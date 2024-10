Mondkraft heute 13. Oktober 2024 – Mond im Wassermann – Merkur im Skorpion

Die Mondkraft heute lässt mit dem Mond im Wassermann vor der Mondpause zum Mond in Fische einige Stürme durchs Leben fegen. Merkur im Skorpion bringt mit seiner tiefgründigen Energie einige Geheimnisse ans Tageslicht. Akzeptieren wir unsere Schwachstellen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht bis 21.56 Uhr im Sternzeichen Wassermann – Mondphase: zunehmender Mond im Wassermann – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Uranus im Stier – Merkur im Skorpion – Mond Quadrat Venus – Merkur Quadrat Pluto – Mondpause zum Mond in Fische.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Denken wir morgens an unsere Träume, denn sie können bedeutende Fragen klären!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Wassermann

Leichtigkeit und Lebensfreude, die den Mond im Wassermann normalerweise begleiten, erhalten einen gewaltigen Dämpfer, so dass wir mit der Mondkraft heute einen eher schwierigen Tag vor uns haben. Blockiert durch unruhige Mondenergien müssen wir immer wieder mit recht massiven Hindernissen und Einschränkungen rechnen, die sich demotivierend und frustrierend auf uns auswirken können.

Alle Entscheidungen, die wir nun unter diesen schwierigen Einflüssen treffen, haben auch Folgen für unser weiteres Leben. Es verlangt ein hohes Maß an Reife und Verantwortung, damit wir keine Fehlentscheidungen treffen. Je gründlicher wir uns aus Strukturen lösen, die uns einschränken und nicht länger tragen, desto eher können wir positive Entwicklungen bewirken.

Eine Quadratstellung zwischen Liebesplanet Venus und dem Mond im Wassermann sorgt den ganzen Tag über immer wieder für Belastungen im Liebesleben. Wir sind äußerst emotional und rührselig, jedoch lassen wir uns nur allzu leicht über unsere Gefühle beeinflussen.

Es besteht zudem die Gefahr, leichtsinnige Liebschaften einzugehen. Da sich bei dieser Konstellation Gefühle der Ernüchterung einstellen, sind Kummer und Sorgen in der Liebe vorprogrammiert. Beziehungen, die bereits auf wackligen Beinen stehen, könnten heute sogar in die Brüche gehen.

.

.

Bereits am Vormittag müssen wir uns vor Merkur und Pluto in Acht nehmen, die im Quadrat zueinander stehen und den ganzen Tag für Belastungen sorgen werden. Dieser Aspekt lenkt die Gedanken in die Tiefe, zur Wandlung und Transformation. Wir können wichtige Erkenntnisse im Bereich unserer Grenzen, aber auch unserer Ängste machen.

Es wird uns jedoch nicht immer gelingen, andere Menschen zu verstehen und ebenso wenig, uns diesen immer verständlich zu machen. Pluto stärkt zwar im Spannungsaspekt zu Merkur die Fähigkeit, sich in Themen zu vertiefen und Hintergründe zu erkennen, jedoch neigen wir dazu, unsere Ansichten manchmal zu direkt und unverblümt zum Ausdruck zu bringen.

Das kann Widerstände in unserem Umfeld wecken, weil andere unser Verhalten als sehr verletzend empfinden. Der Spannungsaspekt könnte auch ein Projektionsverhalten begünstigen, Schatten der eigenen Seele auf andere zu projizieren. Wenn wir aber lernen, im Umgang mit anderen Menschen ein wenig Zurückhaltung und Mäßigung zu üben, können die Spannungsenergien von Pluto sich in einer positiven Form wandeln.

Entwickeln wir ein neues Bewusstsein, um die Welt und uns selbst besser zu verstehen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Merkur im Skorpion

Merkur wechselt am späten Abend (21.23 Uhr) von der harmoniesüchtigen Waage in den tiefgründigen Skorpion. Wir verfügen während der Zeit von Merkur im Skorpion über einen kritischen, aber auch klaren Verstand, wobei wir durch intuitives Denken schnell zum Kern einer Sache vordringen können. Während Merkur in der Waage eher Konflikte und Auseinandersetzungen vermieden hat, steht er im Skorpion nun etwas weniger “glücklich”, denn es besteht die Tendenz zur Subjektivität und Ungeduld, aber auch Rücksichtslosigkeit und Egoismus spielen eine Rolle.

Merkur im Skorpion verleiht einen kritischen Geist und ein gewisses Interesse am Mysteriösen. Kehrtwendungen, Gedankensprünge und Brüche mit vorherrschenden Meinungen können die Gemüter aus der Ruhe bringen, denn es kommt vieles ans Licht, was wir verdrängt und verheimlicht haben.

Es kommen neue Gesichtspunkte ins Spiel, so dass wir festgefahrene Meinungen lockern und neuen Ideen Platz machen können. Mit Merkur im Skorpion sind wir aber auch kämpferisch eingestellt und aufgrund unserer extremen Regenerationskräfte besonders zäh. So bewältigen wir selbst unüberwindlich scheinende Probleme und Aufgaben, bei denen wir ansonsten schon längst die Flinte ins Korn geworfen hätten.

In der Zeit von Merkur im Skorpion wird die nächsten 4 Wochen viel analysiert, nach Problemen regelrecht gesucht und vertieft diskutiert. Diese Tiefe kann jedoch etwas schwerfällig und negativ behaftet sein, denn wir gehen dabei auch gerne verdeckt strategisch vor.

Besonders wichtig ist es nun die nächste Zeit, dass wir die positiven Seiten von Merkur im Skorpion zu nutzen wissen. Die Skorpion-Energie von Merkur kann nämlich dafür eingesetzt werden, das eigene Innere zu analysieren, um hier schadhafte Teile aufzufinden, die dann jederzeit verändert werden können.

Durch die tiefgründige Energie von Merkur im Skorpion können wir Geheimnisse aufdecken und mit den eigenen Schattenseiten besser umgehen!

.

Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann



.