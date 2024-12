Mondkraft heute 13. Dezember 2024 – Mond im Stier – Mondpause

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Stier führt durch positive Planetenverbindungen in die Mondpause zum Mond in Zwillinge. Die besondere Verbindung von Merkur und Venus löst kreative Energien aus. Tanken wir am kosmischen Wendepunkt neue Kraft! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 18.23 Uhr im Sternzeichen Zwillinge – Mondphase: zunehmender Mond in den Zwillingen – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur in Schütze – Mond Konjunktion Uranus – Merkur Sextil Venus – Mond Trigon Pluto – Mondpause – kosmischer Wendepunkt.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Man sollte sich keinesfalls zuhause verkriechen, sondern unter Menschen gehen und sich amüsieren!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Stier – Mondpause

Am frühen Morgen müssen wir uns vor Uranus in acht nehmen, der durch eine nicht sehr vorteilhafte Konjunktion zum Mond im Stier seine revolutionären Eigenschaften zum Ausdruck bringt. Uranus steht für den Gegenpart des Normalen. Er bringt Erkenntnis, Neuerung und Befreiung, wobei er in der Astrologie jedoch als Vernichter tätig ist, um Neues erschaffen zu können.

Die Uranus zugeordneten Ereignisse zeichnen sich meist durch Spontanität aus und bringen Überraschungen mit sich, die ziemlich unerwartet in unser Leben treten. Zugleich gilt Uranus als großer Reformator, der alle Verhältnisse umdreht und für gravierende Veränderungen sorgen wird. Das Hauptaugenmerk liegt unter dieser Konstellation auf Widerspruch und dem Loslösen von Verbindlichem.

Wir sollten allerdings bei dieser Mond-Uranus-Verbindung auf der Hut sein, denn so wichtig Veränderungen sind, ist dennoch nicht jede neue Idee, die uns jetzt blitzartig überfällt, für die Zukunft auch tragfähig. Wir haben zwar oft keine andere Wahl, als uns für neue Wege zu entscheiden, trotzdem sollte man diese sehr überlegt einschlagen.

.

.

Dieser eher unruhige Start in den Tag wird jedoch von Neptun beeinflusst, der sich zu einem harmonischen Sextil mit dem Mond im Stier verbindet und vor der Mondpause, die um 13.40 Uhr beginnt, wohlwollend in das Tagesgeschehen eingreift. Neptun, als Planet der Seelentiefe und der übersinnlichen Eingebungen, schenkt uns dabei Einsichten, welche weit über unseren Verstand hinausgehen.

Es keimen inspirierende Ideen aus dem Unbewussten auf, die maßgeblich zu unseren Entscheidungen beitragen werden. Wir erhalten Kräfte, die uns bislang nicht bewusst waren und uns die Türen zu Liebe und Erfolg öffnen können.

Geben wir den positiven Einflüssen genügend Raum, sich zu entfalten!

Kosmische Energie der Mondkraft heute in der Mondpause zum Mond in Zwillinge

Eine ganz besondere Verbindung gehen Kommunikationsplanet Merkur und Liebesplanet Venus während der Mondpause ein, die sich zu einem harmonischen Sextil verbinden. Es machen sich in erster Linie schöpferisch kreative Energien bemerkbar, die nach einer Umsetzung verlangen. Durch dieses Merkur Venus Sextil schätzen wir ganz besonders die Kommunikation mit Freunden und Bekannten.

Generell sind wir gelassen und mit unserem Inneren im Gleichgewicht. Dieser Aspekt gibt uns einen liebenswürdigen Charakter und macht außerdem fröhlich, höflich und beredt. Wir haben ein besonders gutes Sprachtalent, können uns aber auch in Wort und Schrift gewandt ausdrücken. Nicht selten kommt sogar eine literarische oder dichterische Ader zutage.

Wir besitzen jedoch auch recht klare Vorstellungen davon, wie wir unsere materiellen Verhältnisse verbessern können und sollten damit auch Erfolg haben, weil wir nichts erzwingen wollen. Da wir außerdem viel Fingerspitzengefühl beim Informationsaustausch beweisen, eignen wir uns zudem gut als Vermittler in konfliktbeladenen Situationen.

Lassen wir die schöpferische Energie nicht ungenutzt verpuffen!

.

Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge



.

Tierkreiszeichen Zwillinge Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Schulter, Arme, Hände

Organsystem: Drüsensystem

. *****

.

. *****

.

. *****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute Nutzen wir die Mondenergien, um Klarheit in so manche Lebenssituation zu bringen. Es können sich dann durchaus Möglichkeiten eröffnen, die uns auf dem eingeschlagenen Weg weiter bringen werden.

Konzentriertes Denken, das Treffen von Entscheidungen und die Umsetzung von Plänen benötigen mentale Energie. Doch unser mentaler Akku hat nur eine begrenzte Kapazität. Somit nimmt unsere geistige Leistungsfähigkeit über den Tag hinweg ab. Auch Selbstwertgefühl, Durchhaltevermögen, Empathiefähigkeit und insbesondere unsere geistige Flexibilität nehmen stetig ab. Wir verlieren dadurch die Fähigkeit, Dinge kritisch zu hinterfragen und neue Wege zu gehen, selbst wenn wir wissen, dass eine Richtungsänderung dringend nötig wäre. Mentale Energie tanken >>> . Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge besonders gut: Allgemein – Neugierig huscht beim Mond in den Zwillingen unsere Aufmerksamkeit von Thema zu Thema. Planen wir deshalb keine Aufgaben ein, die eine stundenlange Konzentration erfordern. Gesundheit – Wer eher zu den Stubenhockern zählt, sollte gerade an den lebhaften Zwillinge-Tagen einen Spaziergang machen, denn die frische Luft kräftigt den Körper wunderbar. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Zwillinge steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht. Garten/Pflanzen – Versorgen wir blühende Topfpflanzen mit ausreichend Dünger für ein optimales Wachstum! Fitness – Stärken wir Schultern und die Lunge durch eine gezielte Gymnastik in Verbindung mit Atemübungen! Schönheit/Wellness – Eine sanfte Massage der Hände ist an Zwillinge-Tagen besonders wohltuend. Haushalt – Öffnen wir alle Fenster und sorgen für Durchzug! Der Luftmond bringt mehr Frische ins Haus und entzieht den Räumen verstärkt die Feuchtigkeit. Liebe – Das Motto lautet: weniger Romantik, mehr Spaß! Gehen wir aus und genießen das Leben in der Gesellschaft anderer. Beruf/Karriere – Unsere eloquenten Fähigkeiten machen uns in Verhandlungen überzeugend und erfolgsversprechend. Tages-Tipp – Das beste was wir heute für unsere Gesundheit tun können, sind ausgedehnte Spaziergänge an der frischen Luft. Auch eine Entgiftung des Körpers ist erfolgreich. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge vermeiden: Gesundheit – Der Mond in Zwillinge ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Lunge, Bronchien, Luftröhre, obere Rippen, Schultern, Arme, Hände und Finger. Wer Probleme mit den Stimmbändern hat, sollte diese besonders schonen. Ernährung – Wer bereits einen erhöhten Cholesterinspiegel hat, sollte beim Zwillinge-Mond komplett auf Fett und fettreiches Essen verzichten. Tagesverbot – Gießen an Blütentagen (Zwillinge, Waage, Wassermann) lockt Schädlinge an – auch bei Zimmerpflanzen.

.