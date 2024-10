Menschen und Gefühle loslassen, die dir nicht gut tun (+geführte Meditation)

Loszulassen ist eine der schwersten Entscheidungen im Leben.

Egal ob negative Erfahrungen, schlechte Menschen oder ungesunde Lebensweisen — du musst sie loslassen, damit du wieder wirklich zufrieden sein kannst.

Besonders die Trennung von einem Menschen ist oft mit Enttäuschung, Schmerz und Trauer verbunden Nicht selten kratzt sie auch an unserem eigenen Bild von uns selbst, berührt unsere eigenen Verlustängste und bringt dadurch Schuldgefühle mit sich.

Trotzdem gibt es Zeiten und bestimmte Umstände, in denen es für unser eigenes Wohlbefinden und unseren inneren Frieden notwendig ist, alles loszulassen, was uns nicht gut tut.

Erst wenn du dich traust, loszulassen, kannst du dich von der Vergangenheit lösen und offen für Neues sein. Denn alles, woran du im Moment festhältst, hindert dich an deinem Glück.

Wir haben einige Tipps und Übungen für euch, die es erleichtern, endgültig loszulassen!

Loslassen fällt vielen Menschen schwer. Manchmal halten wir jahrelang an einem Menschen, einer Situation oder einer Sache fest und können sie einfach nicht gehen lassen. Und nicht selten verurteilen wir uns selbst dafür. Doch wir halten aus einem ganz bestimmten und sehr guten Grund fest! Und den müssen wir erst verstehen und im Kern auflösen, um loslassen zu können. Dann wird das Loslassen plötzlich ganz einfach! Hier weiter.

Was kannst du loslassen?

Abhängig von deiner aktuellen Lebenssituation gibt es verschiedene Dinge, die du loslassen kannst.

Manchmal musst du Menschen loslassen, die verstorben sind oder eine Beziehung loslassen, die dir nicht guttut.

Denke daran, dass all die negativen Gefühle und Gedanken dich belasten und dich in deinem täglichen Leben einschränken. Lerne, sie loszulassen, um unbeschwerter und freier durchs Leben zu gehen.

Das sind Belastungen, die du loslassen kannst:

traumatische Erlebnisse

Verhaltensweisen, die dir nicht guttun

eine toxische Beziehung oder Freundschaft

der Verlust eines geliebten Menschen

Kritik, die dich verletzt

Enttäuschungen, die dich nicht loslassen

Schuldgefühle wegen eines Fehlers, den du dir vorwirfst

„Was wäre gewesen, wenn“-Gedanken

ein Arbeitsplatz, an dem du unzufrieden bist

. Auf deiner Lebensreise hat sich so mancher Ballast im Lebensrucksack angesammelt. Wie Steine beschweren Erinnerungen, Prägungen, eigene Ansprüche und vieles mehr deinen Lebensweg. Es ist an der Zeit, loszulassen, was dich beschwert. Denn heute ist der erste Tag vom Rest deines Lebens! Hier weiter.

Was passiert beim Loslassen?

Loslassen bedeutet, dass du akzeptierst, was dir widerfahren ist.

Du gibst nicht auf, sondern entscheidest dich bewusst dazu, Frieden damit zu schließen. Loslassen heißt: Du nimmst an, was dir passiert ist, statt dich daran festzuklammern.

Zuerst fällt es schwer, loszulassen. Du erlebst Gefühle wie Angst, Verzweiflung, Trauer oder Schuld. Doch irgendwann gewöhnst du dich an deine neue Einstellung und lässt dich nicht mehr von diesen Gefühlen treiben. Du verspürst jetzt Akzeptanz und Frieden.

Indem du loslässt, merkst du, dass du selbst für dein Glück verantwortlich bist. Du kannst entscheiden, wie du auf Schicksalsschläge reagierst und ob beziehungsweise wie lange sie dich aus der Bahn werfen.

Was passiert, wenn du nicht loslässt?

Einen Menschen loslassen, den man liebt, eine Beziehung loslassen, die Vergangenheit loslassen, Schuldgefühle loslassen, Ängste loslassen, Kinder loslassen, eine:n Ex loslassen, eine toxische Beziehung loslassen, Sorgen loslassen, unerwiderte Liebe loslassen.

Es gibt so vieles was man loslassen sollte, aber es ist immer ein schwerer Schritt, einen endgültigen Schlussstrich zu ziehen. Und doch ist es wichtig, loslassen zu lernen. Sonst leidet nicht nur dein Wohlbefinden, sondern auch dein Körper.

Wenn du nicht loslässt, kann das zu folgenden Symptomen führen:

Schlafstörungen

Depressionen

Wut- und Hassgefühle

Suchtverhalten

Selbsthass

Gereiztheit

Overthinking

Konzentrationsstörungen

In allen Lebensfragen weiß das Herz die Antwort. Ganz gleich, ob es sich um Beruf oder Beziehung handelt, um Geld- oder Gesundheitsfragen, um Depressionen oder Lebenskrisen: der Schlüssel zur Lösung aller Probleme liegt im Herzen. Um die richtige Antwort zu finden, hört man besser auf, sich den Kopf zu zerbrechen, um stattdessen sein Herz zu öffnen! Hier weiter.

Wie lernst du loszulassen?

Damit du dem negativen Teufelskreis entkommen kannst, musst du lernen loszulassen.

Mit unseren Loslassen Übungen und Tipps kanns dir das Schritt für Schritt gelingen.

1. Akzeptiere Veränderungen

Der erste Schritt beim Loslassen ist, Veränderungen zu akzeptieren. Viele Beziehungen gehen mal zu Ende und im Laufe deines Lebens wirst du immer wieder geliebte Menschen verlieren.

Erinnere dich daran, dass Tiefpunkte genauso zum Leben dazugehören wie Hochpunkte. Trauere nicht der Vergangenheit nach, sondern behalte die schönen Erinnerungen im Kopf.

Du wirst merken, dass das Leben noch viel Neues und Schönes für dich bereithält.

2. Verliere dich nicht in Gedankenkreisen

„Was wäre, wenn…“, „Wieso hat er das getan?“ oder „Wieso ich?“ — Es ist völlig normal, dass du dir viele Gedanken machst.

Wichtig ist, dass du dich nicht in der Gedankenspirale aus Selbstvorwürfen und Wunschvorstellungen verlierst. Versuche, abzuschließen und positiv zu denken.

Mit einem positiven Mindset fällt es dir leichter, Beziehungen oder Menschen loszulassen.

3. Stärke dein Selbstwertgefühl

Besonders wenn es darum geht, jemanden loszulassen, der einen nicht will, kommen häufig Selbstvorwürfe ins Spiel. Nur weil du einen Menschen loslassen musstest, heißt das nicht, dass du daran Schuld bist.

Verkrieche dich nicht alleine zu Hause, sondern triff dich mit Menschen, bei denen du dich wohlfühlst. Sei stolz auf dich selbst und darauf, dass du den ersten Schritt in Richtung Loslassen gehst.

Stärke dein Selbstbewusstsein.

4. Sprich mit Gleichgesinnten

Egal ob im Bekanntenkreis oder in Internetforen — du findest viele Gleichgesinnte, die ein ähnliches Schicksal erlebt haben.

Indem du mit ihnen sprichst, fühlst du dich nicht so alleine und lernst gleichzeitig neue Wege kennen, wie du mit deiner Situation umgehen kannst.

Gleichgesinnte können dir dabei helfen, loszulassen.

5. Miste aus

Wie kann ich loslassen, wenn alles so schwerfällt? Um einen freien Kopf zu bekommen und auch mal an etwas anderes zu denken, kann das Ausmisten helfen.

Indem du dich von unnützen Gegenständen trennst, fühlst du dich direkt befreiter. Stelle dir die Frage „Brauche ich das noch?“ nicht nur beim Ausmisten in deiner Wohnung, sondern auch auf emotionaler Ebene:

Brauchst du eine Person oder die negativen Gefühle noch?

6. Hol dir Hilfe

Oft versuchen Menschen, sich alleine aus schwierigen Zeiten heraus zu kämpfen. Es ist aber nichts Schlimmes daran, sich auch mal Hilfe zu holen.

Ganz im Gegenteil: Indem du dir Unterstützung bei Familie, Freunden oder einem Therapeuten suchst, zeigst du deinen Willen nach Veränderung.

Du bist bereit, loszulassen.

7. Gib dir Zeit

Wie lasse ich los, wenn mich meine Gefühle immer wieder übermannen? Es ist völlig normal, dass du nicht von einem Tag auf den anderen mit einer Situation abschließen kannst.

Akzeptiere, dass es Zeit braucht, bis du Dinge oder Menschen gehen lassen kannst. Nur so kannst du beim Loslassen wirklich abschließen.

Egal in welcher Situation — gib dir Zeit zum Trauern.

8. Schreibe deine Gedanken auf

Wie lässt man los? Schreibe deine Gedanken und Gefühle zu dem Thema auf, das du loslassen möchtest.

Belastet dich eine Trennung, dann schreibe einen Brief, in dem du deine Gefühlslage in Worte fasst.

Den Brief musst du niemandem geben. Er hilft dir einfach dabei, deine Gefühle zu sortieren.

Du kannst deine Gedanken auch in ein Tagebuch schreiben und so Schritt für Schritt loslassen.

9. Wäge Vor- und Nachteile ab

Du weißt nicht, wie du loslassen kannst? Dann stelle dir folgende Fragen: „Was gewinne ich, wenn ich loslasse?“ und „Was verliere ich, wenn ich nicht loslasse?“.

Die Antworten auf die Fragen lassen dich erkennen, wieso es sich lohnt. Wenn du nicht loslässt, bist du unglücklich und lässt dich von Gefühlen wie Trauer und Wut leiten.

Wenn du dich aber dazu entscheidest, loszulassen, bist du offen für Neues und siehst wieder die guten Dinge im Leben.

10. Vermeide Selbstvorwürfe

Wie lässt man los, ohne sich schlecht zu fühlen?

Sich selbst Vorwürfe zu machen, gehört beim Verarbeiten von traumatischen Erlebnissen dazu.

Mache dir bewusst, dass du nicht Schuld an der Situation bist. Du kannst nicht mehr ändern, was geschehen ist.

Aber du kannst entscheiden, wie du jetzt mit der Situation umgehst. Lässt du dich von ihr kontrollieren oder bist du bereit, sie zu akzeptieren und loszulassen?

Wie kann man am besten loslassen?

Um loszulassen, kannst du dir ein Mantra überlegen, zum Beispiel „Ich habe mich damit abgefunden“ oder „Ich bin bereit, damit abzuschließen“. Sprich die Sätze laut aus, wenn du dich mal wieder traurig und hilflos fühlst.

Loslassen bedeutet, das hinter uns zu lassen, was uns festhält. Es bedeutet immer Veränderung und ist für Viele mit Angst und Zweifeln verbunden.

Gedanken, Gefühle oder Menschen loszulassen kann aber helfen, wieder glücklich zu werden.

Menschen loslassen – Geführte Meditation

Die geführte Meditation hilft dir dabei, tiefe Verbindungen zu Menschen aus deinem Leben aufzulösen. Mach dir einmal bewusst, dass alles im Leben einen Sinn hat.

So auch jede einzelne Begegnung mit jedem Menschen. Egal ob es dabei um deinen Partner, einen Expartner, deine Eltern, deinen Chef oder einen anstrengenden Nachbarn geht.

Es ist so heilsam, Verbindungen zu Menschen zu lösen, egal ob sie noch bei dir oder schon gegangen sind.

Die Alpenschau wünscht dir viel Kraft beim Loslassen!

