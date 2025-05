Mondkraft heute 10. Mai 2025 – Mondpause – Merkur im Stier

Die Mondkraft heute mit dem Waage-Mond in der langen Mondpause zum Mond im Skorpion schenkt positive Energien, die es zu nutzen gilt. Merkur wechselt in den Stier und sorgt für nachhaltige Entscheidungen. Setzen wir unseren gesunden Menschenverstand ein! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht bis 22.00 Uhr im Sternzeichen Waage – Mondphase: zunehmender Mond in der Waage – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus im Widder – Mond Sextil Venus – Mond Trigon Merkur- Mondpause zum Mond im Skorpion – Merkur im Stier. .

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Mit Aufgaben oder Aktivitäten, die Körper und Geist gleichzeitig fordern, können die wirkenden Energien am besten kanalisiert werden!

Mondkalender und Mondkraft heute – Waage-Mond in der Mondpause

Bevor der Waage-Mond um 9.00 Uhr in eine lange Mondpause zum Mond im Skorpion geht, die erst um 22.00 Uhr nachts endet, schenkt Liebesplanet Venus als Herrscherplanet der Waage noch einmal positive Einflüsse auf unser Liebesleben. Da sich Liebesplanet Venus mit dem Mond in der Waage auch noch zu einem Sextil verbindet, erhalten wir die wundervolle Möglichkeit, bestehende Beziehung zu festigen.

Da uns die Harmonie über alles geht, meiden wir Auseinandersetzungen und können wackelige Beziehungen wieder auf ein festes Fundament stellen. Sich auf jemanden einlassen können, aber auch sich selbst etwas zurücknehmen, gehören zu den Eigenschaften, die wir unsere Liebesleben betreffend allerdings beherzigen sollten, denn nur dann ist eine wirkliche Begegnung möglich

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte >>> .

Neben dem liebesfördernden Einfluss von Liebesplanet Venus erhalten wir während der langen Mondpause zum Mond im Skorpion auch unterstützende Energien von Merkur, da er in einem harmonischen Trigon zum Mond in der Waage steht. Ein Trigon ist so etwas wie ein Königswinkel, eine Kraft, die wir selbstverständlich zur Verfügung haben und dementsprechend haben wir die Möglichkeit, aktiv zu werden und die wirkenden Energien gewinnbringend für unser Leben zu nutzen.

Durch das Mond Merkur Trigon haben wir ein logisches Auffassungsvermögen und ein gutes Erinnerungsvermögen. Wir sind außerdem dazu fähig Bewusstes und Unbewusstes effektiv zu vereinen. Durch den Merkureinfluss bilden wir unsere Meinung aufgrund einer objektiven und ehrlichen Betrachtungsweise, so dass die Kommunikation harmonisch verläuft, was in Aussprachen und Diskussionen durchaus von Vorteil sein kann.

Wir werden durch diesen Aspekt aber auch dabei unterstützt, dass wir Schritt für Schritt an alle Dinge herangehen, die wir nur durch Ausdauer und Disziplin erledigen können. Auch um etwas zu lernen, zu planen oder zu durchdenken ist die Kraft von Merkur durchaus hilfreich.

Bringen wir unseren Kritiker zum Schweigen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Merkur im Stier

Merkur wechselt um 14.11 Uhr in den Stier, wo er bis 26. April unseren gesunden Menschenverstand wieder einschaltet. Unser Kommunikationsstil wird pragmatischer und ruhiger, aber auch hartnäckiger. Bevor wir handeln, können wir alles nochmals gründlich überdenken, wobei auch das Erfühlen nicht zu kurz kommen sollte.

Wir besitzen ein gutes Gedächtnis und zeichnen uns mental durch unsere hohe Ausdauer und Geduld aus. Alle Dinge, die wir als Belastung ansehen, können wir nun einfach ausblenden, daher lassen wir uns kaum ablenken. Allerdings sollten wir darauf achten, dass wir eher nebensächliche Belange nicht ganz ausser Acht lassen, denn im Stier kann Merkur auch zu Halsstarrigkeit führen, besonders dann, wenn er am 21. April rückläufig wird.

Wir lassen uns allerdings durch unseren gesunden Menschenverstand nur selten hinters Licht führen. Wir brauchen zwar etwas länger, um uns ein Bild von etwas zu machen, doch haben wir uns nach reiflicher Überlegung eine Meinung gebildet, dann ist diese gefestigt und unumstößlich. Wir haben auch einen Sinn für materielle Werte, weshalb wir unser Denken und unser Entscheidungen nach finanziellen und praktischen Werten ausrichten sollten.

Mit Merkur im Stier können wir organisatorisch und geschäftlich beträchtliche Erfolge erzielen!

.

Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage



Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Waage Element: Luft Tagesqualität: Licht Nahrungsqualität: Fett Pflanzenteil: Blüte Körperzone: Hüfte, Nieren, Blase Organsystem: Drüsensystem .

***** . Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Reduziertes Glutathion ist die bioaktive Form von Glutathion und besteht aus den drei Aminosäuren Glutaminsäure, Cystein und Glycin. Es kommt in jeder Zelle unseres Organismus vor, besonders in den Mitochondrien, den »Kraftwerken unserer Zellen«. Glutathion ist eine wichtige, vom Körper normalerweise selbst hergestellte Substanz. Mit zunehmendem Alter, unausgewogener Ernährung und durch Umwelteinflüsse, kann die körpereigene Produktion jedoch abnehmen. Hochwertiges Glutathion in Premium-Qualität >>> . ***** . Extra-Tipp der Mondkraft heute Wer Artischocke, Löwenzahn, Rucola & Co. in seinen täglichen Speiseplan aufnimmt, schenkt sich Energie und Lebensfreude, denn die darin enthaltenen Bitterstoffe stärken das gesamte Verdauungs- und Immunsystem. Sie wirken stark basisch und sorgen für eine bessere Aufnahme von Nährstoffen und Vitaminen. Außerdem wird die Verbrennung der Fettzellen angekurbelt, so dass das Abnehmen leichter fällt. Für eine gesunde und ausgewogene Ernährung sind Bitterstoffe eine sinnvolle Ergänzung. Bitterstoffe-Kräuterelixier >>> . ***** . Mond-Magie der Mondkraft heute Wir sollten uns selbst mehr vertrauen und uns sagen, dass wir für alles eine Lösung finden. Denn unser Gehirn unterscheidet nicht, ob ein Gedanke gut oder schlecht ist. Es richtet sich nur nach dem Inhalt. Reden wir uns selbst in allen Lebenslagen, und sollten diese noch so schwierig sein, immer gut zu, dann entdecken wir mehr Handlungsspielraum – und schon ist ein Lösung gefunden. . Richtest du deinen Blick auch manchmal in den Himmel, in der Hoffnung, dort Antworten auf deine Lebensfragen zu finden? Bereits unsere Urahnen wussten, dass unser Ursprung in den Sternen liegt. Erfahre, welche Sternenzivilisationen dich umgeben und wie du mit deiner Spiritfamilie Kontakt aufnimmst. Mit einfachen Übungen erkennst du, ob du plejadische, reptilianische oder arkturianische Starseed-Energien in dir trägst, und verstehst deren Bedeutung für dein Leben. Du reinigst dich somit von Fremdenergien und aktivierst deine »ruhende« DNS. Dadurch öffnet sich dein Bewusstsein für die Weisheit des gesamten Universums! Schamanisches Sternenwissen >>> .

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond! .

Telegram-Kanal der Alpenschau abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell .

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Blume des Lebens Kupferflasche >>>.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

Mondzeit ist Seelenzeit >>>

Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen!

Hildegards Favoriten-Kapseln >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.