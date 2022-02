Mondkraft heute 11. Februar 2022 – Zwillinge-Mond in der Mondpause – Tag der Venus

Die Mondkraft heute führt mit dem Zwillinge-Mond am Tag der Venus durch eine lange und anstrengende Mondpause zum Mond im Krebs. Merkur und Pluto lösen widersprüchliche Energien aus – Vermeiden wir unüberlegte Handlungen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Zwillinge – Mondphase: zunehmender Mond in Zwillinge – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur – Tag der Venus – Mondpause zum Mond im Krebs – Merkur Konjunktion Pluto.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Erledigen wir heute nur, was unbedingt notwendig ist – Konzentrieren wir uns auf das Wesentliche!

Mondkalender und Mondkraft heute – Zwillinge-Mond in der Mondpause am Tag der Venus

Jeder Planet ist einem Wochentag zugeordnet und hat besondere Energien im Gepäck. Freitag ist der Tag der Venus, die als Liebesplanet ganz allgemein für Liebe, Harmonie und Schönheit steht, und die Herzen höher schlagen lässt. Für Singles ist deshalb der Freitag perfekt für eine erste Verabredung, denn die Chancen auf die große Liebe stehen gut. Für bestehende Partnerschaft hingegen ist es die richtige Zeit für einen Kuschelabend, um sich wieder näherzukommen. Und in Sachen Schönheit gilt: Egal ob Friseur, Parfüm oder Schuhe – gönnen wir uns ruhig etwas Luxus. Der Tag der Venus ist aber auch unserer Selbstliebe gewidmet, die es zu stärken gilt.

Allerdings wird das Leuchten der Liebessterne immer wieder verdunkelt, denn bereits um 9.24 Uhr begibt sich der Zwillinge-Mond in eine extrem lange Mondpause, die erst um 0.38 Uhr enden wird. Von den luftig-leichten Energien wird nichts mehr zu spüren sein, denn der Mond hat während der Mondpause keine Kraft, um uns positiv zu beeinflussen.

Neptun in Fische wirkt ebenfalls störend auf die harmonische Liebesenergie ein, denn durch ein Quadrat zum Mond laufen wir Gefahr, uns von Fantasien, Träumereien und unterbewussten Motivationen leiten zu lassen. Wir erliegen dabei auch starken Selbsttäuschungen und Gefühlsverwirrungen.

Machen wir uns darauf gefasst, dass wir ein emotionales Chaos erleben und unsere Gefühle Achterbahn fahren. Nehmen wir uns auch besonders vor Täuschung und Enttäuschung in Acht, denn Neptun in Fische warnt uns bei allem was wir tun genau hinzuschauen und ein gesundes Misstrauen an den Tag zu legen, denn selbst in Liebesangelegenheiten können wir bei dieser Konstellation einer Illusion unterliegen.

Lassen wir uns von von den Liebessternen leiten und geben wir am Tag der Venus der Liebe eine Chance!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Zwillinge-Mond in der Mondpause

Neben der ohnehin anstrengenden und kräfteraubenden Mondpause, beeinflusst uns die Konjunktion von Merkur und Pluto, die beide im strengen Steinbock stehen und durch ihre widersprüchlichen Einflüsse unsere Emotionen in Wallung bringen können. Achten wir ganz bewusst auf unsere Wortwahl, denn die Konfliktgefahr ist bei dieser Planetenkonstellation sehr hoch, so dass ein falsches Wort bereits einen Streit vom Zaun brechen lässt.

Wir neigen außerdem dazu, voreilige Schlüsse zu ziehen, ohne die Dinge von einer anderen Seite betrachtet zu haben. Vor allem Pluto wird jedoch bei dieser Konjunktion seinen starken Einfluss spüren lassen und löst intensive innere Spannungen aus, die unsere Gefühlswelt und persönlichen Beziehungen extrem beeinflussen können. Dies kann daher in der Begegnung durch heftige Gefühlsausbrüche zu einem direkten und schonungslosen Umgang mit anderen führen.

Oft markieren Pluto-Energien auch einen entscheidenden Wendepunkt und führen einen tief greifenden inneren und äußeren Wandel herbei. Leider kann es dazu manchmal nötig sein, dass einiges von dem zu Bruch geht, was bislang lieb und teuer gewesen ist. Auch wer sich immer mehr in ein Gespinst aus Lebenslügen – falsche Berufswahl, zu hohe finanzielle Verpflichtungen, eine unglückliche Partnerschaft – verstrickt hat, dem fliegt plötzlich alles um die Ohren. Pluto macht also radikal Schluss mit dem, was in unserem Leben nicht stimmt.

Gehen wir besonders achtsam mit den widersprüchlichen Energien um!

Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge



Tierkreiszeichen Zwillinge

Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Schulter, Arme, Hände

Organsystem: Drüsensystem

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge besonders gut:

Allgemein – Neugierig huscht beim Mond in den Zwillingen unsere Aufmerksamkeit von Thema zu Thema. Planen wir deshalb keine Aufgaben ein, die eine stundenlange Konzentration erfordern.

Gesundheit – Wer eher zu den Stubenhockern zählen, sollte gerade heute einen Spaziergang machen, denn die frische Luft kräftigt den Körper wunderbar.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Zwillinge steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht.

Garten/Pflanzen – Jetzt können wir unsere Pflanzen zurückschneiden, denn die Säfte der Pflanze sind am Rückzug. Dadurch „blutet“ die Schnittstelle nicht so stark und verheilt gut.

Fitness – Stärken wir Schultern und die Lunge durch eine gezielte Gymnastik in Verbindung mit Atemübungen!

Schönheit/Wellness – Eine sanfte Massage der Hände ist an Zwillinge-Tagen besonders wohltuend.

Haushalt – Öffnen wir alle Fenster und sorgen für Durchzug! Der Luftmond bringt mehr Frische ins Haus und entzieht den Räumen verstärkt die Feuchtigkeit.

Tages-Tipp – Das beste was wir heute für unsere Gesundheit tun können, sind ausgedehnte Spaziergänge an der frischen Luft. Auch eine Entgiftung des Körpers ist erfolgreich.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge vermeiden:

Gesundheit – Der Mond in Zwillinge ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Lunge, Bronchien, Luftröhre, obere Rippen, Schultern, Arme, Hände und Finger. Wer Probleme mit den Stimmbändern hat, sollte diese besonders schonen.

Ernährung – Wer bereits einen erhöhten Cholesterinspiegel hat, sollte beim Zwillinge-Mond komplett auf Fett und fettreiches Essen verzichten.

Tagesverbot – Gießen an Blütentagen (Zwillinge, Waage, Wassermann) lockt Schädlinge an – auch bei Zimmerpflanzen.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

