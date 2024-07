Wahre Schönheit kommt von innen!

Neben der richtigen Pflege hat auch die Ernährung einen großen Einfluss auf Haut, Haare und Nägel

Haare, Nägel und Haut sind ein Spiegel unseres Inneren. Haben wir Stress oder zu wenig Nährstoffe über die Nahrung aufgenommen, können die Folge sprödes Haar, brüchige Nägel oder unreine Haut sein.

Wir verraten euch in folgendem Beitrag, welche Lebensmittel und Nährstoffe für einen schönen Teint, gesunde Haare und Nägel sorgen.

.

Lebensmittel für schöne Haut, Haare und Nägel

Oft vergessen wir die ursprüngliche Funktion von Haut, Haaren und Nägeln.

Die Haut ist unsere wichtigste Schutzbarriere nach außen, die Haare bewahren uns vor Wärmeverlust und die Fingernägel schützen die darunterliegenden Nerven. Ein ausgeklügeltes System, das aber ab und zu unsere Hilfe braucht.

Tag für Tag schützt uns unsere Haut vor schädlichen Umwelteinflüssen und bildet unsere Abgrenzung zur Außenwelt. Das tut sie, obwohl wir nicht immer das Beste für sie tun. Schlechte Ernährung, mentale Belastung, zu viel Zucker, Rauchen oder zu intensive UV-Bestrahlung, das alles kann sich negativ auf Haare, Nägel und Haut auswirken.

Doch unser Körper kommuniziert mit uns. Fehlen ihm die wichtigen Nähstoffe, reagiert er mit unreiner und trockener Haut, Rötungen und Reizungen. Bei unseren Nägeln und Haaren kann sich ein Defizit durch Brüchigkeit bemerkbar machen.

.

Karotten für schöne Haut

Karotten enthalten viel Beta-Carotin: eine Vorstufe von Vitamin A.

Dieses Vitamin ist wichtig für die Funktion und den Aufbau der Haut, es schützt die Haut vor DNA-Schäden, die beispielsweise durch die Sonne entstehen können.

Bei einem Vitamin-A-Mangel kann es zu Haarausfall, trockener Haut, trockenen Haaren und Nägeln kommen. Außerdem sorgt Vitamin A für den Einbau von Eisen, das ebenfalls wichtig für die Haut ist.

Männer brauchen am Tag etwa 1,0 Milligramm und Frauen im Schnitt 0,8 Milligramm Vitamin A – diese Menge steckt bereits in einer großen Karotte.

.

Walnüsse: Biotin, Vitamin E und Omega-3

Walnüsse enthalten Biotin, Vitamin E und Omega-3-Fettsäuren.

Biotin wird auch Vitamin H genannt und ist wichtig, für den Aufbau von Haut, Haaren und Nägeln. Ein Mangel an Biotin kann Hautstörungen, Haarausfall, brüchige Nägel sowie eine schlechte Wundheilung zur Folge haben.

Der Körper braucht etwa 30 bis 60 Mikrogramm pro Tag. 100 Gramm Walnüsse enthalten etwa 20 Mikrogramm, das deckt zwar noch nicht den gesamten Tagesbedarf, hinzu kommt aber der Gehalt anderer Lebensmittel, die man am Tag isst.

Zusätzlich können Walnüsse mit anderen wichtigen Nährstoffen punkten. Vitamin E schützt die Körperzellen durch seine antioxidative Wirkung. Wenn wir zu wenig Vitamin E aufnehmen, kann die Haut trocken, fleckig und faltig werden. Es soll zudem einen positiven Einfluss auf Neurodermitis haben.

Der Körper braucht je nach Alter und Geschlecht zwischen fünf bis 13 Milligramm pro Tag, 100 Gramm Walnüsse enthalten etwa 6 Milligramm. Walnüsse sind sehr fettreich, sie enthalten die essenziellen Omega-3-Fettsäuren, die ebenfalls einen positiven Einfluss auf die Haut haben sollen.

Wasser ist lebenswichtig

Der menschliche Körper besteht zu einem großen Teil aus Wasser – im Erwachsenenalter zu 50 bis 60 Prozent, mit steigendem Alter sinkt der Anteil auf 45 Prozent.

Das erklärt auch, warum die Haut im Alter trockener wird. Wasser sorgt im Körper für den Transport der Nährstoffe zu den Zellen und sorgt für die Aufrechterhaltung des Turgors – den Spannungszustand der Haut.

Ein Durstgefühl ist bereits ein Ausdruck einer negativen Wasserbilanz. Wenn du also Durst hast, ist es allerhöchste Zeit etwas zu trinken. Anstelle von Softdrinks, Saft oder Kaffee ist Wasser die bessere Wahl.

.

Kürbiskerne für schöne Haut

Kürbiskerne enthalten Spurenelement Zink, das wichtig für das Immunsystem und die Bildung des Bindegewebes ist.

Zink ist ebenfalls an der Synthese von Eiweiß beteiligt – ohne Zink bildet sich keine Hautzelle und kein Haar. Es hat auch einen großen Einfluss auf die Wundheilung. Die Folgen eines Mangels können eingerissene Mundwinkel, eine schlechte Wundheilung, Haarausfall und brüchige Nägel sein.

100 Gramm Kürbiskerne enthalten sieben Milligramm Zink – das entspricht der empfohlenen Tagesmenge für Frauen, bei Männern liegt diese bei zehn Milligramm. Ein weiterer wichtiger Nährstoff, der in Kürbiskernen steckt, ist Eisen.

Die Hauptaufgabe des Eisens ist der Transport von Sauerstoff im Blut. Als Bestandteil des Blutfarbstoffs Hämoglobin bringt Eisen Sauerstoff in jede Zelle. Bei einer zu geringen Eisenaufnahme kommt es zu blasser Haut, möglich sind auch Hauterkrankungen, Haarausfall, brüchige Nägel, eingerissene Mundwinkel und trockene Haut.

Kürbiskerne gehören mit 12,5 Milligramm Eisen pro 100 Gramm zu den Spitzenreitern der eisenhaltigen Lebensmittel.

.

Schwarze Johannisbeeren für schöne Haare

Schwarze Johannisbeeren sind besonders reich an Vitamin C.

Das Vitamin ist nicht nur wichtig für das Immunsystem, durch seine antioxidative Wirkung schützt es die Zellen beispielsweise vor Altersprozessen, es ist wichtig für den Aufbau von Kollagen – das wiederum ist ein Bestandteil von Haut, Haaren und Nägeln.

Zudem ist Vitamin C wichtig für die optimale Aufnahme von Eisen. Ein Mangel an Vitamin C kann zu schlechter Wundheilung und Blutungen der Haut führen.

Schwarze Johannisbeeren sind mit einem Gehalt von 177 Milligramm nach Hagebutten und Sanddorn echte Vitamin C-Bomben. Schon 100 Gramm schwarze Johannisbeeren können den Tagesbedarf decken. Allerdings sollten sie am besten roh gegessen werden, denn Vitamin C ist sehr hitzeempfindlich.

Die schwarzen Beeren enthalten außerdem Eisen und Kalium – Kalium ist wichtig für die Gewebespannung der Körperzellen und den Wasserhaushalt. Das Lebensmittel für schöne Haare hat den ganzen Sommer Saison.

.

Linsen für Haut, Haare und Nägel

Linsen sind ein guter Eiweißlieferant.

Eiweiß findet sich in jeder unserer Zellen, es sorgt für den Aufbau und den Erhalt von Haut, Haaren und Nägeln – ohne Eiweiß geht nichts. Bei einem Mangel erschlafft das Bindegewebe und Wunden verheilen schlecht.

Getrocknete Linsen enthalten durchschnittlich rund 24 Gramm Eiweiß, gekocht sind es immerhin noch rund neun Gramm. Besonders gut kann der Körper das Eiweiß aufnehmen. Linsen enthalten außerdem Biotin, Vitamin E, Zink, Eisen und Magnesium.

Spinat: Vitamin A, C und Biotin

Spinat enthält viele Mineralien, Vitamine und Eiweiß.

Auch wenn häufig behauptet wird, Spinat würde sehr viel Eisen enthalten, an den Gehalt von Kürbiskernen kommt er mit drei bis vier Milligramm pro 100 Gramm nicht heran.

Dafür enthält Spinat Vitamin C, Vitamin A und Biotin und ist somit ein echt gesundes und regionales Lebensmittel für schöne Haut, Haare und Nägel.

.

Haferflocken: Nährstoffbombe zum Frühstück

Haferflocken sind reich an Zink, Eisen, Calcium, Magnesium und Biotin, zudem sind sie ein guter Proteinlieferant.

Mit einer Schüssel Haferflocken zum Frühstück versorgst du deine Haut, deine Haare und deine Nägel also schon am Morgen mit jede Menge Nährstoffen.

Porridge zum Frühstück kannst du sehr gut mit Kürbiskernen und Walnüssen kombinieren – so summieren sich die Wirkungen.

.

Schön und gesund mit Silicium!

.

Silizium für gesunde Haut, Haare und Nägel

In unserer Nahrung kommt Silizium beispielsweise in Hafer vor.

Hafer und Haferprodukte sind insgesamt besonders nährstoffreich, da ihnen nach dem Entspelzen die Keime und Kleie nicht entzogen werden, wie das bei den übrigen Getreidesorten der Fall ist.

Hafer enthält ca. 12–15 % Eiweiß, ungefähr 7 % Öl und ist darüber hinaus reich an unterschiedlichen Mineralstoffen, Vitaminen und Fettsäuren.

Als weiterer Silizium-Spender, aber auch sonst für eine gesunde Ernährung relevant, sollte die Gurke immer wieder auf dem Speisezettel stehen. Neben Silizium enthält die Gurke auch noch das wichtige Enzym Erepsin.

Erepsin spaltet Eiweiß und verbessert damit die Verarbeitung und Verdauung von Fleisch. Insgesamt sind die ganzen Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente in der Gurkenflüssigkeit gelöst und können daher vom Organismus schnell und leicht aufgenommen werden. Ein ideales Gemüse – kalorienarm und gesund zugleich.

.

.

Biotin, Selen und Zink für schöne Haut, Haare und Nägel

Damit wir wieder von innen strahlen können, ist es wichtig, den Körper mit zahlreichen Nährstoffen zu versorgen, die für den Aufbau von Haut, Haaren und Nägeln nötig sind.

Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und bestimmte Aminosäuren übernehmen eine wichtige Funktion. Um die optimale Struktur und Schönheit von Haut, Haaren und Nägeln zu erreichen, ist die zusätzliche Unterstützung von innen mit speziell darauf abgestimmten Wirkkomplexen, die unter anderem Biotin, Zink und Selen enthalten, sinnvoll.

Zusätzlich sind Hyaluronsäure, Silizium aus Bambus, Resveratrol und Coenzym Q10 weitere wertbestimmende Inhaltsstoffe, um unserem Körper das komplette Wohlfühlprogramm zu gönnen.

Biotion ist wasserlöslich und gehört den Vitaminen der B-Gruppe an. Besonders wichtig ist es als Co-Enzym für den Stoffwechsel von Aminosäuren, Fettsäuren und Kohlenhydraten. Biotin ist in Sojabohnen, Spinat, Champignons, Linsen und Nüssen enthalten.

Zink ist an vielen Prozessen im menschlichen Körper beteiligt. Es aktiviert zahlreiche Enzyme, hilft beim Aufbau und Abbau von Kohlenhydraten, Fetten und Eiweißen und ist wichtig für das Immunsystem. Als ein wichtiger Bestandteil des antioxidativen Schutzsystems bekämpft es freie Radikale.

Zinkmangel kann seinen Ursprung in einseitiger Ernährung haben. Besonders in Wachstumsphasen, in der Schwangerschaft und beim Stillen kann es zu einer Unterversorgung mit Zink kommen.

Auch Selen ist für Haut, Haare und Nägel von großer Bedeutung, ist es doch Bestandteil vieler Enzyme und Proteine. Da Selen an vielen Reaktionen im menschlichen Körper beteiligt ist, ist es ein sehr wichtiger Bestandteil unserer Nahrung.

Selen ist in vielen Nahrungsmitteln enthalten, das jedoch nur in geringer Menge, weswegen man auf eine Ergänzung achten sollte. Besonders bei pflanzlichen Nahrungsmitteln gibt es große Unterschiede im Gehalt von Selen, da der von den Böden, auf denen die Pflanzen wachsen, beeinflusst wird.

Generell tut dem Körper eine gesunde und abwechslungsreiche Ernährung mit viel Gemüse, Obst, Vollkornprodukten, Hülsenfrüchten, Nüssen, Samen und Kernen gut



Neben einer ausgewogenen Ernährung mit gesunden Fetten und biotin-, selen- und zinkreichen Lebensmitteln sollte man auch ausreichend Sport treiben und sich eine gesunde Schlafroutine angewöhnen.

Wichtig ist, dass wir uns vor Augen halten, dass unsere Haut, Nägel und Haare immer auch ein Signal unseres Körpers sein können.

Kommt es zu Veränderungen, will der Körper uns etwas sagen.

Quelle: Utopia – Die Alpenschau bedankt sich!

.

.



