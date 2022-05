Kraft der Natur: Wildkräuter und Heilpflanzen für die Wechseljahre

Mit Wildkräuter und Heilpflanzen kann man während der Wechseljahre die Wechseljahrbeschwerden natürlich lindern.

Hitzewallungen, Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen und Gewichtszunahme werden oft mit einer Hormonbehandlung wegtherapiert.

Doch es geht auch schonender und natürlicher mit diesen Wild- und Heilkräutern aus der Apotheke der Natur.

.

Das Pflanzenreich bietet unzählige Frauenkräuter, deren Heilkräfte ein ganzes Frauenleben bereichern und hilfreich begleiten können – nicht nur während der Wechseljahre.

Egal ob Blasenentzündung, Endometriose, Kinderwunsch, Myom, Osteoporose, Menstruations-, Schwangerschafts- oder Wechseljahrbeschwerden… hier werden Therapeuten wie auch Frauen jeden Alters fündig.

Heilkräuterrezepte, wertvolle Tipps und Therapievorschläge findest du hier >>>.

Wildkräuter und Heilpflanzen für die Wechseljahre

Die Wechseljahre haben hierzulande einen schlechten Ruf. Dabei ist diese Übergangsphase ein ganz natürlicher und wichtiger Prozess.

Nutzen wir die Power der Natur, um gut durch die Zeit des Wechsels zu kommen.

.

Hirtentäschel gegen alle Wechseljahrbeschwerden

Hirtentäschel-Tee lindert alle Wechseljahresbeschwerden und kann als Kur die gesamte Zeit des Klimakteriums über getrunken werden.

Dazu trinkst du über vier Wochen hinweg jeden Tag zwei Tassen Hirtentäschel-Tee. Dann folgen drei Wochen Pause und wieder vier Wochen Tee-Kur und so weiter.

So bereitest du den Tee zu:

Zwei gehäufte Teelöffel getrocknetes Hirtentäschel mit zwei Tassen heißem Wasser überbrühen.

30 Sekunden ziehen lassen.

Abseihen.



Über den Tag verteilt schluckweise trinken.

.

Rotklee bei Hitzewallungen und Gefühlsschwankungen

Ganz gewöhnlicher Wiesenklee ist ebenfalls ein wirksames Heilmittel gegen viele Beschwerden in der Menopause. Als Tee hilft er bei Hitzewallungen und wenn die Stimmung mit dir Achterbahn fährt.

Die im Rotklee enthaltenen Isoflavone sind dem weiblichen Östrogen sehr ähnlich und wirken daher ausgleichend auf den sinkenden Hormonspiegel.

.

Melisse für starke Nerven

Melisse wirkt ausgleichend auf das Nervensystem. Schläfst du schlecht, beruhigt sie die Nerven, bei Stimmungsschwankungen schafft sie Balance, und bei Müdigkeit und Erschöpfungszuständen bringt sie wieder etwas Schwung ins System.

Du kannst sie als Tee trinken oder in einem Wannenbad genießen. Auch ätherisches Öl, zum Beispiel in einer Duftlampe, verströmt die stimmungsausgleichende Wirkung in deinem Zuhause.

Johanniskraut für gute Laune

Das Tüpfel-Johanniskraut sorgt für ein ebenso sonniges Gemüt. Außerdem beruhigt es das Nervensystem und wirkt so auch ausgleichend bei Schlafstörungen.

Wenn du also in den Wechseljahren unter schlechter Laune und depressiven Verstimmungen leidest, ist die regelmäßige Einnahme von Johanniskraut-Tee sicher hilfreich.

Rosmarin für die Menopause

Rosmarin schmeckt nicht nur gut sondern wirkt außerdem adstringierend, schmerzstillend, gegen Verdauungsbeschwerden und reguliert die schwächer werdende Periode in der beginnenden Menopause.

Dies sind jedoch nur einige der vielen positiven Effekte, die das Mittelmeer-Kraut so wertvoll für die Wechseljahre macht. Täglich als Tee getrunken unterstützt dich Rosmarin und hilft gegen viele auftretende Beschwerden.

So machst du den Rosmarin-Tee:

Einen Teelöffel Rosmarin mit einer Tasse kochendem Wasser übergießen.

10 Minuten ziehen lassen.

Abseihen.

Trinken.

.

Frauenmantel als bestes Frauenheilkraut

Der Frauenmantel ist eines der besten Frauenheilkräuter und hilft bei vielerlei Beschwerden rund um die Periode.

Das ist besonders in der anfangenden Menopause wichtig, denn in dieser Phase leiden viele Frauen an unregelmäßiger, starker oder schmerzhafter Blutung.

Trinke bei Regel-Problemen drei Tassen Frauenmantel-Tee am Tag. Am besten beginnst du damit schon ein oder zwei Tage vor dem eigentlichen Einsetzen der Periode und setzt die Kur fort, bis zum Ende der Menstruation.

Sollte deine Blutung schon öfter zu spät kommen oder ganz aussetzen, trinkst du den Tee einfach weiter bis deine Monatsblutung zu Ende ist. Dasselbe machst du im nächsten Monat.

.

Heben wir den fast vergessenen Schatz der Natur-Apotheke und rufen uns wieder ins Gedächtnis, was in den jeweiligen Kräutern, Blumen und Bäumen steckt – hier weiter.

.

Mistel bei Wechseljahrbeschwerden

Auch die Mistel wirkt regulierend auf den Zyklus. Sie enthält sogenannte Phytohormone, die den sinkenden Hormonspiegel ausgleichen. Hitzewallungen, depressive Stimmung und trockene Haut werden gemildert.

So bereitest du den Mistel-Tee zu:

Drei gehäufte Teelöffel Mistel in drei Tassen kaltes Wasser geben.

12 Stunden einweichen lassen.

Mistel entfernen

Den Auszug leicht erwärmt über den Tag verteilt trinken.

.

Salbei bei Hitzewallungen

Salbei hilft gegen Schweißbildung. Wenn also Schwitzattacken dein größtes Problem sind, kannst du mit Salbei-Tee effektiv entgegenwirken. Dazu trinkst du vier Wochen lang täglich zwei mal eine Tasse Salbei-Tee.

Den Salbei-Tee bereitest du ganz einfach so zu:

Einen gehäuften Teelöffel Salbeiblätter mit einer Tasse kochendem Wasser übergießen.

15 Minuten ziehen lassen.

Zweimal täglich frisch zubereiten und trinken.

Die besten Rezepturen aus der Heilpflanzenapotheke der Natur >>>

Schafgarbe als Badezusatz

Ein Sitzbad mit Schafgarbe gleicht viele gängige Beschwerden dauerhaft aus. Dazu solltest du jede Woche einmal in die Wanne steigen.

So bereitest du den Schafgarbe-Badezusatz zu:

100 g Schafgarbe (ganzes Kraut) in fünf Liter kaltem Wasser einweichen.

12 Stunden lange stehen lassen.

Anwärmen.

Abseihen.

Ins Badewasser gießen.

Genieße dein Wannenbad etwa 20 Minuten lang. Dann ziehe dir, ohne dich abzutrocknen, einen Bademantel an und lege dich ins Bett, um nachzuruhen. Hier kannst du dich jetzt ausschwitzen. Dafür lassen unkontrollierbare Hitzewallungen nach.

.

Menopause Misch-Tee

Dieser Misch-Tee hat schon unseren Ur-Großmüttern bei mancherlei Leiden in der Menopause geholfen.

Du brauchst:

25 g Arnika-Blüten

50 g Baldrian-Wurzeln

25 g Isländisches Moos

25 g Melisse

25 g Schafgarbe

25 g Salbei

So bereitest du den Menopausen-Tee zu:

Einen gehäuften Teelöffel der Mischung mit einer Tasse heißem Wasser übergießen.

Eine halbe Minute ziehen lassen.

Abseihen.

Morgens auf nüchternen Magen trinken.

.

Abschließend bleibt noch zu sagen, dass der Körper sich meistens nach einer gewissen Umgewöhnungsphase von alleine beruhigt.

Die Heilpflanzen und Heilkräuter können jedoch helfen, den Prozess der der Wechseljahre angenehmer zu gestalten.

Quelle: Kostbare Natur – Die Alpenschau bedankt sich!

