Mondkraft heute 12. Oktober 2024 – Mond im Wassermann – Pluto direktläufig

Die Mondkraft heute mit dem luftig-leichten Einfluss vom Mond im Wassermann sorgt durch Herrscherplanet Uranus für Veränderungen. Pluto direktläufig läutet einen Wandel ein. Wachsen wir über uns hinaus! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Wassermann – Mondphase: zunehmender Mond im Wassermann – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Uranus im Stier – Pluto direktläufig.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Nutzen wir die Wassermann-Tage zum Lernen und zur Erweiterung des Horizonts!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Wassermann

Mit dem Mond im Wassermann kommt die Leichtigkeit zurück und voller Lebensenergie möchten wir durch den Tag tanzen. Spaß und Lebensfreude durchziehen die nächsten beiden Tage, aber auch ein verstärkter Drang nach Freiheit, Ungebundenheit und Gerechtigkeit wird verstärkt spürbar.

Wir haben zudem einen starken Bezug zur Spiritualität und empfinden allem Lebenden gegenüber eine große Verbundenheit. Der Wassermann-Mond löst Zufriedenheit in uns aus und wir sind ganz bei uns selbst. Die Hoffnung auf ein neues Leben und dass nichts von dem, was bisher geschah vergebens war, erweckt in uns das Vertrauen, dass sich alles zum Guten fügen wird.

Unter dem Einfluss des Wassermann-Mondes wird unsere Intuition gestärkt, so dass wir in allen Bereichen auf unser Bauchgefühl hören sollten. Was wir intuitiv spüren, führt oft zu den besten Entscheidungen. Die Mondkraft heute hilft uns auch dabei, die Lösung für ein schwieriges Problem zu finden, welches wir schon lange mit uns herumschleppen.

Unser Gefühlsleben ist durch den Mond im Wassermann wieder stabil und kraftspendend, sowohl für uns selbst als auch für unsere Mitmenschen. Nutzen wir die kosmischen Energien, um ein elastisches Band zu schaffen – zwischen dem Freiheitsbedürfnis, das der Mond im Wassermann in uns auslöst, und der Verbindlichkeit anderen gegenüber.

.

.

Durch Wassermann-Zeichenherrscher Uranus sind wir zwar ausgesprochen phantasievoll und verfügen meist über ein besonderes Talent, allerdings steht uns das Gefühl im Weg, dass wir durch den Wassermann-Einfluss ständig etwas Außergewöhnliches erleben wollen. Wir neigen außerdem zu Gefühlsschwankungen, die aus heiterem Himmel kommen und die für uns selbst manchmal unverständlich sind.

Da wir dauerhaft nach Spannung verlangen, ist es nicht verwunderlich, dass wir mit plötzlichen Veränderungen konfrontiert werden, die von außen kommen. Auch freundschaftliche Verbindungen können uns durch den Uranus-Einfluss in gefühlsmäßige Aufruhr versetzen.

Gehen wir nicht zu ungestüm vor, wenn wir Veränderungen anstreben!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Pluto direktläufig

Machtplanet Pluto wird direktläufig im Steinbock und beendet seine lange Rückläufigkeit, die bereits am 2. Mai begonnen hat. Durch seine Direktläufigkeit beschleunigen sich die Prozesse wieder, die mit Wandlung und Loslassen zu tun haben. Die Bearbeitung von Schattenthemen wird ebenfalls stärker vorangetrieben.

Pluto direktläufig läutet nun ein wichtige Zeit ein, in welcher wir für einen Wandel sorgen und über uns hinauswachsen können. Was zuletzt unter Plutos Rückläufigkeit nicht möglich war oder nur zäh voranging, kann somit wieder tatkräftig umgesetzt werden.

Wenn Pluto uns mit seinen intensiven und direktläufigen Energien beeinflusst, gelingt es leichter, belastende Themen oder Umstände zu erfassen und Maßnahmen zu ergreifen, um eine Situation zum Besseren zu wenden. In jedem Fall bringt Pluto eine große Tiefgründigkeit mit sich, die angenommen und genutzt werden sollte, auch wenn diese erstmal beängstigend wirken kann.

Lassen wir los, was uns festhält und öffnen uns den intensiven Pluto-Energien.

.

Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann



.