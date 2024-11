Mondkraft heute 11. November 2024 – Fische-Mond – Venus im Steinbock

Die Mondkraft heute ist durch den Mond in Fische geprägt von Tiefe, Intuition und emotionaler Sensibilität. Ein schlechtgelaunter Jupiter trübt die Stimmung. Venus im Steinbock fordert uns in Liebesdingen heraus. Gehen wir liebevoll mit uns selbst um! Was der Mondkalender heute rät:



Der Mond steht im Sternzeichen Fische – Mondphase: zunehmender Mond in den Fischen – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Neptun in Fische – Mond Quadrat Jupiter – Venus im Steinbock.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Wir müssen nicht mögen, was uns widerfährt. Aber wir müssen daraus lernen!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in den Fischen

Der Mond in Fische schenkt durch seine spirituelle Kraft mehr Seelenenergie und besonders mit Meditation können wir unser Seelenleben positiv beeinflussen und zugleich unsere natürlichen Selbstheilungskräfte aktivieren. Es entsteht eine neue Achtsamkeit gegenüber unserer Gesundheit und gegenüber dem Respekt für den Raum unserer Mitmenschen.

Nähe und Distanz werden durch die kosmischen Einflüsse neu geregelt, harmonisiert und ausgeglichen. Alles was uns bis jetzt noch davon abgehalten hat, unsere Lebensenergie fließen zu lassen, können wir durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Fische verwandeln und heilen.

Die kritischen Energien von Jupiter sorgen jedoch durch eine Quadratstellung zum Mond in Fische immer wieder für emotionale Belastungen. Die allgemeine Stimmung wird durch das Mond-Jupiter-Quadrat getrübt, wobei wir stark von unseren Gefühlen gesteuert werden und wenig Sachlichkeit oder Logik an den Tag legen.

Wir sind durch dieses Mond Jupiter Quadrat überaus großzügig, jedoch allzu naiv und unbedacht, weshalb unsere Hilfsbereitschaft oft ausgenutzt wird. So lassen wir uns leicht von anderen auf der emotionalen Ebene blenden. Wir neigen dazu, in unseren Gefühlen nur so zu schwelgen, doch auch wenn dieser Transit von herausfordernder Natur ist, müssen diese nicht unbedingt negativ sein.

Bei einem Quadrat kämpfen zwei verschiedene Kräfte in unserem Inneren gegeneinander. Wir werden dabei zum Handeln angetrieben und dazu aufgefordert, sinnvolle Entscheidungen zu treffen. Quadrate symbolisieren also diejenigen Bereiche, wo wir unsere Bemühungen erhöhen müssen, um auch bei augenscheinlich negativen Einflüssen Erfolge erzielen zu können. Diese sind durchaus möglich, wenn wir unsere Gefühle nicht ausser Kontrolle geraten lassen.

Versuchen wir unsere innere Ruhe zu bewahren!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Venus im Steinbock

Mit dem Zeichenwechsel von Liebesplanet Venus, die den lebhaften Schützen verlässt und sich bis 7. Dezember in den ernsthaften Steinbock begibt, werden wir in der Liebe vielen Höhen und Tiefen ausgesetzt. Zum einen verdeckt unser unnahbares, beherrschtes und ernsthaftes Auftreten unsere empfindsame Seite und lässt uns deshalb auch sehr verhalten oder sogar reserviert wirken. Andererseits sind wir durch die Venus in Steinbock kultiviert, strahlen Selbstbewusstsein und Sicherheit aus.

Wie immer, wenn der Steinbock seine Hände im Spiel hat, ist das Ansehen und die materielle Sicherheit sehr wichtig. Doch vor allem kehrt durch die Venus im Steinbock in die Liebe eine Ernsthaftigkeit ein, die unsere Beziehungen nicht nur einmal auf den Prüfstand stellen wird. Lassen wir zyklische Transformations- und Erneuerungsprozesse zu und lösen uns von alten Identifikationen, damit Neues entstehen kann – auch in unseren Beziehungen!

Mit der Venus im Steinbock zeigen wir nur ungern unsere Gefühle und können einen regelrechten Panzer entwickeln. Außerdem sind wir sehr kritisch und der Wahrheit verpflichtet. Wir haben aber auch enorme sexuelle Energien und viel Ausdauer. Wir fühlen uns allerdings sicher in Konventionen und im „normalen“ Verhalten, wobei uns Selbstkontrolle sehr wichtig ist, was uns aber auch sehr verschlossen wirken lässt.

Nehmen wir die Herausforderungen der Venus im Steinbock an!

Mondkraft heute mit dem Mond in den Fischen



