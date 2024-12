Mondkraft heute 18. Dezember 2024 – Mond im Löwen

Die Mondkraft heute weckt durch den Mond im Löwen die Lebensgeister und schenkt einen spürbaren Energieschub. Mars und Merkur führen kraftvoll und ideenreich durch diesen Tag. Die gegensätzlichen Energien von Sonne und Neptun vernebeln den Blick auf die Wahrheit. Lassen wir uns zu Höchstleistungen anspornen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Löwe – Mondphase: abnehmender Mond im Löwen – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Sonne im Schützen – Mond Konjunktion Mars – Mond Trigon Trigon Merkur – Sonne Quadrat Neptun.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Genießen wir das Leben in vollen Zügen, aber achten wir darauf, nicht mehr Geld auszugeben, als wir uns leisten können!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Löwen

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen versorgt uns mit einer unbändigen Lebenskraft und einem unerschütterlichen Selbstbewusstsein. Wir sollten diese stariken Mondenergien nutzen und uns ganz auf Projekte konzentrieren, die wir zu einem erfolgreichen Abschluss bringen wollen.

Es fließen uns außerdem positive Kräfte aus dem Kosmos zu, die uns dynamisch und durchsetzungsstark machen, so dass wir alle Hindernisse überwinden können, die sich immer noch vor uns aufbauen. Wir strahlen Lebensfreude pur aus und haben eine optimistische Lebenseinstellung, so dass wir durch den erhöhten Energiepegel voller Elan alles in Angriff nehmen können.

Kraftvolle Unterstützung erhalten wir auch von Energieplanet Mars, der sich mit dem Mond im Löwen zu einer Konjunktion verbindet. Dieser Aspekt schenkt starke Gefühle, die jedoch beherrscht eingesetzt werden können. Wir werden von einem enormen Tatendrang und Arbeitswillen gepackt, erhalten aber auch die Möglichkeit, langfristige Strategien zu entwickeln und diese dann durchzusetzen.

Wir können auch den positiven Einfluss von Merkur nutzen, der sich mit dem Mond im Löwen zu einem Trigon verbindet und uns mit seinen inspirierenden Einflüssen bis zum Abend begleiten wird.

Merkur lässt uns durch diesen Aspekt über ein ausgezeichnetes Erinnerungsvermögen verfügen und wir sind geistig sehr rege. Wir sprudeln nur so über vor guten Ideen, die wir mithilfe des Löwe-Mondes auch in die Tat umsetzen können.

Wir verfügen durch das Mond Merkur Trigon zudem über ein hohes Maß an Taktgefühl, da wir sehr sensibel für die Stimmungen unserer Mitmenschen sind und diese nicht verletzen wollen. Außerdem bringt man uns nur schwer aus dem Gleichgewicht, vor allem weil wir uns auf unsere Freunde verlassen können, denen wir wegen unserer sorgfältigen Wortwahl und unseres guten Urteilsvermögens sehr wichtig sind.

Präsentieren wir unsere Ideen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen

In Acht nehmen müssen wir uns ab 15.30 Uhr vor einer Quadratstellung von Sonne und Neptun, die durch ihre gegensätzlichen Energien für Täuschung und Selbsttäuschung sorgen können. Bei diesem negativen Sonne-Neptun-Aspekt haben wir oft tausend Pläne im Kopf, von denen sich aber kein einziger verwirklichen lässt. Es besteht auch eine Neigung zu Unwahrheiten, so dass wir uns oft blenden lassen und die Realität aus den Augen verlieren.

Bei diesem Spannungsaspekt treten die schwierigen Eigenschaften Neptuns in den Vordergrund, der die Vitalkräfte der Sonne schwächt. Da die eigene Identität von äußeren Eindrücken überschwemmt werden kann, fällt die Abgrenzung zwischen dem Ich und dem Du schwerer. Es besteht hier die Gefahr eines übertriebenen Idealismus.

Neptun kann im Spannungsaspekt auflösend, täuschend oder verunsichernd wirken. Er weckt die Sehnsucht nach einer idealen Welt, die leicht in eine unrealistische Traumwelt führen kann. Die Gefahr dabei ist, dass wir dazu neigen könnten, uns unsere eigene heile Welt erschaffen zu wollen.

Behalten wir die Wahrheit im Blick!

Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen



Tierkreiszeichen Löwe Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß, Frucht

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Herz

Organsystem: Sinnesorgane

Mond-Magie der Mondkraft heute Der Mond in Löwe schickt aufbauende Energien und Impulse. Wir müssen nur unser Herz öffnen, sie spüren und in uns aufnehmen.

. Mehr Energie zu atmen, ist einfach! Jeder kann es, man muss nur wissen, wie es geht – mit einem effektiven Trainingsprogramm! Atemtechnik für mehr Energie >>> . Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Löwe besonders gut: Allgemein – Mit dem Mond im feurigen Löwen flirtet es sich einfach besser. Wenn wir also Gelegenheit haben auszugehen, sollten wir das nicht verschieben! Wir haben zudem ein ausgeprägtes Ego und sind selbstbewusst sowie durchsetzungsstark. Wir neigen aber auch dazu, arrogant und leichtsinnig zu sein. Gesundheit – Wir dürfen unsere Kräfte nicht überschätzen, da Herz und Kreislauf besonders anfällig sind Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Löwe steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken. Garten/Pflanzen – Nehmen wir den Winterschnitt der Bäume in Angriff, sofern wir dies noch nicht erledigt haben! Fitness – Je länger und je mehr wir sitzen, desto höher steigt das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen und Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes. Nutzen wir die Löwe-Power für ein kraftvolles Training! Schönheit/Wellness – Der Löwe-Mond eignet sich ganz hervorragend für einen neuen Haarschnitt, besonders wenn man feines Haar hat. Wer volles Haar haben möchte, der sollte jetzt seine Spitzen schneiden lassen. Haushalt – Nehmen wir an Löwe-Tagen kreative Arbeiten im und um das Haus oder die Wohnung vor. Nutzen wir den Tag auch, um Unnützes auszusortieren. Liebe – Das Liebesleben ist durch den Mond im Löwen von großer Leidenschaft geprägt. Beruf/Karriere – Wir strahlen Selbstvertrauen aus und können viel erreichen. Achten wir aber darauf, nicht überheblich zu wirken und dadurch andere zu verärgern! Tages-Tipp – Rufen wir dem Leben ein lautes “JA” zu! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Löwe vermeiden: Gesundheit – Löwe-Tage sind ungünstig für Operationen und Behandlungen an Herz, Rücken, Zwerchfell, Schlagadern und für alle Eingriffe, die den Blutkreislauf betreffen. Wäsche waschen – Trotz gleicher Waschpulvermenge wird die Wäsche nicht so sauber wie sonst. Warten wir mit dem Wäsche waschen bis nach dem Löwe-Mond. Tagesverbot – An Löwe-Tagen kann der Kreislauf schnell überlastet sein. Hüten wir uns vor all zu viel körperlicher Anstrengung, auch wenn wir uns fit fühlen.

