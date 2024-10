Mondkraft heute 10. Oktober 2024 – Halbmond im Steinbock

Die Mondkraft heute sorgt durch den Halbmond im Steinbock für einen schwierigen Tag. Missverständnisse und Spannungen belasten alle Lebensbereiche. Uranus im Stier kann die negativen Mondenergien wieder auflösen und weist auf einen neuen Weg hin. Vermeiden wir alle Konfliktsituationen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Steinbock – Mondphase: zunehmender Halbmond im Steinbock – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Saturn in Fische – Mond Trigon Uranus.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

„Das Glück wohnt nicht im Besitz und nicht im Geld, das Glücksgefühl ist in der Seele zuhause.“ – Demokrit

Mondkalender und Mondkraft heute – Halbmond im Steinbock

Viele von uns werden das Gefühl haben, mit dem falschen Fuß aufgestanden zu sein, denn der Halbmond-Einfluss erschwert den Start in den Tag. Die Mondkraft heute macht durch den Halbmond im Steinbock ein Miteinander nicht gerade einfach. Durch denn Halbmond fühlen wir uns körperlich angeschlagen oder werden urplötzlich sogar in Konflikte verwickelt. Gesundheitliche Störungen, Familienkonflikte und Schwierigkeiten im Beruf sind beim Halbmond im Steinbock keine Seltenheit.

Die Halbmond-Mondphase sorgt auch für Beziehungsstress und Missverständnisse, die schnell zu einem handfesten Streit ausarten können. Versuchen wir in hitzigen Wortgefechten gelassen und überlegt zu reagieren. Wem es gelingt, seine Wünsche nicht über die des Partners zu stellen, sondern selbstkritisch auch die eigenen Motive hinterfragt, muss nur mit einem kleinen Sturm rechnen, aus dem die Partnerschaft dann sogar gestärkt und gereinigt hervorgehen kann.

Für viele von uns bringt dieser störende Halbmond menschliche Enttäuschungen und Absagen mit sich. Der Halbmond im Steinbock hat allerdings nicht nur negative Energie im Gepäck, sondern es kann uns auch gelingen, etwas los zu lassen, was uns bis jetzt ausgebremst hat. Vergeben und vergessen sind dabei wichtige Stichpunkte – vor allem, um uns von negativer Energie zu befreien und unbelastet in die nächste Mondphase zu starten.

Der Halbmond-Einfluss lässt uns aber auch deutlich merken, wie sehr Alltag und Beruf unsere Konstitution beanspruchen. Achten wir daher gleichermaßen auf ausgleichende Bewegung, wohltuende Entspannung und vitaminreiche Ernährung. Wir werden von alledem viel brauchen, um die bei der Mondkraft heute anfallenden Anforderungen meistern zu können.

Vermeiden wir alles, was zu einem Konflikt führen könnte!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Halbmond im Steinbock

Ein besonders harmonischer Mondaspekt nimmt dem störenden Halbmond im Steinbock am späten Nachmittag seine negative Energie, denn Uranus im Stier sorgt durch ein Trigon mit dem Steinbock-Mond dafür, dass wir voller Freude neue Aufgaben und Vorhaben in Angriff nehmen können. Zudem finden wir die Lösung für ein schon länger bestehendes Problem, was zu einer dauerhaften Verbesserung führen wird.

Der Uranus-Einfluss bringt somit positive Veränderungen mit sich. Wir sind zielstrebig und einfallsreich und haben dabei auch eine glückliche Hand bei allen Unternehmungen. Wir können gänzlich neue Wege gehen und zeigen Offenheit für alle Chancen, die sich uns nun bieten werden – wir müssen nur zupacken!

Wir sind also dazu aufgefordert, positiv und konstruktiv nach vorne zu schauen. Viele von uns werden dabei vor wichtige Entscheidungen gestellt, die bedeutende Veränderungen nach sich ziehen können. Da der Steinbock jedoch immer etwas Dunkles an sich hat, sollte man dabei seinem Herzen folgen, denn das Licht der Liebe bringt viel Klarheit in alles, was wir auch der Auflösung übergeben müssen.

Streben wir nach allem, was unserem Leben neue Freiräume und neue Aussichten verspricht!

Mondkraft heute mit dem Halbmond im Steinbock



