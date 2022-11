Mondkraft heute 10. November 2022 – Mond in Zwillinge am Portaltag

Die Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge am Portaltag lässt durch die luftig-leichten Energien vieles einfacher erscheinen als es ist. Gegensätzliche Planeteneinflüsse sorgen für eine wechselnde Stimmungslage und zeigen die 2 Gesichter des Zwillinge-Mondes. Betrachten wir das Leben aus einer anderen Perspektive! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Zwillinge – Mondphase: abnehmender Mond in Zwillinge – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur im Skorpion – Merkur Quadrat Saturn – Venus Trigon Neptun – Wendepunkt – Portaltag.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Nehmen wir uns vor den gegensätzlichen Energien in acht – Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste!

Mondkalender und Portaltag-Mondkraft heute – Mond in Zwillinge

Besonders heute zeigt sich, dass der Zwillinge-Mond 2 Gesichter hat. Während durch die luftig-leichten Energien die Stimmung allgemein von Freude am Kontakt und Austausch geprägt ist, fordert die Mondkraft heute am Portaltag besondere Vorsicht und Achtsamkeit vor den wankelmütigen Einflüssen von Herrscherplanet Merkur, denn es besteht durchaus die Gefahr von Unklarheiten, Missverständnissen oder Fehlinterpretationen, die durch ein Quadrat zu Saturn noch deutlich erhöht wird.

Wir müssen mit vielen Belastungen und Beschränkungen rechnen, die sich auch auf unsere Gesundheit auswirken können. Wir sollten achtsam mit uns selbst und anderen sein, wenn wir mit tieferliegenden Themen in Kontakt kommen, um die Gefahr der Verwirrung und Unklarheit zu bannen.

Generell sind wir eher pessimistisch gestimmt, da wir hinter allem Neuen etwas Ungutes erwarten. Wir machen aus einer Mücke einen Elefanten und können nur wenig Positives sehen. Wir legen bei diesem negativ besetzten Aspekt unseren Fokus vermehrt auf das, was problematisch und schwierig ist.

.

.

Außerdem konzentrieren wir uns auf unwichtige Kleinigkeiten, die uns in unserer Kreativität gefangen halten. Generell scheinen wir wenig erfinderisch zu sein, denn wir richten uns nach rein logischen Elementen. Selbst wenn wir schöpferische Gedanken äußern, kommen diese in unserer Umgebung kaum an. Wegen unserer Angst, dass sich durch Weiterentwicklung etwas verändern könnte, halten wir an altbekannten Mustern fest. Die pessimistischere Sicht der Dinge kann sich auch auf Ihr Gefühlsleben auswirken. Beziehungen, die ihre Bedeutung verloren haben, können unter diesem Aspekt zu Ende gehen. Wir sollten zudem damit rechnen, dass Menschen in unserem Umfeld gerne eine andere Meinung vertreten als wir. Prüfen wir die Ansichten der anderen, möglicherweise werden wir dabei auch wertvolle Hinweise für uns selbst finden. Halten wir uns mit unserer eigenen Meinung zurück oder formulieren diese eher vorsichtig!

Kosmische Energie der Portaltag-Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge

Am frühen Nachmittag können wir dann wieder aufatmen, denn durch ein Trigon zwischen Venus im Skorpion und Neptun in Fische erhalten wir neuen Lebensmut und die Spannungen, denen wir durch das Merkur Saturn Quadrat bis mittags ausgesetzt waren, lösen sich nach und nach auf. Zudem steigert dieses harmonische Trigon die Kraft der Liebe, wenn es um die Festigung unserer bestehenden Beziehungen geht.

Bei dieser Konstellation zwischen Venus und Neptun glänzen wir auch durch Anpassungsfähigkeit und Aufgeschlossenheit. Da wir durch den Einfluss von Liebesplanet Venus zur Harmonie neigen, meiden wir jegliche Auseinandersetzungen und können so einen Ausgleich zu der Konfliktgefahr schaffen, für die der Halbmond verantwortlich zeichnet.

Allgemein besitzen wir durch das Venus Neptun Trigon eine geheimnisvolle Ausstrahlung, die andere besonders attraktiv empfinden, denn wir wirken etwas mysteriös und dadurch faszinierend. Wir könnten auch seltsame, beinahe schicksalhafte Begegnungen haben, bei denen wir auch unseren Liebespartner treffen könnten.

Nutzen wir die Kraft der Liebe und öffnen unser Herz!

.

..

Die Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge



.

Tierkreiszeichen Zwillinge

Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Schulter, Arme, Hände

Organsystem: Drüsensystem

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

.

***** .

Extra-Tipp der Mondkraft heute

.

***** .

Mond-Magie der Mondkraft heute

Gönnen wir uns in Konfliktsituationen eine Auszeit, um wieder bei uns selbst anzukommen und den angestauten Energien und Gefühlen Raum geben zu können.

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge besonders gut:

Allgemein – Neugierig huscht beim Mond in den Zwillingen unsere Aufmerksamkeit von Thema zu Thema. Planen wir deshalb keine Aufgaben ein, die eine stundenlange Konzentration erfordern.

Gesundheit – Wer eher zu den Stubenhockern zählt, sollte gerade an den lebhaften Zwillinge-Tagen einen Spaziergang machen, denn die frische Luft kräftigt den Körper wunderbar.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Zwillinge steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht.

Garten/Pflanzen – Die Bekämpfung von Schädlingen auf den Blättern unserer Zimmerpflanzen ist nun besonders effektiv.

Fitness – Stärken wir Schultern und die Lunge durch eine gezielte Gymnastik in Verbindung mit Atemübungen!

Schönheit/Wellness – Eine sanfte Massage der Hände ist an Zwillinge-Tagen besonders wohltuend.

Haushalt – Öffnen wir alle Fenster und sorgen für Durchzug! Der Luftmond bringt mehr Frische ins Haus und entzieht den Räumen die Feuchtigkeit.

Tages-Tipp – Das beste was wir heute für unsere Gesundheit tun können, sind ausgedehnte Spaziergänge an der frischen Luft. Auch eine Entgiftung des Körpers ist erfolgreich.

.

.

.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge vermeiden:

Gesundheit – Der Mond in Zwillinge ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Lunge, Bronchien, Luftröhre, obere Rippen, Schultern, Arme, Hände und Finger. Wer Probleme mit den Stimmbändern hat, sollte diese besonders schonen.

Ernährung – Wer bereits einen erhöhten Cholesterinspiegel hat, sollte beim Zwillinge-Mond komplett auf Fett und fettreiches Essen verzichten.

Tagesverbot – Gießen an Blütentagen (Zwillinge, Waage, Wassermann) lockt Schädlinge an – auch bei Zimmerpflanzen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

.

