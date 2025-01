Mondkraft heute 10. Januar 2025: Mond in Zwillinge

Die Mondkraft heute lässt mit dem Mond in Zwillinge durch die luftig-leichten Energien vieles einfacher erscheinen. Die Einflüsse von Pluto und Venus zeigen jedoch die zwei Gesichter des Zwillinge-Mondes. Lassen wir uns von der Leichtigkeit des Seins anstecken! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Zwillinge – Mondphase: zunehmender Mond in Zwillinge – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur im Steinbock – Mond Trigon Pluto – Mond Quadrat Venus – Wendepunkt der kosmischen Kräfte.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Lassen wir uns nicht von zu vielen Ideen begeistern, da wir diese schon bald wieder fallen lassen werden.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in Zwillinge

Die Mondkraft heute führt uns durch den Mond in den Zwillingen am Wendepunkt der kosmischen Kräfte in die Leichtigkeit des Seins. Wir können die Offenheit und Neugier, die von den Zwillinge-Energien ausgelöst werden nutzen, um bereits gewonnene Erkenntnisse nahezu spielerisch umzusetzen. Wir sind zudem aufgefordert, alles was uns begegnet mit offenen Armen zu empfangen.

Lassen wir den Veränderungen ihren Raum und geben wir dem Drang nach, neue Erfahrungen zu sammeln. Die Mondkraft heute kann uns mit dem luftig-leichten Mond in den Zwillingen auch dabei helfen, unsere inneren Blockaden zum bröckeln zu bringen.

Blicken wir tief in unser Inneres und nutzen wir die Mondenergie, um auf unser altbewährtes Wissen zurückzugreifen. Viele lang verdrängte Erinnerungen oder auch Begebenheiten stoßen uns mit der Nase auf all jenes, was wir bereits viel zu lange vor uns her geschoben haben.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte >>>

.

Unterstützende Energien erhalten wir heute von Pluto, der vom frühen Morgen an in einem harmonischen Trigon zum Mond in der Waage steht. Ein Trigon ist so etwas wie ein Königswinkel, eine Kraft, die wir selbstverständlich zur Verfügung haben und dementsprechend die Möglichkeit erhalten, aktiv zu werden und die wirkenden Energien gewinnbringend für unser Leben zu nutzen.

Bei Mond-Pluto-Aspekten treffen die Gefühle und unbewussten Triebe des Mondes immer auf die enormen Widerstands- und Regenerationskräfte von Pluto. Mit dem Trigon von Pluto zum Mond in der Waage verspüren wir intensive Gefühle, die positiv ausgeprägt sind. Außerdem sind wir fähig, vollends mit der Vergangenheit abzuschließen.

Mit Aktivitäten, die Körper und Geist gleichzeitig fordern, können wir die starke Pluto-Energie am besten kanalisieren!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge

Ab Mittag sorgt eine Quadratstellung zwischen Liebesplanet Venus und dem Mond in den Zwillingen durch beeinflussbare Emotionen für Belastungen im Liebesleben. Wir sind äußerst emotional und rührselig, jedoch lassen wir uns nur allzu leicht über unsere Gefühle beeinflussen. Wir verschenken unsere Sympathien leichtsinnig an Menschen, die diese nur für sich ausnutzen. Dadurch gestaltet es sich schwer, eine stabile Liebesverbindung zu führen.

In einer bestehenden Beziehung lassen wir dem Partner zu viel Liebe und Vertrauen zukommen, sodass dieser unsere Gutgläubigkeit und Gutmütigkeit auch missbrauchen kann. Es besteht zudem die Gefahr, leichtsinnige Liebschaften einzugehen. Da sich bei dieser Konstellation Gefühle der Ernüchterung einstellen, sind Kummer und Sorgen in der Liebe bereits vorprogrammiert. Beziehungen, die bereits auf wackligen Beinen stehen, können heute sogar in die Brüche gehen.

So manchem werden die Augen geöffnet, dass der Partner doch nicht der richtige ist, weil man sich falsche Vorstellungen über das Zusammenleben gemacht hat oder auch enttäuscht wurde, weil man gehofft hat, der Partner würde sich doch noch ändern – Eine Trennung wird auch hier das Resultat sein!

Bevor wir leichtfertig die Beziehung aufs Spiel setzen, sollten wir alle Für und Wider genau abwägen!

.

Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge



Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Zwillinge

Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Schulter, Arme, Hände

Organsystem: Drüsensystem

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Unser Darm ist ein Schwerstarbeiter und rund um die Uhr auf Hochtouren tätig. Die Funktion des Hochleistungsorgans, das tagtäglich unsere Nahrung verwertet, wird von einem eigenen sensiblen Nervennetzwerk, dem sogenannten Bauchhirn, gesteuert. Zudem ist der Darm ein wichtiger Bestandteil des Immunsystems.

Wird das empfindliche Gleichgewicht im Darm jedoch beispielsweise durch Fehlernährung, Stress oder Antibiotika gestört, kann dies zu einer Reihe von Krankheiten führen.

Weise deinem Darm den rechten Weg!

Vegane RMS Tropfen >>>.

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Worte können großen Schmerz, aber auch unendliche Freude auslösen. Besonders negative Sätze, die wir über uns hören, brennen sich ebenso ins Bewusstsein ein wie besonders positive. Erfreulicherweise können wir zu jeder Zeit negative Glaubenssätze überschreiben und neue etablieren. Das Werkzeug dafür nennt sich Affirmationen.

Nutzen wir die Macht der Worte!

Wenn ein Satz dein Leben verändert >>>.

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Der abnehmende Mond hilft uns dabei, Rituale und Zeremonien durchzuführen, die uns helfen, alte Muster loszulassen und Platz für Neues zu schaffen. Das fällt nicht immer leicht, aber wir können uns dadurch auf unvorhergesehene Überraschungen oder Schicksalsschläge vorbereiten, sodass wir vor nichts und niemandem Angst haben müssen.

.

Das Erwecken des inneren Beobachters, das Steigern des Körperbewusstseins und den offenen Zugang zu den eigenen Emotionen helfen dabei, Altes loszulassen und offen für Neues zu sein. So gelingt das Loslassen festgefahrener Muster, die Entfaltung der Beziehungsfähigkeit und der eigenen Empathie!

Innere Reisen der Heilung >>>.

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge besonders gut:

Allgemein – Neugierig huscht beim Mond in den Zwillingen unsere Aufmerksamkeit von Thema zu Thema. Planen wir deshalb keine Aufgaben ein, die eine stundenlange Konzentration erfordern.

Gesundheit – Wer eher zu den Stubenhockern zählt, sollte gerade an den lebhaften Zwillinge-Tagen einen Spaziergang machen, denn die frische Luft kräftigt den Körper wunderbar.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Zwillinge steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht.

Garten/Pflanzen – Kümmern wir uns um jene Zimmerpflanzen, die blühen sollen. Schneiden wir auch kranke Pflanzen, dann gesunden diese wieder besser.

Fitness – Stärken wir Schultern und die Lunge durch eine gezielte Gymnastik in Verbindung mit Atemübungen!

Schönheit/Wellness – Eine sanfte Massage der Hände ist an Zwillinge-Tagen besonders wohltuend.

Haushalt – Öffnen wir alle Fenster und sorgen für Durchzug! Der Luftmond bringt mehr Frische ins Haus und entzieht den Räumen verstärkt die Feuchtigkeit.

Liebe – Erotik spielt eine Nebenrolle. Es freut uns mehr, zu flirten, zu turteln und ein bisschen mit dem Feuer zu spielen.

Beruf/Karriere – Dank unserer Überzeugungskraft ist der Mond in den Zwillingen eine gute Zeit für Geschäftsverhandlungen.

Tages-Tipp – Das beste was wir heute für unsere Gesundheit tun können, sind ausgedehnte Spaziergänge an der frischen Luft. Auch eine Entgiftung des Körpers ist erfolgreich.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge vermeiden:

Gesundheit – Der Mond in Zwillinge ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Lunge, Bronchien, Luftröhre, obere Rippen, Schultern, Arme, Hände und Finger. Wer Probleme mit den Stimmbändern hat, sollte diese besonders schonen.

Ernährung – Wer bereits einen erhöhten Cholesterinspiegel hat, sollte beim Zwillinge-Mond komplett auf Fett und fettreiches Essen verzichten.

Tagesverbot – Gießen an Blütentagen (Zwillinge, Waage, Wassermann) lockt Schädlinge an – auch bei Zimmerpflanzen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

.

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Blume des Lebens Kupferflasche >>>.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

Mondzeit ist Seelenzeit >>>

Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen!

Hildegards Favoriten-Kapseln >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.

[ad id=“15544″