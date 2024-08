Mondkraft heute 16. August 2024 – angespannter Mond im Steinbock

Die Mondkraft heute beschert uns mit dem Mond im Steinbock Missverständnisse und Konflikte. Merkur und Mars fordern uns mit Zeichenherrscher Saturn heraus und stören das seelische Gleichgewicht. Gehen wir achtsam durch diesen eher schwierigen Tag! Was der Mondkalender heute rät:

.

Der Mond steht im Sternzeichen Steinbock – Mondphase: zunehmender Mond im Steinbock – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Saturn in Fische – Mars Quadrat Saturn – Merkur Quadrat Saturn.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Konzentrieren wir uns heute auf das Wesentliche, auf unsere Essenz. Wenn wir uns allerdings energisch für eine Sache einsetzen, dann nie, ohne anderen das gleiche Recht zuzugestehen.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Steinbock

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock bringt schwierige Konstellationen mit sich, die für Probleme und Missverständnisse in allen Bereichen sorgen können. Auch in Liebesdingen sowie im Familienleben werden wir heute mit unerwarteten Schwierigkeiten konfrontiert, so dass wir alles andere als einen harmonischen Tag erleben. Was wir dazu beitragen können, dass Situationen nicht eskalieren, sollten wir ohne Zögern auch tun!

Wir können allerdings, wenn wir uns schon mit gewissen Widrigkeiten abfinden müssen, auch gravierende Veränderungen in unserem Leben zulassen und uns zudem von allem befreien, was gar nicht mehr stimmig ist und auch nicht mehr zu uns passt. Das kann sowohl berufliche Belange, alte Verletzungen und sogar unsere Beziehungen betreffen.

Wägen wir heute gut ab, ob eine Trennung nicht besser ist, als weiterhin des lieben Friedens willen gegen seine Überzeugung weiterzumachen. Wir müssen jedoch auch damit rechnen, dass die Gespenster der Vergangenheit heute besonders aktiv sind. Wir befinden uns zwar auf dem Weg der Erneuerung, jedoch könnte es sein, dass sich Ängste und nicht verdaute Erfahrungen der Vergangenheit bemerkbar machen, die uns enorm behindern können.

.

.

Falls uns die Wandlung in nutzbare Mondenergie nicht gelingt, werden uns frustrierende Erlebnisse die Stimmung gewaltig verderben und uns zudem von der Verwirklichung unserer Ziele abhalten, die vom Steinbock-Mond normalerweise gefördert werden.

Gehen wir besonders achtsam durch diesen schwierigen Mondtag und vermeiden wir allzu radikale Entscheidungen, die wir später bereuen würden. Kehren wir an unseren eigenen Seelenort zurück und prüfen wir, was uns im Innersten noch belastet und losgelassen werden möchte.

Sorgen wir für innere Klarheit!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock

Besonders Karmaplanet Saturn, der Herrscherplanet des Steinbockzeichens, wird uns heute besonders belasten und angefeuert durch Quadratstellungen zu Merkur und Mars für seelische Unausgeglichenheit sorgen. Wir sollten besonders auf unsere Wortwahl achten, da wir bei Diskussionen auf hitzige Konfrontation gebürstet sind, was schwerwiegende Konflikte auslösen könnte, die zu unüberwindbaren Differenzen führen würden.

Durch den negativen Saturneinfluss sind wir innerlich sehr aufwühlt und gewisse Situationen werden für uns zu einer emotionalen Herausforderung. Auch unsere Partnerschaft bleibt von den Spannungen nicht verschont. Grundsätzlich wird alles an die Oberfläche kommen, was uns innerlich bewegt!

Die negativen Aspekte können sogar wie ein schwerer Schatten auf der Seele lasten, wenn wir nicht dagegen lenken. Wir spüren nämlich eine ungewöhnliche Schwere und auf beinahe allen Gebieten tauchen Schwierigkeiten und Hindernisse auf, was zu Gemütsdepressionen und Unzufriedenheit mit der gesamten Lebenssituation führen kann.

Wer sich schützen will, muss vor allem achtsam und konzentriert sein und darf sich nicht verleiten lassen, vermeintlich wichtige Entscheidungen zu treffen!



.

Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock



.

Tierkreiszeichen Steinbock

Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Knie, Knochen, Haut

Organsystem: Kreislauf

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Eine gewisse Routine, Struktur und das Einhalten von Gewohnheiten geben uns ein sicheres Gefühl. Darauf sollten wir auf keinen Fall verzichten. Es schadet aber auch nicht, ab und zu einfach mal etwas anders zu machen, um sich auf die Veränderungen des Lebens einzustellen und zu lernen, flexibel darauf zu reagieren.

.

Selbst in einer Zeit voller Umbrüche und Herausforderungen brauchen wir uns von unseren Ängsten und Sorgen nicht aus der Bahn werfen zu lassen. Indem wir uns jeden Tag ganz bewusst dafür entscheiden, dem Weg der Liebe und Akzeptanz zu folgen, lösen wir unsere egobasierten, blockierenden Ängste auf und finden zu ungeahnter innerer Freiheit.

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond Steinbock besonders gut:

Allgemein – Wer zu den Menschen gehört, die gerne im Chaos leben, sollte den ordnungsliebenden Steinbock-Mond nutzen, um aufzuräumen. Dabei kann dann auch gleich alles Überflüssige entsorgt werden.

Gesundheit – Die Zeit ist günstig, um eine Fastenkur zu beginnen, denn der Steinbock schenkt die nötige Disziplin. Verwenden wir jedoch wenig bis gar kein Salz und wenn, dann nur Meer- oder Kräutersalz.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Steinbock steht, ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Meerrettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren.

Garten/Pflanzen – Pflanzen, die heute gesetzt werden, wurzeln rasch und wachsen gut an.

Fitness – Wer Probleme mit den Gelenken hat, sollte an Steinbock-Tagen auf Sport verzichten. Besonders Knieschmerzen dürfen nicht unterschätzt werden, da Meniskusschäden drohen.

Schönheit/Wellness – Ein guter Zeitpunkt, um unreine Haut zu behandeln. Das Risiko von Narbenbildung ist jetzt geringer.

Haushalt – Beim Putzen erhalten wir die volle Mond-Unterstützung und können alles auf Vordermann bringen. Besonders leicht lassen sich nun Verkrustungen in Bad und Küche entfernen.

Liebe – Steinbock-Tage eignen sich sehr gut, um offen über seine individuellen Vorlieben und Bedürfnisse zu sprechen.

Beruf/Karriere – Im Beruf sind wir erfolgreich, denn wir sind mit Fleiß und Motivation bei der Arbeit.

Tages-Tipp – Nehmen wir uns Zeit ganz für uns alleine, ohne jede Ablenkung. Gehen wir bewusst in die „Einsamkeit“.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit Mond in Steinbock vermeiden:

Gesundheit – Der Steinbock-Mond ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an Knochen, Knien, Gelenken, Schienbein, Zahnfleisch, Haut und Innenohr. Die Steinbock-Energie neigt auch zur Verhärtung, und entsprechend können Verhärtungen an den genannten Körperteilen auftreten.

Wäsche waschen – Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen – was Allergien auslösen kann.

Tagesverbot – Verzichten wir den Gelenken zuliebe auf alles, was zusätzlich belastet. Zu viel Treppensteigen oder bergab gehen ist für die Knie eher ungünstig.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

