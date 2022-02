Mondkraft heute 12. Februar 2022 – Mond im Krebs am Tag des Saturn

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs am Tag des Saturn schenkt Sicherheit und Geborgenheit. Merkur verbindet sich mit dem Mondknoten und setzt die Freiheit der Gedanken in Gang. Erneuerer Uranus hat die Lösung für so manches Problem parat – Vertrauen wir unserem Bauchgefühl! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Krebs – Mondphase: zunehmender Mond im Krebs – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mond – Tag des Saturn – Mond Sextil Uranus – Mond Trigon Merkur.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Je lauter die Welt draußen ist, umso wichtiger ist es, auf die leise Stimme des Herzens zu hören.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Krebs am Tag des Saturn

Jeder Planet ist einem Wochentag zugeordnet und hat besondere Energien im Gepäck. Samstag ist der Tag des Saturn, der heute viel von seiner Strenge verliert und uns dabei hilft, Ordnung zu schaffen – in unseren Gedanken, aber auch im Aussen. Es ist somit Samstags immer die beste Zeit um Keller oder Dachboden zu räumen, aber auch um den Putzeimer zu schwingen und alles auf Vordermann zu bringen. Organisieren wir uns und kümmern uns um all die Dinge, für die die wir unter der Woche keine Zeit hatten. Durch die Disziplin von Saturn gelingt es uns heute besser, den inneren Schweinehund zu überwinden, was wir durchaus für sportliche Aktivitäten nutzen sollten. Vor allem wer gerne joggen oder wandern geht, kann von den Saturn-Energien profitieren.

Bei all dem Tatendrang gilt aber auch, den gefühlsbetonten Mond im Krebs nicht außer Acht zu lassen. Nehmen wir uns deshalb auch viel Zeit für uns selbst. Vor allem nach einer hektischen Woche ist das wichtig, denn das lädt die Batterien für die nächste Woche wieder auf, die wieder einige Herausforderungen für uns bereithält.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte – hier >>>

.

Der Mond im Krebs unterstützt zudem den harmonischen Ausgleich zwischen Verstand und Intuition. Hören wir deshalb auf unsere innere Stimme, die uns intuitiv nur mit Menschen zusammenbringt, bei denen wir uns wohl fühlen und die Balsam für die Seele sind.

Generell sind wir emotional besonders empfänglich, reagieren jedoch manchmal etwas empfindlich, weil wir alles, was in unserer Umgebung getan oder gesagt wird, ausschließlich auf uns beziehen.

Nutzen wir die Mondkraft heute mit dem Mond in Krebs, um emotionale Entscheidungen aus dem Bauch heraus zu fällen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs

Durch die enge Verbindung von Merkur zum Mondknoten löst die Freiheit der Gedanken unsere beschränkende Denkweise auf und wir können diesen Aspekt nutzen, um frischen Wind in unser Leben zu bringen. Achten wir aber immer darauf, dass wir unsere innere Unruhe im Griff behalten, die der Mond im Krebs in uns auslösen kann. Überstürzte Entscheidungen werden unweigerlich zu Ärger und Streit führen, denn nur allzu leicht könnte ein unüberlegtes Wort die Emotionen hochkochen lassen, wenn wir uns Ungeduld nicht zügeln können.

Wir können heute am Tag des Saturn zudem von einem Sextil zwischen Uranus im Stier und dem Mond im Krebs profitieren. Bei dieser Konstellation fällt es uns besonders leicht, die Vergangenheit hinter uns zu lassen. Zudem reagieren wir flexibel, da wir uns emotional schnell auf andere einstellen können.

Uranus im Stier hilft uns aber auch dabei, die Perspektive zu wechseln. Situationen, welche uns schon länger Sorgen machen, können sich plötzlich auflösen, da wir gänzlich neue Methoden zur Problemlösung erkennen. Aus dem Bauch heraus wissen wir dabei, was das Richtige in einer heiklen Situation ist, so dass Hindernisse achtsam, kontrolliert und wohl bedacht überwunden werden können.

Vertrauen wir bei allen Entscheidungen auf unser Bauchgefühl!

.

Der Löwenzahn-Extrakt hat eine entgiftende Wirkung. Er unterstützt die Magen- sowie Leberfunktion und reguliert die Verdauung. Nach einer Impfung können zudem die Nebenwirkungen abgemildert werden.

Löwenzahn-Extrakt >>>.

..

Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs



Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Krebs

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Brustbereich, Lunge

Organsystem: Nervensystem

Veränderung auf Knopfdruck!

Tauche in die Welt deines Bewusstseins ein und erfahre dein Leben aus neuen Perspektiven!

.

Allgeiers Astrologisches Jahresbuch ist auch im Jupiterjahr 2022, welches im März beginnt, wieder ein wertvoller Begleiter! Dieser einzigartige Astrologie-Kalender hilft uns dabei, die Richtung unserer Lebensreise leichter zu bestimmen.

Allgeiers Astrologisches Jahresbuch 2022 >>>

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Drehen wir die Jahre zurück. Mit Kollagen bleiben wir fit, jugendlich und vor allem gesund. Ist zu wenig davon vorhanden, lässt nicht nur das Aussehen nach. Die gute Nachricht ist, dass wir die nötige Menge an Kollagen auf einfache Weise im Körper wieder auffüllen und stabil halten können.

Wie das geht und was wir dazu brauchen, erfährst du hier >>>.

100 % reines Kollagen-Pulver – hier >>>.

.

***** .

Die ESPRIT Filterkaraffe ist der ideale Wasserfilter für Zuhause. Sein cleveres 4-Stufen-Filtersystem erzeugt Trinkwasser frei von Kalk, Metallen, Medikamentenrückständen und Pestiziden!

Lotus Vita ESPRIT Filterkaraffe >>>.

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Camu–Camu ist eine außergewöhnliche Frucht aus dem Amazonasgebiet Perus und besticht durch ihren Vitamin-C-Gehalt, der höher ist als in jeder anderen uns bekannten Pflanze. Die Camu-Camu-Frucht hat sogar 60 Prozent mehr Vitamin C als zum Beispiel Acerola und ist ein echter Booster für das Immunsystem.

BIO-Camu-Camu >>>.

.

***** .

Mond-Magie der Mondkraft heute

Bei schwierigen Gesprächen oder bevorstehenden Herausforderungen sollten wir die Farbe Grün tragen. Grün ist eine Heilfarbe, denn sie sorgt für Harmonie, beruhigt die Atmung und entspannt die Muskeln. Zudem hört man auch besser zu und lässt sich leichter auf Kompromisse ein.

.

Mit einfachen Mitteln lassen sich die Probleme des Alltags meistern, Krankheiten überwinden und neue innere Kräfte entfalten. Die Natur schenkt uns nahezu alles, was wir zu unserer Heilung benötigen.

Geheimnisse der Energieheilung >>>.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs besonders gut:

Allgemein – An Tagen mit Krebs-Mond reagieren viele Menschen sensibler auf kleine Seitenhiebe, Sticheleien oder Beleidigungen. Als Ergebnis entstehen oft Missverständnisse und eine ungute Atmosphäre. Deshalb ist ein Miteinander viel wichtiger, als Recht zu haben oder seinen Willen durchzusetzen.

Gesundheit – Achten wir darauf, nicht allzu viel Kohlenhydrate zu uns zu nehmen. Das gilt ganz besonders für Weißmehl und Zucker, die beim Krebs-Mond nicht so gut verstoffwechselt werden können.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Krebs steht, ist Zeit für Blattgemüse: Alle Salate, Mangold, Spinat, Pilze, Kresse, Kräuter, Porree und Kohl in jeder Form.

Garten/Pflanzen – Wir können die Krebs-Tage zum ausgiebigem Gießen sowie Düngen aller Pflanzen nutzen.

Fitness – Lassen wir den inneren Schweinehund los und finden zu neuer Motivation, indem wir mit einer neuen Sportart anfangen.

Schönheit/Wellness – Jetzt sind alle aufbauenden und straffenden Maßnahmen für die Haut sehr wirksam. Wechselduschen kräftigen und durchbluten die empfindliche Haut im Brustbereich und lassen kleinere Hautunreinheiten verschwinden.

Haushalt – Der Mond hilft beim Wäsche waschen. Flecken, die man ansonsten nur schwer aus Kleidungsstücken entfernen kann, lassen sich durch einfaches Waschen erfolgreich beseitigen.

Tages-Tipp – Ganz egal, wie gerade unsere Stimmung ist, mit was wir gerade zu kämpfen haben, wie groß so manches Problem ist und wie sehr unsere Gesundheit angegriffen ist: Lachen ist die beste Medizin!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs vermeiden:

Gesundheit – Schwer verdauliches Essen belastet beim Krebs-Mond unseren Körper mehr als sonst. Wer mit Gewichtsproblemen zu kämpfen hat, sollte Kohlenhydrate ganz vermeiden, denn diese schlagen nun besonders an. Auch auf Alkohol sollten wir ganz verzichten. Achten wir auf leichte Kost und gehen pfleglich mit Magen sowie Leber um!

Einkochen – Die Fäulnis- und Schimmelgefahr ist durch den Mondstand größer, deshalb am besten Marmeladen, die man heute einkocht, sofort verbrauchen.

Haushalt – Außer an Samstagen, am Tag des Saturn, sollten wir ansonsten beim Mond im Krebs die Hausarbeit sein lassen, weil sie dann nicht so recht klappen will. Außer beim Wäschewaschen wird nichts richtig sauber und wir müssen immer wieder von vorne anfangen.

Tagesverbot – Finger weg von allen Haarveränderungen! Am besten die Haare nicht waschen, denn sie könnten sonst struppig werden.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

This Kalender mit Christina von Dreiens Zitaten lässt uns täglich erkennen, dass wir mit unseren Visionen unsere Realität erschaffen. Sie erinnert uns daran, das Höchste, Schönste und Gute jetzt hier zu manifestieren.

Lasst uns gemeinsam neue, höhere Ebenen leben, denn die Zeit ist jetzt da!

Christinas Visionen für eine neue Zeit >>>

Der Mond ist die zentrale Wurzel des menschlichen Wesens, mit all seinen Gefühlen, Stimmungen und der Verbundenheit mit dem Leben.

Der Mond ist dein Seelenführer >>>

Unverzichtbar für jeden Haushalt, in dem Gesundheit, Harmonie und Glück das Ziel sind.

Die Hildegard-Medizin >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.