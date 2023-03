Mondkraft heute 15. März 2023 – Halbmond in Schütze und Mondpause

Die Mondkraft heute sorgt durch den Halbmond im Schützen für massive Störungen. Die Mondpause zum ernsthaften Mond im Steinbock bringt weitere Einschränkungen mit sich. Neptun sorgt für wechselnde Stimmungen und Selbsttäuschung. Saturn wirkt den aufwühlenden Einflüssen entgegen. Hinterfragen wir unser Handeln! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 13.07 Uhr im Sternzeichen Steinbock – Mondphase: abnehmender Halbmond in Schütze zum Mond in Steinbock – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Saturn in Fische – Mond Quadrat Neptun – Mond Sextil Saturn – Mondpause zum Mond in Steinbock.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Halbmond und Mondpause bremsen uns aus. Geben wir einfach unser Bestes und gönnen wir uns immer wieder Pausen!

Mondkalender und Mondkraft heute – Halbmond und Mondpause

Die Mondkraft heute bringt durch den Halbmond im Schützen massive Störungen mit sich und sorgt dafür, dass wir den Tagesbeginn als eher belastend empfinden werden. Wir haben mit Herausforderungen zu kämpfen, die unsere ganze Aufmerksamkeit erfordern. Wir befinden uns zudem in einem Zwiespalt zu unseren Gefühlen, was eine klare Haltung oder die Entscheidung für ein bestimmtes Vorhaben erschweren wird. Warten wir deshalb mit allem, was wir vorantreiben möchten bis heute Nachmittag, da der Halbmond und die darauffolgende Mondpause einem erfolgreichen Wirken vorerst entgegenstehen.



Wir besitzen durch die negativen kosmischen Einflüsse keine Energie-Reserven, so dass wir schnell überlastet sind und besonders bei Stress und körperlichen Anstrengungen äussert sich dies zum teil in massiven gesundheitlichen Störungen. Es ist deshalb wichtig, dass wir uns so oft es geht eine Auszeit gönnen. Da unsere Pläne auf Widerspruch treffen, ist es wichtig darauf zu achten, dass wir in dieser schwierigen Mondphase so hart arbeiten, wie wir können und dabei einen kühlen Kopf bewahren.

Neben den ohnehin sehr belastenden Einflüssen von Halbmond und Mondpause müssen wir uns auch vor Seelenplanet Neptun in Acht nehmen, der durch eine Quadratstellung zum Mond die Stimmungslage beeinflussen wird. Da unsere Gefühlswelt dadurch negativen Schwingungen unterliegt, müssen wir mit nervösen Störungen rechnen, könnten aber auch von Mutlosigkeit und Verbitterung gepackt werden. Die Gefühle fahren Achterbahn und es fällt uns nicht leicht, eine seelische und harmonische Verbundenheit aufrecht zu erhalten.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte >>>

.

Lediglich Karmaplanet Saturn ist uns wohlgesonnen, da er uns durch ein harmonisches Sextil in der kräfteraubenden Mondpause unterstützen wird. Ein Sextil ist immer eine aktive und antreibende Kraft, die als produktiver Ansporn genutzt werden kann, wenn wir etwas erreichen wollen. Saturn wird uns in erster Linie dabei unterstützen, dass wir nicht durch Hauruck-Aktionen unsere Pläne verwirklichen, denn mit dieser Konstellation sind wir Meister in der Beherrschung unserer ungestümen Gefühle. Wir verfügen zudem über eine starke körperliche und seelische Widerstandskraft, Ernst, Geduld und Beharrlichkeit. Durch spürbare Arbeitsfreude, Organisationstalent und Verantwortungsbewusstsein können wir trotz der negativen Mondenergien noch einige Erfolge erlangen. Lassen wir uns von den positiven Saturn-Energien so gut als möglich durch diesen eher schwierigen Tag leiten und immer wieder zu Höchstleistungen anspornen. Wirken wir den unruhigen Energien so gut wie möglich entgegen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock

Nach der Mondpause sorgt dann der ernsthafte Mond im Steinbock für einen Stimmungswechsel. Wir sehen vieles wieder klarer und zeigen echte Verantwortung, was in diesen extremen Zeiten sehr beruhigend auf uns wirkt. Um die kosmischen Einflüsse optimal nutzen zu können, ist es jedoch nötig, sich von all dem zu befreien, was einer Neuausrichtung noch im Weg steht. Stellen wir uns auch unangenehmen Wahrheiten, denn so können wir erkennen, wo es noch nötig ist loszulassen.

Wir sind aber auch aufgefordert, positiv und konstruktiv nach vorne zu schauen und die Vergangenheit los zulassen. Viele von uns werden allerdings noch einmal vor Entscheidungen gestellt, die bedeutende Veränderungen nach sich ziehen können. Da der Steinbock immer etwas Dunkles an sich hat, sollte man dabei seinem Herzen folgen. Das Licht der Liebe bringt viel Klarheit in alles, was wir noch der Auflösung übergeben müssen, damit wir in unserer Entscheidungsfindung positive Impulse erhalten.

Beschäftigen wir uns intensiv mit unserer gegenwärtigen Lebenssituation, da wir erkennen können, was nicht mehr stimmig ist!

.

Der Maitrunk ist die Frühjahrskur nach dem Rezept der Hildegard von Bingen, um Gesundheit und Wohlbefinden zu stärken.

Fit in den Frühling >>>

.

Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock



Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Steinbock

Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Knie, Knochen, Haut

Organsystem: Kreislauf

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Silizium (Kieselsäure) ist ein unentbehrlicher Baustein für Knochen, Gelenke, Wirbelsäule und Bandscheiben, arterielle Gefäßwände, Haare, Zähne, Nägel, das Bindegewebe und die Haut. Es ist eine wertvolle Hilfe bei Bindegewebsschwäche, Krampfadern, Cellulitis, Hand- und Fußschweiß, schlecht heilende Wunden, Furunkel und Eiterungen, Arteriosklerose, Rheuma, Osteoporose und Wachstumsstörungen.

Bambus Silizium ist auch ein wichtiger Aktivator unseres Immunsystems und hat eine entzündungshemmende Wirkung.

Natürliches Silicium aus Bambus in Bio-Qualität >>>

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Die Naturheilkunde der Hildegard von Bingen ist heute aktueller und beliebter denn je. Nutzen wir den Erfahrungsschatz der berühmten Benediktinerin. So ist zum Beispiel der Storchschnabel neben dem Bertrampulver (und Muskatnuss) der Hauptbestandteil für Hildegards berühmtes Grippepulver.

Mit diesem Set können wir es sehr leicht selbst herstellen. Das Grippepulver hat sich so bewährt, dass es in der Hausapotheke jedes Hildegard-Freundes einen festen Platz erobert hat.

Hildegard von Bingen Saatgut-Box >>>

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Kümmern wir uns einmal nur intensiv um die Gegenwart. Blenden wir das Gestern und das Morgen aus, denn dann kann sich eine tiefe Entspannung breit machen!

.

.

Tief in uns verborgen liegt eine Kraft, die es uns ermöglicht, alle Herausforderungen zu bestehen. Es ist die Energie, die uns Menschen seit Anbeginn durch die Phasen der Evolution getragen hat, durch Krisen und Katastrophen – es ist eine Kraft, die es uns ermöglicht, uns aufzurichten, was auch immer uns widerfährt, und die wir mit dem E³-Prinzip erwecken können!

Heile dein Gestern – Aktiviere deine Zukunft >>>

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond Steinbock besonders gut:

Allgemein – Wer zu den Menschen gehört, die gerne im Chaos leben, sollte den ordnungsliebenden Steinbock-Mond nutzen, um aufzuräumen. Dabei kann dann auch gleich alles Überflüssige entsorgt werden.

Gesundheit – Die Zeit ist günstig, um eine Fastenkur zu beginnen, denn der Steinbock schenkt die nötige Disziplin. Verwenden wir jedoch wenig bis gar kein Salz und wenn, dann nur Meer- oder Kräutersalz.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Steinbock steht, ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Meerrettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren.

Ökologischer Selleriesaft in Premiumqualität in der praktischen 3 Liter Saftbox >>>

Garten/Pflanzen – Laut Feng Shui kann eine kränkelnde Zimmerpflanze das Wohlbefinden einschränken und die Energie mindern. Der Mond im Steinbock ist der beste Termin für einen Rückschnitt.

Fitness – Wer Probleme mit den Gelenken hat, sollte an Steinbock-Tagen auf Sport verzichten. Besonders Knieschmerzen dürfen nicht unterschätzt werden, da Meniskusschäden drohen.

Schönheit/Wellness – Die Entfernung von Körperhaaren ist bei dieser Mondstellung weniger schmerzhaft. Denken wir nach der Rasur daran, die Stellen mit einer beruhigenden Salbe einzucremen.

Haushalt – Beim Putzen erhalten wir die volle Mond-Unterstützung und können alles auf Vordermann bringen.

Tages-Tipp – Die Magie der Natur hilft uns dabei, wieder neue Kraft zu sammeln – Tanken wir unsere Energiespeicher bei einem Spaziergang auf!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit Mond in Steinbock vermeiden:

Gesundheit – Der Steinbock-Mond ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an Knochen, Knien, Gelenken, Schienbein, Zahnfleisch, Haut und Innenohr. Die Steinbock-Energie neigt auch zur Verhärtung, und entsprechend können Verhärtungen und bleibende Narben auftreten.

Wäsche waschen – Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen – was Allergien auslösen kann.

Tagesverbot – Verzichten wir den Gelenken zuliebe auf alles, was zusätzlich belastet. Zu viel Treppensteigen oder bergab gehen ist für die Knie eher ungünstig.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Blume des Lebens Kupferflasche >>>.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Der Kalender mit Christina von Dreiens Zitaten lässt uns täglich erkennen, dass wir mit unseren Visionen unsere Realität erschaffen. Sie erinnert uns daran, das Höchste, Schönste und Gute jetzt hier zu manifestieren.

Lasst uns gemeinsam neue, höhere Ebenen leben, denn die Zeit ist jetzt da!

Christinas Visionen für eine neue Zeit >>>

Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

Mondzeit ist Seelenzeit >>>

Unverzichtbar für jeden Haushalt, in dem Gesundheit, Harmonie und Glück das Ziel sind.

Die Hildegard-Medizin >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.

Blog via E-Mail abonnieren