Mondkraft heute 14. November 2022 – Mondpause zum Mond in Löwe

Die Mondkraft heute führt mit harmonischen Einflüssen von Merkur, Venus und Jupiter in die kurze Mondpause zum dynamischen Mond im Löwen. Ein deutlicher Energiewechsel bringt neuen Schwung in den Alltag. Nehmen wir uns vor Pluto in acht! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 13.49 Uhr im Sternzeichen Löwe – Mondphase: abnehmender Mond in Löwe – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Sonne im Skorpion – Mond Trigon Merkur – Mond Trigon Venus – Mond Trigon Jupiter – Mond Opposition Pluto.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Die Löwe-Energie bringt unsere Führungsqualitäten und unseren inneren Helden zum Vorschein. Teilen wir unsere Kräfte dennoch gut ein!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mondpause zum Mond in Löwe

Merkur, Venus und Jupiter, die alle ein harmonisches Trigon zum Mond bilden, führen uns ohne Störungen durch die kurze Mondpause (12.27 – 13.51 Uhr) zum Mond in Löwe, so dass von den Belastungen, mit denen wir üblicherweise in Mondpausen zu kämpfen haben, nichts zu spüren sein wird. Ein Mond Merkur Trigon lässt uns bereits zum Tagesbeginn über ein ausgezeichnetes Erinnerungsvermögen verfügen. Wir sind geistig sehr rege, und unser Intellekt sowie unsere Gefühlswelt befinden sich in harmonischer Zweisamkeit. Dadurch schaffen wir es, unseren Ideen auch praktische Taten folgen zu lassen.

Liebesplanet Venus und Glücksplanet Jupiter bereichern die Mondpause zum Mond in Löwe mit einer ganz besonderen Energie. Die Venus im Trigon zum Mond wird in Sachen Liebe tätig. Diese Konstellation schenkt die wundervolle Möglichkeit, die bestehende Beziehung zu festigen, denn wir glänzen durch Aufgeschlossenheit und Anpassungsfähigkeit. Da uns durch diesen Einfluss von Liebesplanet Venus die Harmonie über alles geht, meiden wir Auseinandersetzungen und können selbst wackelige Beziehungen wieder auf ein festes Fundament stellen.

Glücksplanet Jupiter, der ebenfalls im Trigon zum Mond steht, weist auf Bereiche hin, wo wir das Beste erreichen wollen: Fülle, Freude, Leichtigkeit, Erfolg. Es geht dabei um Wachstum und Expansion und es gelingt uns, anspruchsvolle und komplizierte Aufgaben zu meistern. Außerdem besitzen wir starke geistige Fähigkeiten und sind damit in der Lage, unseren Gedanken auch Taten folgen zu lassen. Wir verfügen über große Intelligenz, eine rasche Auffassungsgabe, einen scharfen Intellekt und haben eine gute Urteilskraft, so dass wir klare Entscheidungen fällen können.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte – hier >>>

.

Wir müssen uns lediglich vor Pluto im Steinbock in Acht nehmen, der vor der Mondpause durch eine Opposition zum Mond für Spannungen sorgen kann. Wir werden durch die negativen Pluto-Einflüsse zu Machtkämpfen verleitet, die sich auch innerhalb der Familie zeigen können und, wenn wir nicht aufpassen, den Tag mit Konflikten belasten, die dann auch von den ansonsten harmonischen Einflüssen nicht aus der Welt geschafft werden können. Pluto konzentriert sich allgemein gesehen auf den Willen und die Manipulation sowie auf konsequente Umwandlungen. Ihm geht es um Macht, Transformation und kompromisslose Erneuerung. So schafft dieser Mond-Pluto-Aspekt leidenschaftliche bis manipulative Emotionen, die jedoch sehr zerstörerisch sein können, wenn wir nicht aufpassen. Lassen wir uns von den negativen Pluto-Energien nicht runterziehen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in Löwe

Wir werden unmittelbar nach der Mondpause durch einen deutlich spürbaren Energiewechsel in eine regelrechte Aufbruchstimmung versetzt, wobei allerdings die Löwe-Energie eine so aufputschende Wirkung auf uns hat, dass wir uns gerne auch zu viel zumuten und über die Grenzen des Möglichen hinaus wollen. Versuchen wir deshalb, unsere Kräfte dementsprechend einzuteilen, damit uns nicht auf halber Strecke die Puste ausgeht.

Der Mond in Löwe lädt uns dazu ein, Lebensfreude auszustrahlen, die Selbstverwirklichung voranzutreiben und unsere Ideale zu leben. In erster Linie profitieren wir aber von einem verstärkten Selbstbewusstsein und Durchsetzungsvermögen, die dafür sorgen, dass unsere Selbständigkeit und Dominanz die kommenden zwei Tage in allen Belangen unter Beweis gestellt wird.

Versuchen wir, die dynamische Mondkraft zielführend zu nutzen!

.

Das Astrologische Jahresbuch ist auch im Marsjahr 2023 ein wertvoller Begleiter – mit einer individuellen Aussage für jeden Tag! Dieser einzigartige Astrologie-Kalender hilft dabei, die Richtung der persönlichen Lebensreise leichter zu bestimmen.

Allgeiers Astrologisches Jahresbuch 2023 >>>.

..

Die Mondkraft heute mit dem Mond in Löwe



Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Löwe

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß, Frucht

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Herz

Organsystem: Sinnesorgane

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Wir werden älter, das ist unumgänglich, aber wir können den Alterungsprozess verlangsamen. Geben wir unserem Körper, was er braucht, und er wird uns mit langsamerem Altern, mehr Beweglichkeit, Kraft und Fitness, einem frischen Aussehen belohnen. Kollagen nimmt dabei eine Sonderrolle ein. Wie fest und gleichzeitig flexibel und elastisch Knochen, Gelenke, Sehnen, Bänder, das komplette Skelett, Zellstrukturen, Bindegewebe, Haut, Haare, Nägel, Zähne und sämtliche Organe sind, wird zu einem großen Teil von Kollagen bestimmt..

100 % reines Kollagen-Pulver >>>

.

*****

.

Der neue Rauhnacht-Kalender ist da!

Er schenkt uns eine Reise der ganz besonderen Art durch die geheimnisvollen Rauhnächte mit den12 Räuchersäckchen – Ein Säckchen für jede Rauhnacht mit den richtigen Kräutern für die entsprechenden Themen der jeweiligen Rauhnacht!

Rauhnacht-Kalender jetzt hier bestellen >>>

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Liposomales Vitamin C ist der Jungbrunnen für unsere Zellen! Liposomal verkapseltes Vitamin C verhilft zur Stärkung des Immunsystems, entgiftet und aktiviert den Stoffwechsel. Man kann es mit einfachen Mitteln und wenig Zutaten in der Küche selbst frisch herstellen. Und das für sehr wenig Geld und ohne großen Aufwand.

Das Rezept findest du hier >>>

Den fertigen Zaubertrank für die Gesundheit

gibt es in bester Qualität hier >>>

Warum wir auch bei unseren Haustieren auf eine ausreichenden Vitamin-C-Zufuhr achten müssen…

erfährst du in diesem Beitrag >>>

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Wenn du das Gefühl hast, dass nichts voran geht und du nur vom Pech verfolgt wirst, ist es an der Zeit für mehr Selbstbewusstsein zu sorgen. Richte deinen Blick nach vorne und lasse dich von den dynamischen Energien zu Höchstleitungen antreiben.

.

Wer Klarheit über den Sinn und Zweck seiner Existenz hat, ist wirklich am Leben und schwingt in Harmonie mit dem Kosmos. Bestseller-Autorin Lumira bringt uns in diesem Live-Vortrag auf den Weg der Selbsterkenntnis. Sie hilft uns, unser einzigartiges Talent zu finden, unsere Ziele richtig zu formulieren und Visionen aus der Zukunft zu empfangen.

Dein Seelenplan >>>

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Löwe besonders gut:

Allgemein – Mit dem Mond im feurigen Löwen flirtet es sich einfach besser. Wenn wir also Gelegenheit haben auszugehen, sollten wir das nicht verschieben! Kinder stehen beim Löwe-Mond allerdings immer im Mittelpunkt. Schließlich sind sie Sinnbild des Lebens, deshalb ist Spielen heute enorm wichtig.

Gesundheit – An Löwetagen leiden viele Menschen unter Rückenschmerzen und schlaflosen Nächten. Entspannungsübungen tun daher gerade jetzt besonders gut.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Löwe steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken.

Garten/Pflanzen – Der abnehmende Mond im Löwen eignet sich am besten für den Winterschnitt von Obstbäumen und Obststräucher.

Fitness – Je länger und je mehr wir sitzen, desto höher steigt das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen und Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes. Nutzen wir die Löwen-Power für ein kraftvolles Training!

Schönheit/Wellness – Der Löwe-Mond eignet sich ganz hervorragend für einen neuen Haarschnitt, besonders wenn wir feines Haar haben.

Haushalt – Nehmen wir an Löwe-Tagen kreative Arbeiten im und um das Haus oder die Wohnung vor. Nutzen wir den Tag auch, um Unnützes auszusortieren.

Tages-Tipp – Rufen wir dem Leben ein lautes “JA” zu!

.

.

NUTZE DIE HEILKRAFT DER NATUR >>>.

.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs vermeiden:

Gesundheit – Löwe-Tage sind ungünstig für Operationen und Behandlungen an Herz, Rücken, Zwerchfell, Schlagadern und für alle Eingriffe, die den Blutkreislauf betreffen.

Wäsche waschen – Trotz gleicher Waschpulvermenge wird die Wäsche nicht so sauber wie sonst. Warten wir mit dem Wäsche waschen bis nach dem Löwe-Mond.

Tagesverbot – An Löwe-Tagen kann der Kreislauf schnell überlastet sein. Hüten wir uns vor all zu viel körperlicher Anstrengung, auch wenn wir uns fit fühlen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Blume des Lebens Kupferflasche >>>.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Der Kalender mit Christina von Dreiens Zitaten lässt uns täglich erkennen, dass wir mit unseren Visionen unsere Realität erschaffen. Sie erinnert uns daran, das Höchste, Schönste und Gute jetzt hier zu manifestieren.

Lasst uns gemeinsam neue, höhere Ebenen leben, denn die Zeit ist jetzt da!

Christinas Visionen für eine neue Zeit >>>

Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

Mondzeit ist Seelenzeit >>>

Unverzichtbar für jeden Haushalt, in dem Gesundheit, Harmonie und Glück das Ziel sind.

Die Hildegard-Medizin >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.