Mondkraft heute 15. Juni 2022 – Mond im Steinbock – Heiler Chiron

Die Mondkraft heute bringt Klarheit in viele Lebensbereiche und führt mit Herrscherplanet Saturn zur Verwirklichung von Lebensplänen. Heiler Chiron legt den Finger in die Seelenwunden und geht eine bedeutungsvolle Verbindung mit Energieplanet Mars ein. Akzeptieren wir unsere Schwachstellen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Steinbock – Mondphase: abnehmender Mond im Steinbock – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Saturn – Mars Konjunktion Chiron.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Unser Pflichtbewusstsein und Arbeitsgeist sind nicht zu bremsen – Wagen wir uns an umfangreiche Aufgaben heran!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Steinbock

Das Bedürfnis nach Klarheit, Ordnung und Kontrolle steht mit dem ernsthaften Mond im Steinbock nun wieder an erster Stelle. Nutzen wir die Mondkraft heute vor allem dazu, um uns allem zu widmen, was wir als wichtig und essenziell erleben. Dabei sollten wir aber sachlich, achtsam und fokussiert vorgehen, wenn wir etwas erreichen wollen. Man kann sich bildlich vorstellen, dass wir eine Art inneres Ordnungssystem haben mit vielen Schubladen und Fächern. Was von Außen an uns herankommt, sollte deshalb sorgfältig analysiert, auf Verwendbarkeit und Nutzen untersucht und in unser System eingeordnet werden.

Der Mond im Steinbock sorgt zudem dafür, dass wir unsere Ideen praktisch und gewinnbringend umsetzen können. Voraussetzung ist jedoch, dass wir uns darum auch ernsthaft bemühen. Das dürfte uns aber gar nicht schwer fallen, denn die Steinbock-Energie verleiht uns den nötigen Ehrgeiz und spornt uns an, für ein gestecktes Ziel auch hart zu arbeiten.

In Acht nehmen müssen wir uns lediglich vor einer Quadratstellung des Mondes zu Glücksplanet Jupiter. Unter diesem Aspekt wirken wir etwas ziellos und wechselhaft in unseren Vorhaben. Seien wir vorsichtig und lassen unsere Gefühle nicht ausser Kontrolle geraten. Das könnte nämlich dazu führen, dass unsere objektive Urteilsfähigkeit stark eingeschränkt ist und wir aus unseren Erlebnissen falsche Schlussfolgerungen ziehen, die uns eine Menge Schwierigkeiten einbringen. Wer heute auf Reisen geht wird zudem feststellen, dass nicht alles glattläuft.

.

.

Karmaplanet Saturn greift als Herrscherplanet des Steinbocks ebenfalls in das Tagesgeschehen. Er erwartet von uns, die Konsequenzen unserer Entscheidungen zu tragen und fördert dadurch unsere Selbstverantwortlichkeit. Er fordert auch die Auseinandersetzung mit der Realität, um sich der eigenen Grenzen bewusst zu werden.

Das bedeutet zunächst Verzicht, Arbeit und Selbstdisziplin. Zum einen steigt nun in einigen Fällen die Dringlichkeit einer Grundsatzentscheidung und zum anderen können die gewonnen Erkenntnisse ein neues Licht auf die Geschehnisse der Vergangenheit werfen und uns tief berühren.

Setzen wir stabile Ziele, die uns neue Entwicklungsmöglichkeiten bieten!

.

.

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Heiler Chiron und Energieplanet Mars

Die starken Widder-Energien von Mars und Chiron, die sich zu einer Konjunktion vereinen, üben einen ganz besonderen Einfluss auf uns aus, der nicht außer Acht gelassen werden darf. Mars wird uns dabei aktiv unsere Verletzungen und alten Wunden bewusst machen, wobei es zu entzündlichen Prozessen kommen kann. Mars kann jedoch mit Unterstützung von Chiron heilend wirken, wenn wir die dazu nötigen Erkenntnisprozesse durchlaufen haben.

Die Bewusstwerdung alter Verletzungen kann durchaus hilfreich sein im Prozess der Heilung. Chiron macht uns zudem auf einen besonders empfindlichen Punkt oder eine Verletzung der Seele aufmerksam. Da er unsere tiefste Wunde offenbart, brauchen wir oft lange, um unsere tiefste Seelenwunde auch zu erkennen. Bestimmte Situationen können uns jedoch zeigen, wo diese Wunde sitzt. Licht ins Dunkel unserer Seelen können Neuanfänge bringen, die zu Krisen führen, aber auch Kritik von Aussen kann auf die Seelenwunden aufmerksam machen.

Heilung durch Chiron und Mars geschieht allerdings meistens erst nach radikalen Veränderungen, denen wir ausgesetzt sind, und die wir eigentlich gar nicht wollen. Danach sind wir jedoch von falschen Vorstellungen, die aus der Vergangenheit stammen, befreit und können unser Leben nach neuen Richtlinien fortsetzen, die auf die Gegenwart treffender Bezug nehmen.

Wachsen wir über unsere Schattenseiten hinaus!

.

..

Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock



.

Tierkreiszeichen Steinbock

Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Knie, Knochen, Haut

Organsystem: Kreislauf

.

Veränderung auf Knopfdruck!

Tauche in die Welt deines Bewusstseins ein und erfahre dein Leben aus neuen Perspektiven!

.

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Mit unnachgiebiger Strenge und Nüchternheit machen wir uns keine Freunde und tun uns auch selbst nicht gut. Geben wir uns einen Ruck und zeigen Verständnis für die Bedürfnisse und Versäumnisse anderer. Nobody is perfect – Auch wir selbst nicht!

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock besonders gut:

Allgemein – Wer zu den Menschen gehört, die gerne im Chaos leben, sollte den ordnungsliebenden Steinbock-Mond nutzen, um aufzuräumen. Dabei kann dann auch gleich alles Überflüssige entsorgt werden.

Gesundheit – Die Zeit ist günstig, um eine Fastenkur zu beginnen, denn der Steinbock schenkt die nötige Disziplin. Verwenden wir jedoch wenig bis gar kein Salz und wenn, dann nur Meer- oder Kräutersalz.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Steinbock steht, ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Meerrettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren.

Garten/Pflanzen – Schädlingsbekämpfung, Unkrautjäten und die Aussaat von Wurzelgemüse sind jetzt sehr zu empfehlen.

Fitness – Wer Probleme mit den Gelenken hat, sollte an Steinbock-Tagen auf Sport verzichten. Besonders Knieschmerzen dürfen nicht unterschätzt werden, da Meniskusschäden drohen.

Schönheit/Wellness – Die Entfernung von Körperhaaren ist bei dieser Mondstellung weniger schmerzhaft. Auch für die Haut- und Nagelpflege ist diese Mondphase perfekt geeignet.

Haushalt – Beim Putzen erhalten wir die volle Mond-Unterstützung und können alles auf Vordermann bringen.

Tages-Tipp – Die Magie der Natur hilft uns dabei, wieder neue Kraft zu sammeln – Tanken wir unsere Energiespeicher bei einem Spaziergang auf!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit Mond in Steinbock vermeiden:

Gesundheit – Der Steinbock-Mond ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an Knochen, Knien, Gelenken, Schienbein, Zahnfleisch, Haut und Innenohr. Die Steinbock-Energie neigt auch zur Verhärtung, und entsprechend können Verhärtungen und bleibende Narben auftreten.

Wäsche waschen – Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen – was Allergien auslösen kann.

Tagesverbot – Verzichten wir den Gelenken zuliebe auf alles, was zusätzlich belastet. Zu viel Treppensteigen oder bergab gehen ist für die Knie eher ungünstig.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

.

