Mondkraft heute 13. November 2024 – Widder-Mond und Zeichenherrscher Mars

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Widder füllt durch Zeichenherrscher Mars die Energiereserven für die kommenden Herausforderungen auf. Merkur und Jupiter greifen wohlwollend in das Tagesgeschehen ein. Treten wir nicht auf der Stelle! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Widder– Mondphase: zunehmender Mond im Widder – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mars im Löwen – Mond Trigon Merkur – Mond Sextil Jupiter. .

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Achten wir darauf, unser Temperament zu kontrollieren, um Ärger zu vermeiden!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Widder und Zeichenherrscher Mars

Der Herrscher des Widders ist Kriegsgott Mars, der Planet, den wir im positiven Sinne für seine Tatkraft und sein Durchsetzungsvermögen schätzen, den wir aber auch wegen seiner Streitlust und Neigung zu explosiven Ausbrüchen fürchten. Herrscherplanet Mars will genauso wie der Mond im Widder mit seiner Energie nach außen. Mars will sich mit aller Gewalt durchsetzen, was uns im Zusammenspiel mit der dynamischen Mondkraft heute persönliche Kraft und Stärke verleihen wird, die wir nicht unbenutzt verpuffen lassen sollten.

Die unbändige Kraft von Herrscherplanet Mars können wir heute auch nutzen, um alles, was wir bereits auf den Weg gebracht haben, nun noch einmal kraftvoll voranzutreiben! Falls wir jedoch dazu neigen, an alten Strukturen und Mustern festhalten zu wollen, wird uns durch die Mondkraft heute deutlich aufgezeigt, was wir zurücklassen müssen und welche alten Denkmuster wir besser überwinden sollten.

Am frühen Morgen (ab 5.17 Uhr) verbindet sich Merkur mit dem Mond im Widder zu einem harmonischen Trigon. Merkur lässt uns durch diesen Aspekt über ein ausgezeichnetes Erinnerungsvermögen verfügen und wir sind geistig sehr rege. Wir sprudeln nur so über vor guten Ideen, die wir auch in die Tat umsetzen können.

Wir verfügen durch das Mond Merkur Trigon zudem über ein hohes Maß an Taktgefühl, da wir sehr sensibel für die Stimmungen unserer Mitmenschen sind und diese nicht verletzen wollen. Außerdem bringt man uns nur schwer aus dem Gleichgewicht, vor allem weil wir uns auf unsere Freunde verlassen können, denen wir wegen unserer sorgfältigen Wortwahl und unseres guten Urteilsvermögens sehr wichtig sind.

Präsentieren wir unsere Ideen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Mond im Widder

Eine besonders förderliche Verbindung geht der Mond im Widder am Nachmittag (ab 14.45 Uhr) mit Jupiter ein. Der Glücksplanet kann durch ein harmonisches Sextil zum Mond seine ganze Kraft entfalten. Der Nachmittag eignet sich deshalb hervorragend für alle Aktivitäten, bei denen wir Erfolg und Wachstum suchen, denn Jupiter wirkt auf uns inspirierend.

Jupiter verspricht uns aber auch Glück in der Liebe. Außerdem ist es ein guter Zeitpunkt für Veränderungen. Wenn es ein Herzensprojekt gibt, haben wir mit dem Mond im Widder – gepuscht durch Jupiter – sehr gute Chancen für den nächsten Schritt der Verwirklichung.

Durch den Einfluss von Jupiter haben wir außerdem die Möglichkeit, uns mit einem tieferen und persönlicheren Gerechtigkeitsgefühl in Verbindung zu bringen. Wir können zudem unsere Glaubensmuster überprüfen und gegebenenfalls korrigieren. Wenn wir unter unseren Möglichkeiten gelebt haben, ist ein Wachstum möglich. Haben wir aber zu hohe Erwartungen, dann gilt es diese zu relativieren.

Wenn wir auf uns selbst vertrauen, können Wunder geschehen!

Mondkraft heute mit dem Mond im Widder



Tierkreiszeichen Widder Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Kopfbereich bis Oberkiefer

Organsystem: Sinnesorgane

. *****

