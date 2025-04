Mondkraft heute 16. April 2025 – Mond in Schütze – Merkur in Widder

Kakao birgt eine einzigartige Magie: einen Moment des Innehaltens inmitten eines hektischen Alltags, eine Gelegenheit, Körper und Geist auf sanfte Weise zu verwöhnen. Ein tägliches Kakao-Ritual wird zu Ihrer ganz persönlichen Auszeit – ein Anker, der Kraft, Gelassenheit und Lebensfreude schenkt.

Eine besondere Rezeptur kombiniert zartes Bio-Kakaopulver mit ausgewählten Pflanzenextrakten wie Ashwagandha, Melisse und Passionsblume. Ein Hauch von Melatonin macht diesen Kakao zu einem idealen Begleiter für die abendliche Auszeit.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Hellfühligkeit ist eine Fähigkeit, die alle besitzen und mit der du leichter durchs Leben gehst. Sie ermöglicht den Zugang zu dem immensen Wissen des Seelenherzens, um über die auf Materie basierende sichtbare und greifbare Welt hinaus zusätzlich auch die feinstoffliche Welt wahrzunehmen – und somit auch bisher nicht Sichtbares zu sehen, zu hören und zu fühlen.

Zahlreiche einfache Übungen und Meditationen leiten dazu an, uns Rat und Hilfe aus höheren Dimensionen zu holen.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Gewohnheiten geben ein Gefühl von Sicherheit im Leben – ganz egal, ob es gute oder schlechte sind. Deshalb fällt es einem ja auch oft so schwer, sich das eine oder andere abzugewöhnen, wie z. B. das Rauchen oder das Glas Wein am Abend. Versuchen wir trotzdem, Schlechtes loszulassen. Es ist ein gutes Training, um sich weiterzuentwickeln.

Wie oft liest man in Motivationsratgebern, dass man durchhalten soll: Gib niemals auf! Dabei liegt manchmal gerade im Loslassen die wahre Stärke. Endlich losgelassen, eröffnen sich plötzlich völlig neue Perspektiven! Wie lange dürfen wir in einer belastenden Situation bleiben? Wie lange dürfen wir trauern?

Wir laden dich ein, über das Loslassen nachzudenken und die Impulse für dich selbst zu nutzen.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze besonders gut:

Allgemein – Was heute getan wird, sollte einem höheren Sinn folgen und ein klares Ziel haben. Dabei lässt man sich durch den Schütze-Mond aber gerne vom Ziel ablenken. Wichtig ist deshalb, den begonnenen Weg zu Ende zu gehen.

Gesundheit – Da Leber und Galle unter dem Einfluss des Schütze-Mondes stehen, durchläuft unser Körper jetzt einen natürlichen Selbstreinigungsprozess.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Sternzeichen Schütze steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken.

Garten/Pflanzen – Düngen wir heute unsere Pflanzen, da die Nährstoffe besonders gut aufgenommen werden.

Fitness – Achten wir beim Sport auf den Rücken. Wer zu Ischias neigt, sollte heute auf keinen Fall Hüften und Oberschenkel strapazieren.

Schönheit/Wellness – Schütze-Tage sind ein besonders guter Zeitpunkt, um reinigende und ausleitende Maßnahmen zu ergreifen. So kann zum Beispiel die Cellulite an den Oberschenkeln laut Mondkalender an diesen Tagen besonders gut bekämpft werden.

Haarpflege – Eine Haarfarbe wird besonders intensiv und hält lange an. Auch Haarkuren sind wirkungsvoller als an anderen Mondtagen.

Liebe – Da der Schütze-Mond unsere erotischen Energien aktiviert, können wir neuen Schwung in unser Liebesleben bringen.

Beruf/Karriere – Wir suchen nach Neuerungen und sehnen uns nach beruflichen Veränderungen. Wir sollten deshalb nicht in der Routine erstarren, sondern Altes verändern und Neues erschaffen.

Tages-Tipp – Auf zu neuen Ufern!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze vermeiden:

Gesundheit – Der Mond in Schütze ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Oberschenkeln, am Becken, der Hüfte, den Adern und am Ischiasnerv. Vermeiden wir auch ruckartiges Heben und Aufstehen sowie alles, was die Hüften und Oberschenkel strapaziert.

Umtopfen – Wer seinen Pflanzen etwas gutes tun möchte, sollte sie die nächsten beiden Tage nicht umtopfen, da sie bei diesem Mondstand nicht mehr richtig anwurzeln werden.

Tagesverbot – Vermeiden wir Trainingseinheiten, die uns viel Kraft kosten, da wir ansonsten mit einem starken Muskelkater rechnen müssen. Verschieben wir auch besonders anstrengende körperliche Arbeiten.

