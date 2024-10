Mondkraft heute 16. Oktober 2024 – Mond im Widder in der Vollmondphase

Die Mondkraft heute lässt mit dem Mond im Widder in der Vollmondphase deutlich spüren, wohin die Reise geht. Die Verbindung von Venus und Neptun entfacht die Kraft der Liebe. Bereiten wir uns auf einen explosiven Vollmond im Widder vor! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Widder – Mondphase: zunehmender Mond im Widder – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mars im Krebs – Venus Trigon Neptun – Vollmondphase zum Vollmond im Widder.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Die heutige Vollmondphase ist wie geschaffen für alles, was Mut, Entschlossenheit und Tatkraft erfordert. Wer ohnehin temperamentvoll und wagemutig ist, wird durch die Widder-Energie noch bestärkt!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Widder in der Vollmondphase

Die Mondkraft heute führt uns mit dem dynamischen Mond im Widder in eine energiereiche Vollmondphase, wobei sich die explosiven Kräfte der Erneuerung und Veränderung beim morgen stattfinden Vollmond im Widder mit voller Wucht entladen werden. Wenn es uns jedoch gelingt, die starken Mondenergien zu bündeln, werden wir eine wundervolle Zeit des Wandels erleben, die geprägt ist von Erfolg in allen Lebenslagen.

Die feurige Energie des Widder-Mondes können wir deshalb in dieser Vollmondphase bereits für uns selbst und für unsere Vorhaben zielgerichtet einsetzen. Unterstützung für das Durchsetzen aller Vorhaben erhalten wir von Energieplanet Mars, der als Herrscherplanet des Widders dafür sorgt, dass wir durch mentale Stärke, Lebendigkeit und die Entschlossenheit, erfolgreich zu sein, unseren Zielen immer näher kommen.

Die Mondkraft heute mit Mond im Widder in der Vollmondphase richtet unseren Blick wieder deutlich nach vorne in die Zukunft. Falls es in unserem Leben noch die eine oder andere Situation gibt, die wir unbedingt ändern möchten, ist nun der Moment gekommen, kräftig mit der Faust auf den Tisch zu hauen.

Aber Vorsicht! Durch den Einfluss von Herrscherplanet Mars ist nicht der richtige Zeitpunkt für Diplomatie, sondern auch für teils heftige Auseinandersetzungen – also denken wir kurz nach, bevor wir zum Angriff übergehen. Vermeiden wir Konflikte, da diese nun schnell eskalieren können.

Wer sich jedoch durch den zielstrebigen Zeichenherrscher Mars in Aufbruchstimmung versetzt sieht, sollte die Dinge auf sich zukommen lassen, denn es zeigt sich deutlich ein neuer Weg, der mutig beschritten werden kann. Es werden bereits heute viele Türen geöffnet, die den Eintritt zu Erfolg und Veränderung freimachen – wir müssen nur mutig hindurch gehen.

Bereiten wir uns auf den kraftvollen Wandel vor, den der Vollmond im Widder möglich machen wird!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Widder in der Vollmondphase

Durch ein Trigon zwischen Venus und Neptun hält die Liebe Einzug, wenn es um die Festigung unserer bestehenden Beziehungen geht. Wir glänzen auch durch Anpassungsfähigkeit und Aufgeschlossenheit. Allgemein besitzen wir durch das Venus Neptun Trigon eine geheimnisvolle Ausstrahlung, die andere besonders attraktiv empfinden, denn wir wirken etwas mysteriös und dadurch faszinierend.

Wir gehen in der Partnerschaft sehr sanft und rücksichtsvoll miteinander um und dürften daher eine entspannte und vertrauensvolle Atmosphäre kreieren können. Die Liebe ist für uns unter diesem Aspekt ein hohes Ideal, das wir niemals leichtsinnig aufs Spiel setzen würden, doch sollten wir aufpassen, dass unsere Vorstellungen in dieser Hinsicht nicht allzu unrealistisch werden.

Genießen wir die starke Verbindung zueinander!

Mondkraft heute mit dem Mond im Widder in der Vollmondphase



