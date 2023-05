Mondkraft heute 15. Mai 2023 – Merkur direktläufig – Mondpause

Am Nachmittag können wir von den harmonischen Einflüssen von Mars und Neptun profitieren, die sich zu einem Trigon verbinden und ihre gegensätzlichen Kräfte vereinen. Die aktiven Energien von Mars sind dabei nach außen gerichtet und lassen uns tatkräftig handeln. Neptun hingegen herrscht über die inneren, unbewussten geistigen Kräfte.

Mit dem spontanen Mars – als Herrscherplanet vom Tierkreiszeichen Widder – wird in uns der Mut geweckt, alle sich bietenden Gelegenheiten beim Schopf zu packen. Während wir durch Neptun lieber entspannt in unserer Phantasiewelt träumen wollen und “Was-wäre-wenn”-Szenarien durchspielen, gibt es von Mars einen Reality-Check und einen kleinen Tritt in den Hintern.

Nutzen wir die positiven Mondkräfte, um alle Hindernisse zu überwinden!