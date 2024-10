Mondkraft heute 15. Oktober 2024 – Mond in Fische und Zeichenherrscher Neptun

Die Mondkraft heute mit dem Mond in den Fischen bringt durch Zeichenherrscher Neptun Verborgenes an die Oberfläche. Glücksplanet Jupiter legt einige Steine in den Weg. Mars und Uranus schenken Kraft für kommende Herausforderungen. Bewahren wir unsere seelische Ausgeglichenheit! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Fische – Mondphase: zunehmender Mond in Fische – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Neptun in Fische – Mond Quadrat Jupiter – Mond Trigon Merkur – Mond Sextil Uranus.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Wir müssen nicht mögen, was uns widerfährt. Aber wir müssen daraus lernen!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in Fische und Herrscherplanet Neptun

Bei der Mondkraft heute übernimmt Neptun, der Herrscherplanet des Fische-Zeichens, die Regie. Er bringt durch seine Verbindung zum Mond in den Fischen unsere übersinnlichen Fähigkeiten zum Vorschein und ermöglicht den Zugang zu unserem Unterbewusstsein.

Unser intuitives Gespür lässt uns zudem günstige Möglichkeiten erahnen, die sowohl positiven Einfluss auf unsere wirtschaftliche als auch familiäre Lage haben. Es keimen inspirierende Ideen aus unserem Unterbewusstsein auf, die maßgeblich zu unseren Entscheidungen beitragen werden.

Neptun bringt aber auch Verborgenes an die Oberfläche und bewirkt unterschwellige, allmähliche Veränderungen, wobei es darum geht, die unbewussten Sehnsüchte hervorzuholen. Fühlen wir uns zudem in andere ein, denn das ermöglicht Begegnungen auf einer sehr innigen Ebene.

.

.

Die Mondenergien werden allerdings bereits am frühen Morgen von Jupiter getrübt, der ein Quadrat zum Mond in den Fischen bildet. Wir werden den ganzen Vormittag stark von unseren Gefühlen gesteuert und legen wenig Sachlichkeit oder Logik an den Tag. Es kann uns auch die Vergangenheit emotional einholen und Dinge, die wir bereits zur Seite geschoben haben, kommen wieder ins Bewusstsein.

Wir können diese Konstellation jedoch gut nutzen, um uns von alten seelischen Lasten zu befreien. Generell wirken wir allerdings durch das Mond-Jupiter-Quadrat etwas ziellos oder wechselhaft in unseren Vorhaben, außerdem neigen wir zur Verschwendung, die nicht nur dass Geld betreffen, denn wir entledigen uns auch Dingen, die wir nur vermeintlich nicht mehr brauchen.

Befreien wir uns nicht leichtfertig von etwas, was wir hinterher schmerzhaft vermissen könnten!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in den Fischen

Ein Trigon zwischen Energieplanet Mars und dem Mond in den Fischen schenkt ab Mittag neue Kraft. Dieser Aspekt löst starke Gefühle aus, die jedoch beherrscht eingesetzt werden können. Unter diesem Mars-Einfluss haben wir mehr Lebenskraft und eine sorglosere Einstellung gegenüber der Zukunft. Wir sind außerdem in der Lage uns selbst und andere Personen richtig einzuschätzen.

Wir strotzen unter diesem starken Mars-Einfluss nur so vor Aktivität, Energie und Schaffensdrang, so dass wir selbst schwierige Aufgaben mit Bravour meistern können. Um zukünftige Vorhaben zu verwirklichen, gehen wir besonders clever vor und zeigen geschäftliches Geschick. Wir können zudem an bereits bestehenden Strukturen anknüpfen, wobei es uns sogar gelingen kann, diese dann weiter auszubauen.

Ein Sextil zwischen dem Mond in Fische und Uranus im Stier verleiht uns zeitgleich große Aufmerksamkeit sowie Überzeugungskraft. Mit Ehrgeiz und Zielstrebigkeit können wir deshalb alles erledigen, was anfällt. Uranus bringt aber auch emotionale Kreativität, Toleranz und Dynamik mit sich.

Insbesondere was Veränderungen und neue Entdeckungen angeht, sollten wir diesen Aspekt heute gut nutzen. Uranus hilft uns außerdem dabei, auf unsere eigene Kraft zu vertrauen und uns nicht mehr von ungeplanten Vorkommnissen aus der Bahn werfen zu lassen.

Nehmen wir die starken Impulse dankbar an!

.

Mondkraft heute mit dem Mond in Fische und Zeichenherrscher Neptun



.