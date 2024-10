Mondkraft heute 14. Oktober 2024 – Mond in Fische

Die Mondkraft heute ist durch den Mond in Fische geprägt von Tiefe, Intuition und emotionaler Sensibilität. Sonne und Jupiter sorgen für kraftvolle und glückbringende Situationen, die es zu nutzen gilt. Karmaplanet Saturn beeinflusst auf intensive Weise das Seelenleben. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Fische – Mondphase: zunehmender Mond in Fische – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Neptun in Fische – Sonne Trigon Jupiter – Mond Konjunktion Saturn.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Der Fische-Mond macht fantasievoll, aber auch etwas weltfremd. Verlieren wir die Realität nicht aus den Augen!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in Fische

Der Mond in Fische schenkt durch seine spirituelle Kraft mehr Seelenenergie und besonders mit Meditation können wir unser Seelenleben positiv beeinflussen und zugleich unsere natürlichen Selbstheilungskräfte aktivieren. Es entsteht eine neue Achtsamkeit gegenüber unserer Gesundheit und gegenüber dem Respekt für den Raum unserer Mitmenschen.

Nähe und Distanz werden durch die kosmischen Einflüsse neu geregelt, harmonisiert und ausgeglichen. Alles was uns bis jetzt noch davon abgehalten hat, unsere Lebensenergie fließen zu lassen, können wir durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Fische verwandeln und heilen.

Wir werden außerdem auf besondere Weise in Beziehung zu unserem Seelenleben gebracht, denn der Fische-Mond beeinflusst unser Empfinden, die Phantasie und auch unsere Träume. Achten wir deshalb verstärkt darauf was wir träumen, denn gerade jetzt kann dies eine wertvolle Inspiration sein.

Durch die wundervollen Einflüsse von Sonne und Jupiter, die sich vom frühen Morgen an zu einem harmonischen Trigon verbinden, werden uns viele Dinge leicht von der Hand gehen, denn wir schöpfen neuen Mut und Zuversicht. Wenn wir uns in einer schwierigen Situation befinden, zeigt sich nun auch endlich das Licht am Ende des Tunnels.

Die Hoffnung auf ein neues Leben erweckt in uns das Vertrauen, dass sich alles zum Guten fügen wird. Die glückhafte, trigonale Verbindung zwischen Sonne und Jupiter wird sich auf alle Lebensbereiche ausweiten. Erfolg, Glück, Anerkennung, gute Gesundheit und Wohlbefinden, das alles und noch viel mehr kann sich einstellen, wenn wir die kosmischen Schwingungen aufnehmen und zu nutzen wissen.

Jetzt können wir neue Wege wählen und sie auch gehen, denn das kraftvolle und glückbringende Sonne-Jupiter-Trigon lässt uns in wichtigen Angelegenheiten die Initiative ergreifen. Wir tun instinktiv das Richtige und sind zur rechten Zeit am perfekten Ort.

Die astrologischen Prinzipien sind ja relativ einfach zu verstehen, aber die Kombinationsgabe erfordert dennoch viel Talent, Einfühlungsvermögen und Intuition. Jeder der diese Prinzipien verstanden und in sich aufgenommen hat, wird selbst sein bester Ratgeber sein.

Bewegen wir uns in dieser Wandlungsphase mutig nach vorne!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in Fische

Durch eine Mond-Saturn-Spannung sind wir am Abend ab 20.00 Uhr innerlich sehr aufgewühlt und gewisse Situationen werden für uns zu einer emotionalen Herausforderung. Wir sollten uns fragen, was uns genau stört und dann das Problem in Ruhe analysieren. Es könnte ansonsten eine unerwartete Melancholie entstehen.

Wir können durch den Saturneinfluss auch von Minderwertigkeitsgefühlen und Selbstzweifel geplagt werden, die wiederum begrenzend auf den eigenen Gefühlsausdruck wirken. Wir laufen zudem Gefahr, in der Vergangenheit verhaftet zu bleiben, was den kraftvollen Energien der Sonne-Jupiter-Verbindung völlig im Wege steht.

Sorgen wir dafür, dass unsere negativen Gedanken nicht überhand nehmen!

Mondkraft heute mit dem Mond in Fische



