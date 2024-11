Mondkraft heute 16. November 2024 – Mond in Zwillinge

Die Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge bringt nach der Mondpause eine lebendige Energie mit sich und lässt vieles einfacher erscheinen. Neptun und Pluto nehmen positiven Einfluss auf das Gefühlsleben. Blicken wir über den Tellerrand hinaus! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 8.10 Uhr im Sternzeichen Zwillinge – Mondphase: abnehmender Mond in Zwillinge – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur im Schützen – Mond Sextil Saturn – Mond Trigon Pluto – Mondpause – Wendepunkt der kosmischen Kräfte.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Bleiben wir neugierig und bilden uns weiter, um alle sich bietenden Möglichkeiten nutzen zu können!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mondpause zum Mond in Zwillinge

Wir starten heute mit einer Mondpause zum Mond in Zwillinge in den Tag, die jedoch durch positive Einflüsse keinerlei Einschränkungen mit sich bringen wird. Der starke Einfluss von Machtplanet Pluto wird uns während der Mondpause mit ausreichend Energie versorgen, da er im Trigon zum Mond steht und uns durch diesen Aspekt neue Kraft schöpfen lässt.

Somit werden wir von dem Energiemangel, den normalerweise eine Mondpause mit sich bringt, nichts zu spüren bekommen. Wir erhalten vielmehr die Möglichkeit, uns im positiven Sinne in vielen Bereichen durchzusetzen. Wir besitzen zudem äußerst starke Gefühle, die positiv ausgeprägt sind und in sich ein Potential von Geborgenheit tragen, das einem inneren Ruhepol entspricht.

So können wir auch in stürmischen Lebenssituationen meist ruhig bleiben und unsere Energien zielorientiert mit großer Konzentration einsetzen. Es geht dabei jedoch weniger um kurzfristige persönliche Erfolge, sondern vielmehr um ein grundlegendes Verständnis des Lebens.

Den ganzen Vormittag werden wir außerdem intensiv von Neptun unterstützt, der durch ein Sextil zum Mond dafür sorgt, dass wir eine starke Anziehungskraft ausstrahlen. Neptun als Planet der Seelentiefe und der übersinnlichen Eingebungen schenkt uns auch Einsichten, welche weit über unseren Verstand hinausgehen.

Wir erhalten Kräfte, die uns bislang nicht bewusst waren und uns die Türen zu Liebe und Erfolg öffnen können. Neptun zeigt ausserdem günstige Möglichkeiten auf, die sowohl positiven Einfluss auf unsere wirtschaftliche als auch familiäre Lage haben. Es keimen inspirierende Ideen aus dem Unbewussten auf, die maßgeblich zu unseren Entscheidungen beitragen werden.

In unserer Beziehung herrscht grosses Verständnis für die verborgenen Wünsche und Bedürfnisse des Partners. Wir kommen sehr freundschaftlich und friedlich miteinander auskommen, weil wir Gespür füreinander besitzen und daher immer einen Draht zueinander finden. Mit unserer Sensibilität bekommen wir auch sofort kleinere Unstimmigkeiten mit und können diese lösen, da dieses Sextil die Abkehr von Stolz und Prestige-Denken beinhaltet.

Lassen wir uns von den starken Gefühlen leiten!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge

Nach der Mondpause führt uns die Mondkraft heute durch den Mond in Zwillinge am Wendepunkt der kosmischen Kräfte in die Leichtigkeit des Seins, wobei wir die Offenheit und Neugier, die von den Zwillinge-Energien ausgelöst werden nutzen können, um bereits gewonnene Erkenntnisse aus dem immer noch spürbaren Vollmond im Stier nahezu spielerisch umzusetzen. Wir sind zudem aufgefordert, alles was uns begegnet mit offenen Armen zu empfangen.

Lassen wir den Veränderungen ihren Raum und geben wir dem Drang nach, neue Erfahrungen zu sammeln. Die Mondkraft heute kann uns mit dem luftig-leichten Mond in den Zwillingen auch dabei helfen, unsere inneren Blockaden zum bröckeln zu bringen.

Lassen wir uns von der Leichtigkeit des Seins anstecken!

Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge



Tierkreiszeichen Zwillinge Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Schulter, Arme, Hände

Organsystem: Drüsensystem

Mond-Magie der Mondkraft heute Der abnehmende Mond hilft uns dabei, Rituale und Zeremonien durchzuführen, die uns helfen, alte Muster loszulassen und Platz für Neues zu schaffen. Das fällt nicht immer leicht, aber wir können uns dadurch auf unvorhergesehene Überraschungen oder Schicksalsschläge vorbereiten, sodass wir vor nichts und niemandem Angst haben müssen.

. Das Erwecken des inneren Beobachters, das Steigern des Körperbewusstseins und den offenen Zugang zu den eigenen Emotionen helfen dabei, Altes loszulassen und offen für Neues zu sein. So gelingt das Loslassen festgefahrener Muster, die Entfaltung der Beziehungsfähigkeit und der eigenen Empathie! Innere Reisen der Heilung >>>. . Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge besonders gut: Allgemein – Neugierig huscht beim Mond in den Zwillingen unsere Aufmerksamkeit von Thema zu Thema. Planen wir deshalb keine Aufgaben ein, die eine stundenlange Konzentration erfordern. Gesundheit – Wer eher zu den Stubenhockern zählt, sollte gerade an den lebhaften Zwillinge-Tagen einen Spaziergang machen, denn die frische Luft kräftigt den Körper wunderbar. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Zwillinge steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht. Garten/Pflanzen – Schneiden wir kranke Pflanzen und Bäume jetzt zurück. Sie gesunden dann wieder besser. Fitness – Stärken wir Schultern und die Lunge durch eine gezielte Gymnastik in Verbindung mit Atemübungen! Schönheit/Wellness – Eine sanfte Massage der Hände ist an Zwillinge-Tagen besonders wohltuend. Haushalt – Öffnen wir alle Fenster und sorgen für Durchzug! Der Luftmond bringt mehr Frische ins Haus und entzieht den Räumen verstärkt die Feuchtigkeit. Liebe – Erotik spielt eine Nebenrolle. Es freut uns mehr, zu flirten, zu turteln und ein bisschen mit dem Feuer zu spielen. Beruf/Karriere – Wir können uns durch den luftig-leichten Mond in den Zwillingen nicht gut konzentrieren, sind dafür aber äußerst redegewandt und überzeugend. Daher sind diese Tage für Brainstormings, Seminare und Konferenzen bestens geeignet. Tages-Tipp – Das beste was wir heute für unsere Gesundheit tun können, sind ausgedehnte Spaziergänge an der frischen Luft. Auch eine Entgiftung des Körpers ist erfolgreich. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge vermeiden: Gesundheit – Der Mond in Zwillinge ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Lunge, Bronchien, Luftröhre, obere Rippen, Schultern, Arme, Hände und Finger. Wer Probleme mit den Stimmbändern hat, sollte diese besonders schonen. Ernährung – Wer bereits einen erhöhten Cholesterinspiegel hat, sollte beim Zwillinge-Mond komplett auf Fett und fettreiches Essen verzichten. Tagesverbot – Gießen an Blütentagen (Zwillinge, Waage, Wassermann) lockt Schädlinge an – auch bei Zimmerpflanzen.

. Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

