt die Opposition zwischen Merkur und Jupiter, die unmittelbar nach der Mondpause zu wirken beginnt. Unter diesem Aspekt neigen wir dazu, mehr zu versprechen, als wir halten können und sind auch sehr anfällig, unseren Träumereien nachzuhängen.

Wir reden allerdings immer so, wie uns der Schnabel gewachsen ist, was es uns ermöglicht, klare Entscheidungen herbei- zuführen und uns daran zu halten. Allerdings sollten wir dabei nicht zu ungeduldig vorgehen.



Wir sind zwar durch diese Merkur Jupiter Opposition auch sehr neugierig und wissbegierig, aber die hohen Ideen, die uns imponieren, können wir kaum in die Wirklichkeit umsetzen. Auch wenn unser Verstand rege ist und wir über ein hohes Maß an geistiger Kraft verfügen, stellen sich uns viele Fragen, auf die wir keine Antworten wissen.

Zwar engagieren wir uns liebend gerne für eine Sache, werden dabei aber in Konflikte geraten, weil wir häufig zu ungestüm unsere Position vertreten. Diese Konjunktion hat aber nicht nur negative Einflüsse, sondern kann auch inspirierend sein. Wenn wir genug Mut aufbringen, darf jetzt nämlich alles raus, was wir schon lange loswerden wollten – ein Gewitter reinigt bekanntlich die Luft.

Verfolgen wir hartnäckig unsere Ziele, aber gehen dabei mit Bedacht vor!

Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs



Tierkreiszeichen Krebs Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Brustbereich, Lunge

Organsystem: Nervensystem

. *****

*****

*****

Mond-Magie der Mondkraft heute Erinnern wir uns daran, wie unsere ganz persönliche Zukunftsvision aussieht und wie wir sie umsetzen wollen. Stellen wir uns hierfür die richtigen Fragen: Was ist wirklich unser Ziel? Was können wir tun um es zu erreichen? Wie sieht der erste Schritt aus?

. Unser Leben funktioniert nach bestimmten Regeln. Wenn wir sie beachten, dann geht es uns gut und wir können das Spiel des Lebens erfolgreich spielen! Für jeden von uns steht die vollkommene Fülle bereit. Wir müssen sie nur erkennen. Jeder von uns kann eine positive Lebenseinstellung entwickeln – und glücklich sein! Das Lebensspiel und seine Regeln >>> . Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs besonders gut: Allgemein – An Tagen mit Krebs-Mond reagieren viele Menschen sensibler auf kleine Seitenhiebe, Sticheleien oder Beleidigungen. Als Ergebnis entstehen oft Missverständnisse und eine ungute Atmosphäre. Deshalb ist ein Miteinander viel wichtiger, als Recht zu haben oder seinen Willen durchzusetzen. Gesundheit – Achten wir darauf, nicht allzu viel Kohlenhydrate zu uns zu nehmen. Das gilt ganz besonders für Weißmehl und Zucker, die beim Krebs-Mond nicht so gut verstoffwechselt werden können. Fette und scharfe Gewürze sollten wir ebenfalls meiden, da sie den Magen belasten. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Krebs steht, ist Zeit für Blattgemüse: Alle Salate, Mangold, Spinat, Pilze, Kresse, Kräuter, Porree und Kohl in jeder Form. Garten/Pflanzen – Wir können die Krebs-Tage zum ausgiebigen Gießen sowie Düngen unserer Zimmerpflanzen nutzen. Sind unsere Pflanzen von oberirdischen Schädlingen befallen, so können wir diese nun ebenfalls bekämpfen! Fitness – Lassen wir den inneren Schweinehund los und finden zu neuer Motivation, indem wir mit einer neuen Sportart anfangen. Schönheit/Wellness – Jetzt sind alle straffenden Maßnahmen für die Haut sehr wirksam. Wechselduschen kräftigen und durchbluten die empfindliche Haut im Brustbereich und lassen kleinere Hautunreinheiten verschwinden. Haushalt – Der Mond im Krebs hilft beim Wäsche waschen. Flecken, die man ansonsten nur schwer aus Kleidungsstücken entfernen kann, lassen sich durch einfaches Waschen erfolgreich beseitigen. Liebe – Wir sehnen uns beim Mond im Krebs nach menschlicher Nähe, häuslicher Geborgenheit und zärtlichen Berührungen. Ein Streit kann uns deshalb gewaltig aus der Fassung bringen. Beruf/Karriere – Vermeiden wir Hektik bei der Arbeit, da diese jetzt besonders auf den Magen schlagen kann! Tages-Tipp – Ganz egal, wie gerade unsere Stimmung ist, mit was wir gerade zu kämpfen haben, wie groß so manches Problem ist und wie sehr unsere Gesundheit angegriffen ist: Lachen ist die beste Medizin! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs vermeiden: Gesundheit – Schwer verdauliches Essen belastet beim Krebs-Mond unseren Körper mehr als sonst. Wer mit Gewichtsproblemen zu kämpfen hat, sollte Kohlenhydrate ganz vermeiden, denn diese schlagen nun besonders an. Auch auf Alkohol sollten wir ganz verzichten. Achten wir auf leichte Kost und gehen pfleglich mit Magen sowie Leber um! Einkochen – Die Fäulnis- und Schimmelgefahr ist durch den Mondstand größer, deshalb am besten Marmeladen, die man heute einkocht, sofort verbrauchen. Tagesverbot – Finger weg von allen Haarveränderungen! Am besten die Haare nicht waschen, denn sie könnten sonst struppig werden. Auch das Haareschneiden steht unter keinem guten Stern – Meiden wir einen Friseurbesuch! . Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

