Mondkraft heute 12. November 2024 – Mond im Widder

Die Mondkraft heute schenkt nach einer kurzen aber kräfteraubenden Mondpause mit dem energiegeladenen Mond im Widder neue Kraft. Pluto beeinflusst auf positive Weise die Gefühlswelt. Eine schlecht gelaunte Venus belastet das Liebesleben. Nehmen wir uns vor der verhängnisvollen Verbindung von Merkur und Saturn in acht! Was der Mondkalender heute rät:



Der Mond steht ab 7.27 Uhr im Sternzeichen Widder– Mondphase: zunehmender Mond im Widder – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mars im Löwen – Mond Sextil Pluto – Mond Quadrat Venus – Mond Trigon Mars – Merkur Quadrat Saturn.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Versuchen wir alles etwas ruhiger anzugehen, uns zu entspannen und Stresssituationen zu vermeiden, da uns diese besonders belasten können.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Widder

Wir starten heute mit einer zwar kurzen, aber dennoch sehr intensiven Mondpause zum Mond im Widder in den Tag. Allerdings wird ein Mond-Pluto-Sextil dafür sorgen, dass wir dieses Mal gestärkt aus der Mondpause hervorgehen, da unsere Gefühlswelt während der Mondpause positiv beeinflusst wird.

Diese Konstellation verleiht uns zudem große Widerstandsfähigkeit, starkes Selbstvertrauen, positive Energie, durchschlagenden Willen, großen Ehrgeiz, Durchsetzungskraft und Mut. Somit können wir alle bestehenden Schwierigkeiten und Hindernisse mit dem nötigen Ehrgeiz überwinden.

Nähe und Distanz werden durch die kosmischen Einflüsse neu geregelt, harmonisiert und ausgeglichen. Alles was uns bis jetzt noch davon abgehalten hat, unsere Lebensenergie fließen zu lassen, können wir durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Fische verwandeln und heilen.

Bereits während der Mondpause wächst die Bereitschaft, in allen Bereichen, die wir bis jetzt noch vor uns hergeschoben haben, aktiv zu werden und nach Wegen zu suchen, die uns befähigen, ein angestrebtes Ziel zu erreichen. Die Mondkraft heute animiert uns dazu, die eigenen Ziele zu bestimmen, alte Ängste loszulassen und die innere Stärke zu aktivieren.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.



Natur- und Vitalprodukte >>>

.

Eine Quadratstellung zwischen Zeichenherrscherin Venus und dem Mond im Widder sorgt allerdings am Vormittag für massive Belastungen, die unser Liebesleben betreffen. Beim Quadrat kämpfen zwei verschiedene Kräfte in unserem Inneren gegeneinander. Dies äußert sich einerseits in Frustration und andererseits in der Motivation, unserer übermäßigen Energie Ausdruck zu verleihen.

Auch unter der Oberfläche glosende Konfliktherde oder neue Konfliktfelder tauchen durch die schlecht gelaunte Venus wie aus dem Nichts auf. Die explosiven Energien können für Überreaktionen sorgen, die so manchen Streit auslösen werden und vor allem in unseren Beziehungen kommt es zu einer Zerreißprobe.

Wenn wir nicht bereit sind einzulenken, kann es zu großen Zerwürfnissen kommen, die bis hin zu Trennungen führen können!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Mond im Widder

Die Quadratstellung von Verstandesplanet Merkur und Karmaplanet Saturn verlangt am Nachmittag unsere volle Aufmerksamkeit. Unter diesem Aspekt haben wir grundsätzlich eine pessimistische Lebenseinstellung und nehmen erst einmal das Schlechteste an. Wir sind allem und jedem gegenüber überaus misstrauisch und werden von ständigen Zweifeln geplagt. Mitunter sind wir auch streitsüchtig, melancholisch, düster, unzufrieden, selbstsüchtig und sehr ängstlich.

Generell sind wir eher pessimistisch gestimmt, da wir hinter allem Neuen etwas Ungutes erwarten. Wir machen aus einer Mücke einen Elefanten und können nur wenig Positives sehen. Wir legen bei diesem negativ besetzten Aspekt unseren Fokus vermehrt auf das, was problematisch und schwierig ist. Außerdem konzentrieren wir uns auf unwichtige Kleinigkeiten, die uns in unserer Kreativität gefangen halten.

Selbst wenn wir schöpferische Gedanken äußern, kommen diese in unserer Umgebung kaum an. Wegen unserer Angst, dass sich durch Weiterentwicklung etwas verändern könnte, halten wir an altbekannten Mustern fest. Die pessimistischere Sicht der Dinge kann sich auch auf Ihr Gefühlsleben auswirken.

Beziehungen, die ihre Bedeutung verloren haben, können unter diesem Aspekt zu Ende gehen. Wir sollten zudem damit rechnen, dass Menschen in unserem Umfeld gerne eine andere Meinung vertreten als wir. Prüfen wir die Ansichten der anderen, möglicherweise werden wir dabei auch wertvolle Hinweise für uns selbst finden.

Halten wir uns mit unserer eigenen Meinung zurück oder formulieren diese eher vorsichtig!

.

Mondkraft heute mit dem Mond im Widder



Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.