Mondkraft heute 14. August 2024 – optimistischer Mond im Schützen

Die Mondkraft heute schenkt mit dem freiheitsliebenden Mond im Schützen neue Zuversicht. Eine schlecht gelaunte Venus belastet das Liebesleben. Die energetisch starke Verbindung von Mars und Jupiter führt mit einer optimistischen Lebenseinstellung zu Erfolg und Glück. Lassen wir uns von der Lebensfreude anstecken! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Schütze – Mondphase: zunehmender Mond im Schützen – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Jupiter in Zwillinge – Mond Quadrat Venus – Mars Konjunktion Jupiter – Wendepunkt der kosmischen Kräfte.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Zwinge niemals jemanden bei dir zu bleiben!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Schützen

Der Mond im Schützen sorgt dafür, dass wir enormes Selbstvertrauen entwickeln, aber auch unsere Abenteuerlust und Risikofreude werden geweckt. Da es uns mit der Mondkraft heute weder an Visionen noch an Ideen mangelt, sollten wir die Gunst der Stunde nutzen, um uns einem persönlich wichtigen Thema zu widmen. Nutzen wir auch die zur Verfügung stehende Dynamik, um etwas zu unternehmen, das uns Freude macht.

Durch unseren Drang, immer wieder neue Erfahrungen zu machen, können wir durch eine positive Lebenseinstellung echte Weisheit erreichen. Die Grundstimmung ist durch den Mond im Schützen lebensbejahend und wir spüren neue Kräfte, die uns vorantreiben. Wir gehen offen und neugierig auf Menschen und Erlebnisse zu und sind wie immer bei dieser Mondstellung schnell zu begeistern.

Mit beinahe unerschütterlichem Optimismus glauben wir zudem an das Gute im Menschen. Wir genießen es aber auch ganz besonders, unseren Geist schweifen zu lassen oder in tiefschürfenden, gehaltvollen Gesprächen über den Sinn des Lebens zu diskutieren.

Eine Quadratstellung zwischen Liebesplanet Venus und dem Mond im Schützen sorgt allerdings vom frühen Morgen an für Belastungen im Liebesleben. Wir sind äußerst emotional und rührselig, jedoch lassen wir uns nur allzu leicht über unsere Gefühle beeinflussen. Wir verschenken unsere Sympathien leichtsinnig an Menschen, die diese nur für sich ausnutzen. Dadurch gestaltet es sich schwer, eine stabile Liebesverbindung zu führen.

In einer bestehenden Beziehung lassen wir dem Partner zu viel Liebe und Vertrauen zukommen, sodass dieser unsere Gutgläubigkeit und Gutmütigkeit auch missbrauchen kann. Es besteht zudem die Gefahr, leichtsinnige Liebschaften einzugehen. Da sich bei dieser Konstellation Gefühle der Ernüchterung einstellen, sind Kummer und Sorgen in der Liebe bereits vorprogrammiert. Beziehungen, die bereits auf wackligen Beinen stehen, können heute sogar in die Brüche gehen.

So manchem werden die Augen geöffnet, dass der Partner doch nicht der richtige ist, weil man sich falsche Vorstellungen über das Zusammenleben gemacht hat oder auch enttäuscht wurde, weil man gehofft hat, der Partner würde sich doch noch ändern – Eine Trennung wird auch hier das Resultat sein!

Bevor wir leichtfertig die Beziehung aufs Spiel setzen, sollten wir alle Für und Wider genau abwägen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen

Besondere Unterstützung erhalten wir am Abend durch die Verbindung von Mars und Jupiter zu einer Konjunktion, welche die nächste 2 Tage aktiv sein wird. Durch ihre geballte Widderkraft verfügen wir über grosse Energiereserven, weshalb wir uns für alles, was für uns von Bedeutung ist, stark einsetzen können. Es wird bei vielen von uns eine optimistische Lebenseinstellung spürbar werden, jedoch entsteht ein so hohes Energieniveau, dass wir uns davor hüten müssen, nicht zu aggressiv an die Dinge heranzugehen.

Die Konjunktion von Mars mit Jupiter ist eine ungemein starke Verbindung, die durch den Mond im Schützen noch intensiviert wird. Eine rasche Entschlusskraft, starke Lebenskraft, Vitalität, Zielstrebigkeit sowie eine freie und offene Wesensart sind die positiven Eigenschaften, die von dieser Verbindung ausgelöst werden. Außerdem ist es ein günstiger Aspekt für Geldgeschäfte und wir sind in der Lage, sehr schnelle und glückliche Entscheidungen zu treffen, die uns entscheidend auf dem Weg zum Erfolg weiterbringen können.

Glauben wir an unsere Kraft und vertrauen darauf, dass wir jedes Ziel erreichen können, wenn wir es nur wollen!

Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen



Tierkreiszeichen Schütze

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Oberschenkel, Venen

Organsystem: Sinnesorgane

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Nattokinase ist ein fibrinolytisches Enzym, das die Fähigkeit hat, Blutgerinnsel aufzulösen, indem es Fibrin, ein Protein, das an der Blutgerinnung beteiligt ist, abbaut. Demzufolge hilft Nattokinase den Blutfluss zu verbessern und verstopfte Blutgefäße freizumachen.

Indem Nattokinase Blutgerinnsel im Körper auflöst, kann vor allem das Risiko für thromboembolische Ereignisse wie Schlaganfall, Herzinfarkt und tiefe Venenthrombose reduziert werden. Es kann auch dazu beitragen, den Blutdruck zu senken, indem es die Aktivität von Angiotensin II reduziert, einem Hormon, das den Blutdruck erhöht.

Nattokinase besitzt auch entzündungshemmende Eigenschaften und kann so helfen, Entzündungen im Körper zu reduzieren.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Schon seit Tausenden von Jahren werden Zeichen für Heilzwecke eingesetzt. Mit einfachen Hilfsmitteln, wie einem Glas Wasser, Papier und Stift, können wir unser Energiesystem wieder in Harmonie bringen.

Beschwerden, Erkrankungen und Einschränkungen können wir so selbst lindern bzw. heilen und sogar unsere Haustiere mit dieser sanften Heilmethode kurieren.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Nutzen wir die Mondenergien, um Klarheit in so manche Lebenssituation zu bringen. Es können sich dann durchaus Möglichkeiten eröffnen, die uns auf dem eingeschlagenen Weg weiter bringen werden.

Konzentriertes Denken, das Treffen von Entscheidungen und die Umsetzung von Plänen benötigen mentale Energie. Doch unser mentaler Akku hat nur eine begrenzte Kapazität. Somit nimmt unsere geistige Leistungsfähigkeit über den Tag hinweg ab.

Auch Selbstwertgefühl, Durchhaltevermögen, Empathiefähigkeit und insbesondere unsere geistige Flexibilität nehmen stetig ab.

Wir verlieren dadurch die Fähigkeit, Dinge kritisch zu hinterfragen und neue Wege zu gehen, selbst wenn wir wissen, dass eine Richtungsänderung dringend nötig wäre.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze besonders gut:

Allgemein – Was heute getan wird, sollte einem höheren Sinn folgen und ein klares Ziel haben. Dabei lässt man sich durch den Schütze-Mond aber gerne vom Ziel ablenken. Wichtig ist deshalb, den begonnenen Weg zu Ende zu gehen.

Gesundheit – Da Leber und Galle unter dem Einfluss des Schütze-Mondes stehen, durchläuft unser Körper jetzt einen natürlichen Selbstreinigungsprozess.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Sternzeichen Schütze steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken.

Garten/Pflanzen – Düngen wir heute unsere Zimmerpflanzen, da die Nährstoffe besonders gut aufgenommen werden.

Fitness – Achten wir beim Sport auf den Rücken. Wer zu Ischias neigt, sollte heute auf keinen Fall Hüften und Oberschenkel strapazieren.

Schönheit/Wellness – Schütze-Tage sind ein besonders guter Zeitpunkt, um reinigende und ausleitende Maßnahmen zu ergreifen. So kann zum Beispiel die Cellulite an den Oberschenkeln laut Mondkalender an diesen Tagen besonders gut bekämpft werden.

Haarpflege – Eine Haarfarbe wird besonders intensiv und hält lange an. Auch Haarkuren sind wirkungsvoller als an anderen Mondtagen.

Liebe – Da der Schütze-Mond unsere erotischen Energien aktiviert, können wir neuen Schwung in unser Liebesleben bringen.

Beruf/Karriere – Wir suchen nach Neuerungen und sehnen uns nach beruflichen Veränderungen. Wir sollten deshalb nicht in der Routine erstarren, sondern Altes verändern und Neues erschaffen.

Tages-Tipp – Auf zu neuen Ufern!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze vermeiden:

Gesundheit – Der Mond in Schütze ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Oberschenkeln, am Becken, der Hüfte, den Adern und am Ischiasnerv. Vermeiden wir auch ruckartiges Heben und Aufstehen sowie alles, was die Hüften und Oberschenkel strapaziert.

Umtopfen – Wer seinen Pflanzen etwas gutes tun möchte, sollte sie die nächsten beiden Tage nicht umtopfen, da sie bei diesem Mondstand nicht mehr richtig anwurzeln werden.

Tagesverbot – Vermeiden wir Trainingseinheiten, die uns viel Kraft kosten, da wir ansonsten mit einem starken Muskelkater rechnen müssen. Verschieben wir auch besonders anstrengende körperliche Arbeiten.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen!

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

