Mondkraft heute 10. März 2022 – Halbmond in Zwillinge – Merkur in Fische

Die Mondkraft heute mit dem Halbmond in Zwillinge sorgt für störende Einflüsse in allen Lebensbereichen. Der Wechsel von Merkur in Fische verleiht der Kommunikation eine sensible und friedvollere Energie – Steuern wir negativen Gedanken entgegen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Zwillinge – Mondphase: zunehmender Halbmond in Zwillinge – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur – Merkur in Fische.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Wir sollten vermehrt Wert auf Entspannung und Ruhe legen, vor allem dann, wenn Entscheidungen anstehen.

Mondkalender und Mondkraft heute – Halbmond in Zwillinge

Die Mondkraft heute steht ganz unter den Einfluss von Merkur in Fische, der bereits um 2.30 Uhr den Wassermann verlassen hat und sich bis 27. März im medialen Fische-Zeichen aufhalten wird, um dann in den stürmischen Widder zu wechseln. Bevor jedoch Merkur seinen ganzen Einfluss entfalten kann, sorgt der Halbmond in Zwillinge für negative Energie, die sowohl auf unsere Gesundheit als auch auf unsere Beziehungen Auswirkungen hat. Der Halbmond kann zu Konflikten und Missverständnissen führen, da sich die Fronten schnell verhärten und wir zu Extremismus neigen.

Probleme können sich heute in allen Bereichen zeigen, denn wir laufen Gefahr, dass jede Äußerung und jede Geste falsch ausgelegt wird und manchmal haben wir sogar das Gefühl, unser Gegenüber ist geradezu darauf aus, uns in Streitigkeiten und Konflikte hineinzuziehen. Lassen wir uns keinesfalls auf einen verbalen Schlagabtausch ein, sondern versuchen wir, mit der nötigen Gelassenheit allen Streitgesprächen aus dem Weg zu gehen.

.

.

Der zunehmende Halbmond in Zwillinge lässt uns deutlich spüren, wie sehr Alltag und Beruf unsere Konstitution beanspruchen. Achten wir daher gleichermaßen auf ausgleichende Bewegung, wohltuende Entspannung und vitaminreiche Ernährung. Wir werden von alledem viel brauchen, um die heute anfallenden Anforderungen meistern zu können.

Für viele von uns bringt dieser anstrengende Halbmond in Zwillinge auch menschliche Enttäuschung und Absagen mit sich. Wir befinden uns zudem in einem Zwiespalt zu unseren Gefühlen, was eine klare Haltung oder die Entscheidung für ein bestimmtes Vorhaben erschweren wird.

Etwas Abstand und eine objektivere Haltung gegenüber den Einschränkungen helfen uns, über die schwierigen Einflüsse des Halbmond in Zwillinge unbeschadet hinweg zu kommen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Merkur in Fische

Merkur in Fische schenkt uns eine lebhafte Phantasie und die Fähigkeit zum photographischen Gedächtnis, denn alle Gedanken und Erinnerungen können vor dem inneren Auge detailgetreu wieder hergestellt werden. Wir sind mit dem Fische-Merkur auch in höchstem Maße intuitiv und telepathisch veranlagt. Es wird uns mitunter jedoch sehr schwer fallen, der Realität standzuhalten, da wir uns gerne in Träumereien verlieren. Da Merkur im Fische-Zeichen auch für gehörige Verwirrung sorgen kann, sollten wir immer darauf bedacht sein, die Bodenhaftung nicht zu verlieren.

Durch den Einfluss von Merkur in Fische werden zudem verdrängte Gefühlsmuster an die Oberfläche kommen und es wird nun von uns gefordert, diese zu erkennen und sich von ihnen zu befreien. Allerdings sind wir sehr starken Gefühlsschwankungen ausgesetzt, was besonders den sensiblen Menschen unter uns ganz schön zu schaffen machen kann, da zwischen himmelhochjauchzend und zu Tode betrübt nur ein schmaler Grat liegt.

Aber auch diejenigen, die klare Ansagen lieben und Entscheidungsfreudigkeit von anderen erwarten, werden mit dieser verträumten Zeitqualität so ihre Schwierigkeiten haben. Entscheidungen werden nicht mit dem Verstand, sondern aus dem Bauch heraus gefällt. Da wir für alle Einflüsse offen ist, neigen wir zu einer gewissen Inkonsequenz und Unbeständigkeit. Achten wir darauf, dass dies nicht ins Negative umschlägt, da wir sonst zu sehr den Kontakt zum nüchternen Alltag verlieren.

Lassen wir die sensiblen und friedvollen Energien von Merkur in Fische in alle Kommunikationen mit einfließen!

.

..

Die Mondkraft heute mit dem Halbmond in Zwillinge



.

Tierkreiszeichen Zwillinge

Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Schulter, Arme, Hände

Organsystem: Drüsensystem

Veränderung auf Knopfdruck!

Tauche in die Welt deines Bewusstseins ein und erfahre dein Leben aus neuen Perspektiven!

.

.

***** .

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

.

***** .

Mond-Magie der Mondkraft heute

Setzen wir unserer Fantasie keine Grenzen, denn sie ist ein Ventil für die Seele, um im Hier und Jetzt mit uns zu kommunizieren. Die Fantasie auszuleben ist Befreiung und lässt unsere Talente und Fähigkeiten zum Vorschein kommen, die uns ansonsten oft ein Leben lang verborgen bleiben.

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge besonders gut:

Allgemein – Neugierig huscht beim Mond in den Zwillingen unsere Aufmerksamkeit von Thema zu Thema. Planen wir deshalb keine Aufgaben ein, die eine stundenlange Konzentration erfordern.

Gesundheit – Wer eher zu den Stubenhockern zählen, sollte gerade an den lebhaften Zwillinge-Tagen einen Spaziergang machen, denn die frische Luft kräftigt den Körper wunderbar.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Zwillinge steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht.

Garten/Pflanzen – Besonders geeignet sind Zwillinge-Tage, um alles zu pflanzen was ranken soll.

Fitness – Stärken wir Schultern und die Lunge durch eine gezielte Gymnastik in Verbindung mit Atemübungen!

Schönheit/Wellness – Eine sanfte Massage der Hände ist an Zwillinge-Tagen besonders wohltuend.

Haushalt – Öffnen wir alle Fenster und sorgen für Durchzug! Der Luftmond bringt mehr Frische ins Haus und entzieht den Räumen verstärkt die Feuchtigkeit.

Tages-Tipp – Das beste was wir heute für unsere Gesundheit tun können, sind ausgedehnte Spaziergänge an der frischen Luft. Auch eine Entgiftung des Körpers ist erfolgreich.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge vermeiden:

Gesundheit – Der Mond in Zwillinge ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Lunge, Bronchien, Luftröhre, obere Rippen, Schultern, Arme, Hände und Finger. Wer Probleme mit den Stimmbändern hat, sollte diese besonders schonen.

Ernährung – Wer bereits einen erhöhten Cholesterinspiegel hat, sollte beim Zwillinge-Mond komplett auf Fett und fettreiches Essen verzichten.

Tagesverbot – Gießen an Blütentagen (Zwillinge, Waage, Wassermann) lockt Schädlinge an – auch bei Zimmerpflanzen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

